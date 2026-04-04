USB oder Thunderbolt am Audiointerface: Was ist besser für Recording und Tontechnik?

Wer ein neues Audiointerface kaufen will, landet früher oder später bei derselben Frage: Reicht USB völlig aus, oder ist Thunderbolt die bessere Wahl? Auf dem Papier wirkt die Sache zunächst eindeutig. Thunderbolt 5 liefert deutlich mehr Bandbreite als USB 3, denn USB 3.2 arbeitet je nach Ausbaustufe mit 5, 10 oder 20 Gbit/s, während Thunderbolt 5 mit 80 Gbit/s bidirektional arbeitet und per Bandwidth Boost sogar bis zu 120 Gbit/s erreichen kann. Trotzdem ist die Entscheidung im Studioalltag nicht so simpel. Denn beim Recording zählen nicht nur Datenraten, sondern vor allem Latenz, Treiberqualität, Systemintegration und die Frage, wie stabil das Interface im jeweiligen Rechner tatsächlich läuft.

Gerade im Musikeralltag ist deshalb ein nüchterner Blick sinnvoll. Wer Gesang aufnimmt, Gitarren einspielt, virtuelle Instrumente in Echtzeit spielt oder ein kleines Projektstudio betreibt, braucht nicht automatisch die Schnittstelle mit der höchsten Zahl auf dem Karton. Viel wichtiger ist, wie effizient das gesamte System aus Computer, Betriebssystem, Treiber und Interface zusammenspielt. Genau deshalb ist „USB oder Thunderbolt?“ keine reine Geschwindigkeitsfrage, sondern eine Praxisfrage für Recording und Tontechnik.

USB und Thunderbolt: Erst die Begriffe sauber trennen

Bevor man über Klang, Latenzen und Performance spricht, muss man einen häufigen Denkfehler ausräumen: USB-C ist nur der Stecker, nicht das Protokoll. Ein USB-C-Port kann ein reiner USB-Port sein, er kann aber auch Thunderbolt unterstützen. Genau deshalb sehen USB- und Thunderbolt-Anschlüsse heute oft identisch aus, verhalten sich technisch aber nicht gleich. Focusrite weist ausdrücklich darauf hin, dass Thunderbolt-Geräte nicht an reinen USB-Anschlüssen funktionieren, während die meisten USB-Geräte an Thunderbolt-Ports laufen. Apple beschreibt seine aktuellen Mac-Ports ebenfalls getrennt nach Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, Thunderbolt/USB 4 und USB-C.

Für den Kauf eines Audiointerfaces ist dieser Punkt entscheidend. Viele Musiker sehen eine USB-C-Buchse am Laptop und gehen automatisch davon aus, dass damit auch Thunderbolt gemeint ist. Das ist jedoch nicht zuverlässig der Fall. Deshalb sollte man nie nur auf den Stecker schauen, sondern immer auf das tatsächlich unterstützte Protokoll. Wer das übersieht, kauft im schlimmsten Fall ein Thunderbolt-Interface, das am eigenen Rechner gar nicht betrieben werden kann.

Außerdem sollte man sich von der Marketing-Sprache nicht blenden lassen. In der Praxis arbeiten viele Audiointerfaces weiterhin hervorragend über USB, selbst wenn sie äußerlich modern per USB-C angeschlossen werden. Focusrite nennt bei aktuellen USB-Serien ausdrücklich USB-basierte Geräte, und RME zeigt, dass selbst USB 2.0 und USB 3.0 im Audiobereich bereits sehr hohe Kanalzahlen ermöglichen. Anders gesagt: Für Audio ist nicht automatisch der modernste Anschluss der entscheidende Vorteil, sondern die Qualität der Umsetzung.

Was bei der Latenz wirklich zählt

Im Recording wird häufig behauptet, Thunderbolt sei grundsätzlich latenzärmer als USB. So pauschal stimmt das jedoch nicht. Entscheidend sind die Treiber, die Firmware, die Puffergrößen, die interne Architektur des Interfaces und der Monitoring-Weg. Universal Audio beschreibt etwa, dass in bestimmten Apollo-Thunderbolt-Workflows der niedrigste Recording-Latency-Pfad möglich ist. Gleichzeitig zeigt derselbe Hersteller, dass Funktionen wie LiveTrack gezielt den Host-Buffer umgehen, um die wahrgenommene Latenz zu senken. Das macht deutlich: Nicht das Anschlusslabel allein entscheidet, sondern das Gesamtsystem.

Besonders aufschlussreich ist hier die Aussage von RME. Der Hersteller erklärt ausdrücklich, dass USB 3 bei seinen Interfaces zwar mehr Bandbreite und damit höhere Kanalzahlen ermöglicht, die kleinste Buffer Size und die Latenz gegenüber USB 2 aber nicht verbessert. Genau daraus lässt sich eine wichtige Praxisregel ableiten: Mehr Bandbreite bedeutet nicht automatisch weniger Latenz. Für viele Recording-Setups mit Gesang, Gitarre, Podcasts, Overdubs und kleinen Bands ist also nicht der Datenbus der eigentliche Flaschenhals, sondern eher die Software- und Treiberarchitektur.

