Audeze MM-500 – Studiokopfhörer im Test

Mit einem Straßenpreis von rund 1.749 € (UVP 2.103 €) bewegt sich der Audeze MM-500 klar im professionellen Segment. Das ist kein Kopfhörer für gelegentliches Gegenhören, sondern ein Werkzeug, das sich bewusst an Mixing- und Mastering-Engineers richtet, die eine zusätzliche, möglichst unverfälschte Referenz suchen. Der Audeze MM-500 wurde in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Mixing-Engineer Manny Marroquinentwickelt und ist konsequent auf die Anforderungen moderner Studioarbeit abgestimmt. Die Erwartungshaltung ist entsprechend hoch – sowohl in Bezug auf Verarbeitung als auch auf klangliche Präzision. Genau hier setzt der MM-500 an: Er ist kein Allrounder für jede Situation, sondern ein spezialisierter Studiokopfhörer mit klar definiertem Einsatzgebiet. Die Preisfrage ist daher weniger „teuer oder günstig“, sondern vielmehr: Liefert er im Studioalltag einen echten Mehrwert?

Konstruktion und Technik: Planar-magnetische Präzision

Im Kern arbeitet der MM-500 mit planar-magnetischen Treibern, die sich konstruktiv deutlich von klassischen dynamischen Kopfhörern unterscheiden. Statt einer punktuell angetriebenen Membran wird hier eine extrem dünne Folie gleichmäßig über ihre gesamte Fläche in Bewegung versetzt. Die von Audeze eingesetzten Technologien – darunter die Fluxor-Magnetstruktur und das Fazor-Phasenmanagement – sorgen dafür, dass sich das Schallfeld kontrolliert ausbreitet und Phasenprobleme minimiert werden. In der Praxis bedeutet das: sehr schnelle Transienten, ein sauberes Impulsverhalten und eine bemerkenswert klare Trennung einzelner Signalanteile.

Der Frequenzbereich von 5 Hz bis 50 kHz ist dabei weniger als Marketingzahl zu verstehen, sondern eher als Hinweis darauf, wie kontrolliert sich der Kopfhörer auch in den Randbereichen verhält. Entscheidender ist die extrem niedrige Verzerrung – unter 0,1 % bei praxisnahen Pegeln – was gerade im Mastering-Kontext relevant wird. Mit einer Impedanz von 18 Ohm und einer vergleichsweise hohen Empfindlichkeit lässt sich der MM-500 grundsätzlich auch an weniger leistungsstarken Ausgängen betreiben. Dennoch profitiert er hörbar von einer sauberen, stabilen Kopfhörerverstärkung – insbesondere bei komplexem Material.

Verarbeitung und Tragekomfort

Der erste Eindruck bestätigt sofort die Positionierung: Der MM-500 wirkt extrem hochwertig. Metall, Leder und eine insgesamt sehr solide Mechanik vermitteln das Gefühl eines langlebigen Werkzeugs. Der Anpressdruck ist spürbar, aber gut gewählt. Er sorgt für stabilen Sitz ohne unangenehme Ermüdung – selbst über längere Sessions hinweg. Die Ohrpolster sind ergonomisch geformt und verteilen den Druck gleichmäßig. Auffällig ist die Offenheit der Bauweise. Ohne Musik wirkt der Kopfhörer fast „unsichtbar“ – Umgebungsgeräusche dringen deutlich durch, was zunächst ungewohnt sein kann. Genau das ist aber konstruktionsbedingt gewollt und klanglich entscheidend. Diese Offenheit hat allerdings klare Konsequenzen: Der MM-500 ist kein Kopfhörer für unterwegs oder laute Umgebungen. In der Bahn oder im Café verliert er sofort seine Referenzfunktion. Er gehört ins Studio – und genau dort fühlt er sich richtig an.

Klangcharakter und Detailauflösung

Der MM-500 verfolgt ein klares Ziel: maximale Transparenz. Die Wiedergabe wirkt offen, schnell und sehr direkt. Transienten werden präzise abgebildet, ohne künstliche Härte zu erzeugen. Gerade bei perkussivem Material oder komplexen Arrangements zeigt sich die Stärke des planar-magnetischen Prinzips. Der Bassbereich ist kontrolliert und straff, ohne künstliche Betonung. Subanteile lassen sich differenziert beurteilen, ohne dass der Eindruck entsteht, der Kopfhörer „macht etwas dazu“. Die Mitten sind das eigentliche Zentrum des Klangbilds. Stimmen, Gitarren oder Synth-Flächen werden sehr klar und greifbar dargestellt. Hier zeigt sich, ob ein Mix wirklich funktioniert oder ob sich Probleme im Arrangement oder in der Dynamik verstecken. Die Höhen sind detailliert, aber nicht überzeichnet. Sibilanten oder harte Transienten werden ehrlich dargestellt – was im ersten Moment auch unbequem sein kann, aber genau das macht den MM-500 als Arbeitswerkzeug so wertvoll.



