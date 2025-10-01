Test: Yamaha SEQTRAK Groovebox

Yamaha SEQTRAK Groovebox Test: Mit der SEQTRAK Orange präsentiert Yamaha eine moderne Groovebox, die die klassischen Funktionen einer Drum Machine mit den Möglichkeiten eines Samplers und mehrerer Synthesizer-Engines kombiniert. Das portable Instrument richtet sich an Musiker:innen, die unterwegs genauso kreativ arbeiten wollen wie im Studio. Dank kompakter Maße, integriertem Akku und kabelloser Features bietet die SEQTRAK eine Flexibilität, die im Markt der Grooveboxen nur selten zu finden ist.

Yamaha SEQTRAK Groovebox Test: Klangvielfalt durch mehrere Sound-Engines

Die Yamaha Groovebox SEQTRAK überzeugt mit einer enormen Bandbreite an Klängen. Über 2000 Presets aus verschiedenen Sound-Engines stehen bereit. Den Kern bildet die AWM2-Synthese mit 128 Stimmen Polyphonie für satte Flächen und komplexe Synth-Sounds. Ergänzt wird sie durch eine FM-Engine mit vier Operatoren und acht Stimmen, die metallische und detailreiche Klänge liefert – inspiriert von den Klassikern der DX-Serie. Zusätzlich erlaubt die Sampling-Engine (44,1 kHz/16 Bit) eigene Aufnahmen, die sofort nutzbar sind. Ein eingebautes Mikrofon sowie Line-In und drahtlose Verbindungen erweitern die Möglichkeiten und machen spontane Sound-Ideen direkt spielbar.

Vielseitiger Sequenzer für kreative Arrangements

Der Sequenzer dieser Yamaha Groovebox ist mit elf Spuren großzügig ausgestattet. Sieben Spuren sind für Drums und Percussion reserviert, zwei für AWM2-Sounds, eine für FM und eine für den Sampler. Damit lassen sich komplexe Arrangements oder Live-Jams problemlos umsetzen. Bedient wird die SEQTRAK über 17 Regler und 24 Taster – eine klare Struktur, die sowohl spontane Sessions als auch präzises Songwriting unterstützt.

Yamaha SEQTRAK Groovebox Test: Umfangreiche Effekte für Sounddesign

Über 80 Effekttypen machen die SEQTRAK zu einem starken Werkzeug für kreatives Sounddesign. Reverbs, Delays, Modulation, Verzerrungen und LoFi-Effekte decken alles von subtiler Veredelung bis hin zu radikaler Klangverfremdung ab. Wer tiefer einsteigen möchte, nutzt die kostenlose SEQTRAK-App (Windows, macOS, iOS, Android) mit erweiterten Möglichkeiten wie Hüllkurvenanpassungen und detaillierter Modulation.

Moderne Konnektivität der Yamaha Groovebox

Auch in Sachen Anschlüsse ist die Yamaha Groovebox SEQTRAK gut aufgestellt. Über USB werden sowohl MIDI als auch Audio übertragen, wodurch sich das Gerät direkt als Audio-Interface einsetzen lässt. Ergänzend gibt es einen 3,5-mm-Kopfhörerausgang, Line-In und Line-Out sowie MIDI In/Out per Adapterkabel. Drahtlos arbeiten ist ebenfalls möglich – dank WLAN und Bluetooth, die besonders für die App und Sample-Transfers praktisch sind.

Mobilität und Alltagstauglichkeit

Mit nur 500 Gramm Gewicht und sehr kompakten Abmessungen ist die SEQTRAK extrem portabel. Der integrierte Akku liefert Energie für etwa drei bis vier Stunden – ideal für unterwegs oder spontane Sessions. Ein eingebauter Lautsprecher macht die Groovebox sofort spielbereit, auch ohne zusätzliches Equipment.

Yamaha SEQTRAK Groovebox Test: Praxis & Arbeiten mit der App

Im praktischen Einsatz zeigt sich schnell, dass der SEQTRAK zwar über ein großes Funktionsspektrum verfügt, dieses jedoch ohne die begleitende App nur eingeschränkt zugänglich ist. Das Gerät selbst verzichtet auf ein Display, was einerseits zu einem sehr kompakten Formfaktor beiträgt, andererseits aber die Bedienung auf die Vielzahl kleiner Buttons am Rand verlagert. Damit lassen sich zwar grundlegende Parameter steuern, doch wirklich tiefgreifende Eingriffe sind nur in Kombination mit der App möglich.

Die App fungiert dabei nicht nur als Editor, sondern vielmehr als vollwertige MIDI-Produktionsumgebung. Zahlreiche versteckte Features, Parameter und Sounddesign-Möglichkeiten lassen sich erst hier abrufen und anpassen. Einmal erstellt, können die Projekte direkt auf den SEQTRAK übertragen und anschließend ohne Smartphone oder Tablet live performt werden. Besonders praktisch ist der integrierte Visualizer, der eine optische Rückmeldung über Pattern, Parameter und Effekte liefert.

Gerade im Live-Einsatz erweist sich der SEQTRAK als spannendes Standalone-Instrument: Mit vorgefertigten Patterns lassen sich Performances dynamisch gestalten, wobei Echtzeiteffekte wie Highpass-Filter oder der Repeater für Abwechslung und Bewegung im Sound sorgen. Dank integriertem Lautsprecher und Akku ist der SEQTRAK zudem unabhängig von zusätzlicher Hardware sofort einsatzbereit.

Allerdings kann die Fülle an Möglichkeiten auch überwältigend wirken. Wer tiefer in die Funktionen eintauchen will, sollte die App unbedingt einplanen – ohne sie bleiben viele der internen Optionen ungenutzt. So ist der Workflow zwar zweigeteilt, aber gerade diese Kombination aus mobiler Produktion in der App und direkter Performance am Gerät macht den besonderen Reiz der Groovebox aus.

Yamaha SEQTRAK Groovebox Test – Fazit

Die Yamaha SEQTRAK Groovebox ist ein vielseitiges All-in-One-Instrument für Produzenten und Performer, die eine mobile und dennoch leistungsstarke Lösung suchen. Ihr Mix aus AWM2-Synthese, FM-Engine und Sampling, kombiniert mit einem starken Sequenzer, macht sie zu einem inspirierenden Werkzeug für moderne Musikproduktion. Trotz kleiner Abstriche bei der Akkulaufzeit, dem fehlenden Netzteil und der Bedienung ohne Display überzeugt die SEQTRAK durch Klang, Ausstattung und Flexibilität. Eine Groovebox, die sich sowohl im Studio als auch auf der Bühne behaupten wird.

Pro

Große Klangvielfalt mit AWM2, FM und Sampling

Sehr mobil durch kompaktes Gehäuse, Akku und Lautsprecher

Umfangreiche Konnektivität (USB-Audio/MIDI, Line-I/O, WLAN, Bluetooth)

Contra

Akkulaufzeit von nur drei bis vier Stunden

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Kein Display, komplexere Projekte dadurch weniger übersichtlich

Herstellerlink: Yamaha Seqtrak bei Yamaha



Affiliate Link:

Yamaha SEQTRAK ORANGE Drum Machine nur 199 € bei MUSIC STORE