Thunderbolt hat trotzdem echte Vorteile. Die Technologie ist als besonders leistungsfähiger Transport auf Basis von USB4 v2, DisplayPort 2.1 und PCI Express Gen 4 ausgelegt. Gerade in sehr anspruchsvollen Produktionsumgebungen mit hoher Kanalzahl, komplexem Routing, mehreren Displays, Docks und weiterer Peripherie kann Thunderbolt deshalb mehr Reserven und oft auch eine elegant integrierte High-End-Umgebung bieten. Für das klassische Home- und Projektstudio folgt daraus aber nicht automatisch ein hörbarer oder spürbarer Vorteil gegenüber einem sehr guten USB-Interface.

Anders formuliert: Wer mit einem sauber programmierten USB-Interface bei niedrigen Puffern stabil arbeiten kann, gewinnt durch Thunderbolt nicht zwingend sofort ein besseres Recording-Erlebnis. Wer dagegen in ein spezielles Thunderbolt-Ökosystem mit DSP-Monitoring, großem Kanalbedarf oder besonders enger Systemintegration einsteigt, kann von Thunderbolt durchaus profitieren. Die Schnittstelle ist also nicht irrelevant, aber eben nur ein Teil der Kette.

Thunderbolt unter Windows: Stark, aber nicht immer sorgenfrei

Unter Windows ist Thunderbolt keineswegs grundsätzlich schlecht. Allerdings ist die Plattform in der Praxis sensibler. Das zeigt schon daran, dass Universal Audio für aktuelle Thunderbolt-Systeme unter Windows einen eigenen, mehrstufigen Konfigurationsleitfaden veröffentlicht: Systemanforderungen prüfen, Windows optimieren, Power-Management für Thunderbolt oder USB4 anpassen, BIOS/UEFI prüfen und Geräteberechtigungen kontrollieren. Allein diese Liste zeigt, dass Thunderbolt unter Windows oft mehr Sorgfalt verlangt als ein typisches USB-Interface, das man meist deutlich unkomplizierter anschließt.

Hinzu kommt die Sicherheits- und Treiberseite. Microsoft dokumentiert für Thunderbolt unter Windows den Umgang mit Kernel DMA Protection und DMA-Remapping. Geräte mit inkompatiblen Treibern können dabei je nach Zustand des Systems blockiert oder eingeschränkt werden. Für Anwender heißt das nicht, dass Thunderbolt unbrauchbar wäre. Es bedeutet aber, dass Kompatibilität nicht allein vom Stecker abhängt, sondern auch von Firmware, BIOS, Controller, Sicherheitseinstellungen und Treiberstatus. Genau das erklärt, warum Thunderbolt-Rechner unter Windows trotz nominell passender Buchse nicht immer gleich problemlos mit jedem Interface zusammenspielen.

Ein weiterer Praxispunkt ist die Herstellerfreigabe. Focusrite weist bei der Clarett-Thunderbolt-Reihe aktuell ausdrücklich darauf hin, dass Thunderbolt-4- und Thunderbolt-5-Systeme unter Windows für diese ältere Produktfamilie nicht offiziell unterstützt werden und voraussichtlich nicht zuverlässig funktionieren. Universal Audio wiederum verlangt für aktuelle Thunderbolt-Hardware unter Windows explizit Thunderbolt 3 oder 4 und nennt andere Konstellationen nur eingeschränkt oder gar nicht. Das zeigt sehr deutlich: Unter Windows sollte man Thunderbolt nur dann wählen, wenn Rechner, Interface und Hersteller-Support nachweislich zusammenpassen.

Mac und Thunderbolt: Warum diese Kombination oft stimmig ist

Auf dem Mac wirkt Thunderbolt im Alltag häufig runder integriert. Apple führt in den aktuellen Support-Dokumenten klar auf, welche Mac-Modelle Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 oder Thunderbolt/USB 4 besitzen. Darüber hinaus betont Apple beim aktuellen Mac Studio mit M3 Ultra, dass jede Thunderbolt-5-Buchse von einem eigenen Controller auf dem Chip unterstützt wird. Für professionelle Workflows ist das ein starkes Signal, denn genau diese Art von Integration passt sehr gut zu Audio-, Video- und Content-Creation-Anwendungen.

