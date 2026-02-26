Equipment

Arturia KeyStep 37 mk2, Keyboard-Controller

Veröffentlicht am von Markus Müller
Arturia KeyStep 37 mk2 Keyboard Controller DAW
26
Feb.

Arturia KeyStep 37 mk2 bringt mehr Ausdruck, mehr Variationen, mehr Anschlussmöglichkeiten

Mit dem Arturia KeyStep 37 mk2 zielt der Hersteller klar auf Musikerinnen und Musiker, die ein kompaktes MIDI-Keyboard suchen, das gleichzeitig als Sequencer und als Schaltzentrale zwischen DAW, Soft-Synths und Hardware-Synthesizern funktioniert. Das Konzept bleibt dabei angenehm „hands-on“: direkte Spielbarkeit, schnelle Pattern-Workflows und eine Konnektivität, die sowohl im Studio als auch im Live-Setup Sinn ergibt.

Spielbarkeit: Slimkeys mit Aftertouch und Performance-Strips

Im Mittelpunkt steht eine anschlagdynamische 37-Tasten-Slimkey-Klaviatur inklusive Aftertouch. Dadurch bleibt das Keyboard klein, fühlt sich aber trotzdem ausdrucksstark an. Für Echtzeit-Eingriffe setzt der KeyStep 37 mk2 auf kapazitive Pitch- und Mod-Strips, während Skalen- und Akkordmodi das Finden neuer Phrasen erleichtern – besonders dann, wenn man aus einer Idee schnell einen musikalischen Take machen will.

Ideenmaschine: Sequencer, Arpeggiator und Mutate für bewegte Patterns

Spannend wird es, wenn aus dem Spielen ein Workflow wird: Der polyphone Step-Sequencer und der 16-Modi-Arpeggiator sind darauf ausgelegt, Skizzen nicht nur festzuhalten, sondern ständig weiterzuentwickeln. Genau hier greifen Funktionen wie Pattern-Chaining und Mutate ineinander. So lässt sich ein Arpeggio als Ausgangspunkt bauen, anschließend in eine Sequenz überführen und danach direkt variieren – etwa über Notenlängen, Pausen, Oktavlagen oder aufgenommene Automationen (Bend/Wheel). Dadurch bleibt der Prozess bewusst „explorativ“, anstatt beim ersten brauchbaren Loop stehenzubleiben.

Vier Encoder: wichtige Parameter ohne Menü-Tauchgang

Damit die Performance nicht im Display endet, gibt es vier dedizierte Encoder für zentrale Arpeggiator-, Sequencer- und Mutate-Parameter. Gleichzeitig sind sie flexibel genug, um auf MIDI-CC oder CV/Gate-Ziele gemappt zu werden. Das ist praktisch, wenn du im gleichen Set sowohl Soft-Synths in der DAW als auch ein analoges Rack „anfassen“ willst, ohne ständig umzuschalten oder umzuverkabeln.

Hardware-Konnektivität: USB-C, DIN-MIDI, Sync und vier CV-Ausgänge

Der KeyStep 37 mk2 versteht sich ausdrücklich als Brücke zwischen Welten. Neben USB-C-MIDI, MIDI-DIN und Sync I/O bietet er vier CV-Ausgänge: Pitch, Gate, Mod 1 und Mod 2. Gerade der zusätzliche Mod-Ausgang erweitert modulare Patches, weil sich Steuerquellen (z. B. Velocity oder Aftertouch) feinfühlig auf Ziele im Rack legen lassen. Dazu kommt ein Pedaleingang für Sustain/Expression – sinnvoll, wenn das Keyboard auch klassischer als Masterkeyboard fungieren soll.

Rückseite des Arturia Keystep 37 mk2 Controller mit Anschlüsse DAW Keyboard mit 37 Tasten
Arturia Keystep 37 mk2 Rückseite

Software-Bundle: direkter Start in Sound und Produktion

Für den schnellen Einstieg liegen Analog Lab Intro (500+ Sounds) sowie Ableton Live Lite bei. Damit ist das Set nicht nur für reine Hardware-Setups interessant, sondern auch für alle, die sofort mit Soft-Synths, Clips und MIDI-Arrangements loslegen möchten.

Arturia KeyStep 37 mk2 technische Daten (Specs)

  • 37-Tasten-Slimkey-Klaviatur mit Anschlagdynamik und Aftertouch
  • Zwei kapazitive Touch-Strips für Pitchbend und Modulation
  • Polyphoner Step-Sequencer: bis zu 64 Steps, 8-stimmige Polyphonie
  • 16-Modi-Arpeggiator mit generativen Pattern-Stilen
  • Mutate-, Spice- & Dice-Werkzeuge für Live-Variationen
  • Akkord- und Skalenmodi für sofortige Harmonien
  • OLED-Display mit klickbarem Encoder und RGB-LED-Feedback
  • Vier Encoder plus Control-Taster
  • Direktes, kontextabhängiges Editieren für Sequencer, Arpeggiator, Akkorde und Mutate
  • MIDI-CC-Taster mit vier Bänken
  • Zugriff auf 16 zuweisbare MIDI-CCs in allen Modi
  • Vier steuerbare CV/Gate-Ausgänge (Pitch, Gate, Mod 1, Mod 2), zuweisbar auf Velocity, Aftertouch, Mod-Wheel und mehr
  • MIDI-DIN In/Out in voller Größe + 3,5-mm-Sync In/Out
  • Sustain-/Expression-Pedaleingang (TRS)
  • USB-C-MIDI (Class-Compliant) und Bus-Power
  • Netzschalter und Kensington-Lock-Buchse
  • Niedriger Stromverbrauch, kompatibel mit iPad® (Camera Connection Kit erforderlich)

