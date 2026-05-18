Roland ZENOLOGY GX, ZEN-Core Software-Synthesizer

Roland ZENOLOGY GX: Neuer ZEN-Core Software-Synthesizer für iPad, macOS und Windows

Roland erweitert sein Software-Synthesizer-Angebot: ZENOLOGY GX bringt die aktuelle Entwicklung der ZEN-Core Klangerzeugung auf den Desktop und aufs iPad. Damit richtet sich das Instrument an Produzenten, Sounddesigner und Live-Performer, die klassische Roland-Sounds, moderne Synthese und eine flexible Workflow-Umgebung in einem System nutzen möchten. Laut Roland ist ZENOLOGY GX für iPadOS sowie über GALAXIAS für macOS und Windows verfügbar.

ZENOLOGY GX kombiniert Roland-Erbe mit moderner Software-Synthese

Mit ZENOLOGY GX setzt Roland auf die eigene ZEN-Core Synthesis Engine, die auch in Hardware-Instrumenten wie FANTOM EX und JUPITER-X zum Einsatz kommt. Dadurch soll der Software-Synthesizer sowohl klassische analoge Klangfarben als auch digitale und PCM-basierte Sounds abdecken. Gleichzeitig wurde der Workflow überarbeitet, sodass Preset-Suche, Sounddesign und Performance schneller zugänglich sein sollen.

Über 4.000 Sounds und erweiterbare Library

Zum Start bietet ZENOLOGY GX laut Roland über 4.000 professionell programmierte Tones. Darüber hinaus lässt sich die Library auf mehr als 11.000 Sounds erweitern. Für Musiker ist das besonders interessant, weil sich damit viele Genres abdecken lassen – von Synthwave, Techno und House bis hin zu Pop, Hip-Hop, Film-Scoring und moderner elektronischer Musik.

Tiefe Synthese mit bis zu vier Partials pro Tone

Unter der Oberfläche bietet ZENOLOGY GX eine umfangreiche Synthesizer-Architektur. Jeder Tone kann aus bis zu vier Partials bestehen. Diese verfügen jeweils über Oszillator, Filter, Verstärker, Dual-LFOs und EQ. Dadurch lassen sich nicht nur klassische Roland-Flächen und Leads erstellen, sondern auch komplexe Hybrid-Sounds, bewegte Texturen und druckvolle Bass-Sounds.

Virtuell-analoge Wellenformen, PCM und Sync

Für die Klangerzeugung stehen verschiedene Syntheseformen bereit. Roland nennt unter anderem neun virtuell-analoge Wellenformen, Supersaw, Noise, PCM und PCM Sync. Zusätzlich sind 1.840 PCM-Wellenformen enthalten, die auf über 7.000 erweitert werden können. Somit eignet sich ZENOLOGY GX nicht nur für klassische Synthesizer-Sounds, sondern auch für realistischere Instrumentenklänge und moderne Layer-Sounds.

Zehn Filtertypen inklusive ikonischer Roland-Modelle

Auch bei den Filtern setzt Roland auf Vielfalt. ZENOLOGY GX bietet zehn Filtertypen, darunter JUPITER-Modelle und weitere bekannte Roland-Charakteristiken. Gerade für elektronische Musik ist das relevant, weil Filterverhalten, Resonanz und Modulation entscheidend für den Klangcharakter eines Synthesizers sind.

Über 90 Roland-Effekte direkt integriert

Neben der Synthese bringt ZENOLOGY GX eine umfangreiche Effektsektion mit. Laut Roland sind über 90 Effekte integriert, darunter Reverbs, klassische Chorusse wie JUNO-106 und CE-1, der SDD-320 Dimension D sowie der DJ-FX Looper. Dadurch lassen sich Sounds direkt im Instrument formen, ohne sofort zusätzliche Plug-ins in der DAW laden zu müssen.

ZENOLOGY GX für iPad: Kostenloser Launch-Zeitraum

Ein besonders spannender Punkt ist die iPad-Version: ZENOLOGY GX für iPad kann während einer zeitlich begrenzten Launch-Phase kostenlos genutzt werden. Roland gibt an, dass diese Phase später im Jahr 2026 endet und in dieser Zeit alle Funktionen freigeschaltet sind. Danach soll die iPad-Version über ausgewählte Roland-Cloud-Mitgliedschaften oder als Lifetime Key verfügbar sein.

Mobile Musikproduktion mit Touch-Interface

Für mobile Produzenten ist das ein starkes Signal. Denn ZENOLOGY GX bringt die vollständige ZEN-Core Engine auf das iPad und kombiniert sie mit einer touch-optimierten Oberfläche. Dadurch eignet sich der Software-Synthesizer sowohl für Skizzen unterwegs als auch für Live-Setups, Sounddesign-Sessions und mobile Studio-Workflows.

Integration in GALAXIAS und Roland Cloud

Auf macOS und Windows läuft ZENOLOGY GX innerhalb von GALAXIAS. Dort lässt sich der Synthesizer mit weiteren Roland-Instrumenten kombinieren, darunter Klassiker wie JUPITER-8, JUNO-60 oder TR-808. Außerdem unterstützt GALAXIAS Layering, Key-Ranges, Makrosteuerungen, Arpeggiatoren, Chords und Effekte. Für komplexe Performance- und Produktions-Setups kann ZENOLOGY GX dadurch als Teil eines größeren Roland-Cloud-Systems genutzt werden.

Sound-Kompatibilität mit ZEN-Core Hardware

Ein weiterer Vorteil ist die Verbindung zur Roland-Hardware-Welt. Sounds können laut Roland zwischen ZENOLOGY GX, ZENOLOGY Pro und ZEN-Core Instrumenten wie FANTOM EX, JUPITER-X, JUNO-X, RD-88, MC-101 und MC-707 geteilt werden. Für Musiker, die sowohl im Studio als auch live mit Roland-Hardware arbeiten, kann das den Workflow deutlich vereinfachen.

Fazit: Roland ZENOLOGY GX ist mehr als ein Preset-Synthesizer

Mit ZENOLOGY GX bringt Roland einen vielseitigen Software-Synthesizer, der Preset-Komfort und tiefes Sounddesign verbindet. Einerseits liefert die große Library sofort spielbare Sounds. Andererseits ermöglichen Partials, Filter, LFOs, PCM-Wellenformen und Effekte eine detaillierte Klangbearbeitung. Besonders interessant ist außerdem die kostenlose iPad-Launch-Phase, denn dadurch können Musiker den kompletten Funktionsumfang zunächst ohne Risiko ausprobieren.

Für Produzenten elektronischer Musik, Synthesizer-Fans und Roland-Cloud-Nutzer dürfte ZENOLOGY GX daher ein relevantes Update sein – vor allem, weil das Instrument klassische Roland-DNA, moderne Software-Flexibilität und plattformübergreifende Sound-Kompatibilität zusammenführt.

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Herstellerlink: Roland – ZENOLOGY GX | Software Synthesizer