Das heißt allerdings nicht, dass USB am Mac die schlechte Wahl wäre. Im Gegenteil: USB-Audiointerfaces laufen an vielen Macs seit Jahren sehr stabil, und Thunderbolt-Ports unterstützen laut Focusrite grundsätzlich auch USB-Geräte. Deshalb ist auf Apple-Rechnern weniger die Frage „USB oder Thunderbolt?“ entscheidend, sondern eher: Welches konkrete Interface harmoniert am besten mit dem gewünschten Workflow? Wer ein kompaktes Recording-Setup, mobiles Arbeiten oder ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, ist mit USB am Mac oft bestens bedient. Wer dagegen ein hochwertiges Thunderbolt-Interface mit eng verzahnter Software, niedriger Monitoring-Latency und Studio-Fokus nutzt, bekommt auf dem Mac häufig die besonders elegante Lösung.

Welche Schnittstelle ist nun die bessere Wahl?

Für die meisten Musiker, Songwriter, Producer und Content Creator ist ein gutes USB-Audiointerface heute die vernünftigere Wahl. Der Grund ist einfach: USB ist breit kompatibel, meist günstiger, im Alltag unkompliziert und für typische Recording-Aufgaben vollkommen schnell genug. Außerdem zeigen Hersteller wie RME, dass selbst USB-basierte Systeme im professionellen Umfeld sehr leistungsfähig sein können, ohne dass Thunderbolt zwingend einen praktischen Vorsprung liefert.

Thunderbolt ist dagegen vor allem dann interessant, wenn das gesamte Setup darauf ausgelegt ist. Das gilt etwa für größere Studios, kanalstarke Produktionen, komplexe Produktionsumgebungen mit vielen Geräten oder für Workflows, in denen ein bestimmtes Thunderbolt-Ökosystem bewusst gewählt wird. Auf dem Mac ist das oft besonders attraktiv, weil die Plattform Thunderbolt breit integriert. Unter Windows sollte man hingegen deutlich genauer prüfen, ob Mainboard, Controller, BIOS, Betriebssystem und Herstellerfreigabe wirklich zusammenpassen.

USB oder Thunderbolt am Audiointerface: Fazit

Thunderbolt 5 ist technisch die leistungsstärkere Schnittstelle. USB 3 ist jedoch für die meisten Audioanwendungen längst stark genug. Deshalb gewinnt im Recording nicht automatisch Thunderbolt, sondern das besser abgestimmte Gesamtsystem. Wer maximale Kompatibilität, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen stressfreien Alltag sucht, fährt mit einem hochwertigen USB-Interface meist besser. Wer dagegen ein klar unterstütztes Thunderbolt-Setup auf Mac oder ein sauber validiertes Profi-System unter Windows betreibt, kann die Vorteile von Thunderbolt sehr gezielt nutzen. Die beste Schnittstelle ist also nicht die schnellste auf dem Papier, sondern die, die im eigenen Studio stabil, latenzarm und zuverlässig funktioniert.

FAQ

Ist Thunderbolt automatisch latenzärmer als USB?

Nein. Thunderbolt kann in bestimmten High-End-Setups sehr niedrige Latenzen ermöglichen. Trotzdem zeigen Herstellerquellen auch, dass die reine Schnittstelle nicht automatisch die kleinste Puffergröße oder die beste Roundtrip-Latenz garantiert. Treiber, Firmware, Monitoring-Konzept und DAW-Einstellungen sind mindestens genauso wichtig.

Funktioniert ein Thunderbolt-Audiointerface an jedem USB-C-Port?

Nein. USB-C beschreibt nur die Bauform des Anschlusses. Ein Thunderbolt-Gerät benötigt einen Port, der Thunderbolt tatsächlich unterstützt. Umgekehrt laufen viele USB-Geräte an Thunderbolt-Ports, aber nicht jedes Thunderbolt-Gerät an einem reinen USB-Port.

Ist Thunderbolt unter Windows problematisch?

Nicht grundsätzlich, aber oft anspruchsvoller. Hersteller wie Universal Audio nennen eigene Konfigurationsschritte für Windows, und Microsoft dokumentiert zusätzliche Anforderungen rund um DMA-Schutz und Treiberverhalten. Deshalb sollte man unter Windows immer die Freigaben des Interface-Herstellers prüfen.

Ist Thunderbolt am Mac die bessere Wahl?

Häufig ist Thunderbolt am Mac besonders stimmig, weil Apple die Technik breit integriert und aktuelle Pro-Systeme sogar mit Thunderbolt 5 ausstattet. Trotzdem bleibt auch auf dem Mac ein gutes USB-Interface eine sehr starke und oft vollkommen ausreichende Lösung.

Reicht USB für professionelles Recording aus?

Ja, in sehr vielen Fällen. Gerade für Vocals, Gitarren, Keyboards, Overdubs, Podcasting und kleine bis mittlere Studios ist USB längst professionell einsetzbar. Selbst Hersteller im Pro-Segment zeigen, dass USB im Audiobereich hohe Kanalzahlen und stabile Performance liefern kann.

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