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Praxis im Studio: Mixing und Mastering

Im Studioeinsatz zeigt sich schnell, dass der MM-500 kein „Spaßkopfhörer“ ist. Er verzeiht wenig – und genau darin liegt seine Stärke. Beim Mischen fällt auf, wie präzise sich Pegelverhältnisse einschätzen lassen. Kleine Änderungen im EQ oder in der Kompression werden sofort hörbar. Das erleichtert Entscheidungen, setzt aber auch Erfahrung voraus. Im Mastering-Kontext wird der Kopfhörer besonders interessant. Durch die hohe Auflösung lassen sich feine Dynamikveränderungen, Sättigung oder Limiting sehr genau beurteilen. Was der MM-500 allerdings nicht liefert, ist ein geschöntes Gesamtbild. Wer nach einem „fertigen“ Sound sucht, wird hier nicht fündig. Stattdessen zwingt er dazu, sich mit dem Material auseinanderzusetzen. Die offene Bauweise unterstützt dabei die räumliche Wahrnehmung. Stereoabbildung und Tiefenstaffelung sind nachvollziehbar, ohne künstlich vergrößert zu wirken.

Kontrolle und Workflow

Ein entscheidender Punkt im Studioalltag ist die Kontrollierbarkeit. Der MM-500 lässt sich sehr direkt „lesen“. Entscheidungen wirken nachvollziehbar und reproduzierbar. Gleichzeitig verlangt er Konzentration – er liefert keine schnelle Bestätigung, sondern eher eine ehrliche Rückmeldung. Das bedeutet auch: Er ist kein Kopfhörer für nebenbei. Wer ihn nutzt, arbeitet bewusst. Im Workflow eignet er sich hervorragend als zweite Referenz neben Studiomonitoren. Gerade in akustisch nicht perfekten Räumen kann er helfen, Entscheidungen zu verifizieren oder Unsicherheiten aufzulösen. Die fehlende 3,5-mm-Adapterlösung unterstreicht diese Ausrichtung. Der MM-500 ist nicht dafür gedacht, an mobilen Geräten betrieben zu werden, sondern klar im Studio verortet.

Werkzeug, Instrument oder Spezialist?

Der Audeze MM-500 ist eindeutig ein Spezialist. Er ist kein universeller Kopfhörer für Tracking, Editing und entspanntes Hören. Seine Stärke liegt in der analytischen Arbeit – dort liefert er eine Präzision, die man im Studio gezielt einsetzen kann. Als Werkzeug ist er kompromisslos. Als Instrument im kreativen Sinne tritt er bewusst in den Hintergrund. Er unterstützt Entscheidungen, statt sie zu beeinflussen.

Fazit: Audeze MM-500 – Studio-Kopfhörer Mit einem Preis von rund 1.749 € ist der Audeze MM-500 kein spontaner Kauf, sondern eine bewusste Investition in ein spezialisiertes Arbeitswerkzeug. Wer ihn im richtigen Kontext einsetzt – im ruhigen Studio, als zusätzliche Referenz beim Mixing oder Mastering – erhält einen extrem präzisen, ehrlichen Kopfhörer mit hoher Detailauflösung und exzellenter Transientenabbildung. Die offene Bauweise, die fehlende Abschirmung und die klare Ausrichtung auf stationäre Setups machen ihn allerdings unflexibel. Genau das ist aber auch seine Stärke: Der MM-500 versucht nicht, alles zu können, sondern konzentriert sich auf das, was im Studio wirklich zählt. Pro Sehr hohe Detailauflösung und Transientenabbildung

Ehrliche, unverfälschte Wiedergabe für Mixing/Mastering

Hochwertige Verarbeitung und stabiler Sitz Contra Offene Bauweise ungeeignet für laute Umgebungen

Keine mobile Ausrichtung (kein 3,5-mm-Adapter)

Preislich klar im High-End-Segment Link zur Herstellerseite: MM-500 Professional Headphones