Arturia FX Collection 6, Effekt-Plugin

Arturia FX Collection 6 veröffentlicht: 5 neue Effekte und ein komplettes Plug-in-Toolkit für Mixing, Sounddesign und Finishing
Arturia bringt mit FX Collection 6 eine aktualisierte Effekt-Suite für moderne Musikproduktion an den Start. Im Fokus steht ein „All-in-one“-Werkzeugkasten, der sowohl klassische Studio-Emulationen als auch kreativere, modernere Prozessoren vereint – also genau das, was viele Producer brauchen, um Ideen schnell in einen fertigen Track zu überführen.
Zwei Bundles: INTRO für den Einstieg, PRO als Vollausbau
FX Collection 6 erscheint in zwei Varianten: FX Collection 6 INTRO (Start bei 99€/$) und FX Collection 6 PRO (Vollversion mit 499€/$). Während INTRO als kuratierter Startpunkt gedacht ist, liefert PRO die komplette Sammlung. Konkret nennt Arturia 6 Effekte und 500+ Presets für INTRO sowie 39 Effekte und 1.500+ Presets für PRO.
Das ist neu in FX Collection 6
Mit Version 6 kommen laut Arturia fünf neue Effekte in die PRO-Edition – und ein neuer Titel in INTRO. Dazu zählen:
- Tape J-37: ein röhrengetriebener Tape-Effekt, der schnell „Glue“, Wärme und Bewegung in Busse oder Einzelspuren bringt.
- Mix DRUMS: ein dedizierter Drum-Prozessor, der Punch, Body und Raum mit wenigen musikalischen Eingriffen in Form bringt – praktisch für den Drum-Bus, ohne endlose Plug-in-Ketten.
- Bus TRANSIENT: Transient-Shaping für mehr Definition und kontrolliertes Sustain, wenn Drums oder Percussion „vorn“ stehen sollen, ohne harsch zu werden.
- Efx AMBIENT: ein kreativer „Dreamlike“-Prozessor, der Quellen in atmosphärische Räume und Texturen verwandeln kann – interessant für Pads, Vocals, Gitarren oder Field Recordings.
- Pitch SHIFTER-910: ein Pitch-Tool mit erweitertem Workflow für Detune, Doubling, Width und charaktervolle Pitch-Textures.
Workflow-Plus: schneller zum Ergebnis, tiefer wenn du willst
Spannend ist der Ansatz, dass Arturia die Suite nicht nur als „Effektesammlung“ positioniert, sondern explizit als Produktionskette von Sound-Shaping über Mix-Kontrolle bis zum Finish. Dazu passt, dass viele Titel moderne Mixing-Features integrieren (z. B. Side-Chaining, Mid/Side-Processing und weitere zeitgemäße Funktionen) und gleichzeitig auf eine schnelle Bedienung zielen.
Außerdem beschreibt Arturia ein Advanced-Panel pro Effekt (für tieferes Tweaken) sowie Tools wie Preset-Bibliothek, schnelles Browsing und A/B-Vergleich, um schneller Entscheidungen zu treffen.
Formate, System & Installation: DAW-first
FX Collection 6 ist klassisch für den DAW-Alltag gedacht: Die Effekte laufen als VST/VST3, AU oder AAX in deiner DAW. Die Installation, Aktivierung und Updates erfolgen über das Arturia Software Center (ASC).
Wichtig für die Praxis: Der Quick-Start weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Standalone-Software bereitsteht, sondern in einer DAW genutzt werden muss. Zusätzlich nennt Arturia eine parallele Nutzung auf bis zu fünf Computern.
Für wen lohnt sich FX Collection 6 besonders?
Wenn du viel „in the box“ mischst und regelmäßig zwischen subtiler Veredelung (Tape, Preamp/EQ, Kompression, Reverb/Delay) und kreativem Sounddesign (Granular/Movement/Unison, Pitch, Modulation) wechselst, ist die Suite vor allem als konsistente Effektbasis interessant. INTRO wirkt wie ein sinnvoller Einstieg, während PRO für Producer und Mixing-orientierte Setups deutlich breiter aufgestellt ist – insbesondere durch die neue Drum- und Transient-Schiene, die heute in vielen Genres den Unterschied zwischen „okay“ und „release-ready“ macht.
Herstellerlink: Arturia – Die Sound-Explorer
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