Arturia KeyStep 37 mk2 – Lieferumfang, Maße und Gewicht

Im Karton befinden sich der KeyStep 37 mk2 sowie ein USB-A-auf-USB-C-Kabel. Die Abmessungen liegen bei 547 × 148 × 43 mm, das Gewicht bei 1,09 kg.

Einordnung für den Musikeralltag: Wenn du ein MIDI-Keyboard für Synthesizer suchst, das nicht nur Noten sendet, sondern aktiv Ideen generiert und gleichzeitig dein Modular-Setup via CV/Gate sowie deine DAW per USB/MIDI steuert, spielt der Arturia KeyStep 37 mk2 genau in diese Lücke – kompakt, performance-orientiert und klar auf kreative Workflows ausgelegt.

Herstellerlink: Arturia – Die Sound-Explorer

Auch interessant:

Arturia KeyStep 37 mk2 Keyboard Controller DAW
Arturia KeyStep 37 mk2, Keyboard-Controller

Arturia KeyStep 37 mk2 bringt mehr Ausdruck, mehr Variationen, mehr Anschlussmöglichkeiten Mit dem Arturia KeyStep [...]

> WEITERLESEN
PlugIn Arturia FX Collection 6 für DAW
Arturia FX Collection 6, Effekt-Plugin

Arturia FX Collection 6 veröffentlicht: 5 neue Effekte und ein komplettes Plug-in-Toolkit für Mixing, Sounddesign [...]

> WEITERLESEN
Arturia Pigments 7 Software Synthesizer
Arturia Pigments 7, Software Synthesizer

Arturia Pigments 7: Multi-Engine-Synth bekommt neue Play View, neue Filter und Corroder-FX Mit Pigments 7 [...]

> WEITERLESEN
Arturia MiniFuse 2 OTG Audiointerface Front
Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface

Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface für Recording, Streaming & Content Creation Mit dem [...]

> WEITERLESEN
Arturia AstroLab 37 Synthesizer
Arturia AstroLab 37, Stage Keyboard

Arturia AstroLab 37: kompaktes Stage-Keyboard für große Synth-Momente Mit dem neuen Arturia AstroLab 37 Stage [...]

> WEITERLESEN
USB Controller-Keyboard Arturia Keystep mk2
Arturia KeyStep mk2: Ideenmotor für DAWless & Hybrid-Setups

Das neue Arturia KeyStep mk2 Controller-Keyboard verbindet kompaktes 32-Tasten-Keyboard, performanten Sequencer und tiefgreifende Konnektivität – [...]

> WEITERLESEN
Test: Arturia MicroFreak – ein kreativer Grenzgänger

Allein optisch ist der Arturia MicroFreak schon ein echter Hingucker. Wirft man einen näheren Blick [...]

> WEITERLESEN
Arturia PolyBrute 12 Synthesizer front
Test: Arturia PolyBrute 12

Mit dem Arturia PolyBrute 12 stellt der französische Hersteller den bisherigen PolyBrute-Modellen einen zwölfstimmigen Bruder [...]

> WEITERLESEN
Arturia MicroBrute UFO
Arturia MicroBrute UFO – Kompakter Analog-Synth im Space-Look

Mit dem MicroBrute UFO bringt Arturia eine Sonderedition seines beliebten Analogsynthesizers auf den Markt – [...]

> WEITERLESEN
Arturia MiniFreak
NEU: Arturia – MiniFreak Vocoder

MiniFreak Vocoder – Arturias Hybrid-Synth im neuen Klanggewand Mit dem Update durch den MiniFreak Vocoder [...]

> WEITERLESEN
Arturia V Collection 11
Arturia V Collection 11 – Der Klassiker unter den Software-Instrumenten

Mit der neuen V Collection 11 setzt Arturia erneut Maßstäbe im Bereich virtueller Instrumente und [...]

> WEITERLESEN

Unsere neuesten Beiträge

Arturia KeyStep 37 mk2 Keyboard Controller DAW
Arturia KeyStep 37 mk2, Keyboard-Controller

Arturia KeyStep 37 mk2 bringt mehr Ausdruck, mehr Variationen, mehr Anschlussmöglichkeiten Mit dem Arturia KeyStep [...]

> WEITERLESEN
Spielgefühl bei Piano und Flügel durch Hammermechanik
Hammermechanik bei Tasteninstrumenten

Hammermechanik bei Keyboards, Digitalpianos & Flügeln: Warum sie so wichtig ist (und für wen sie [...]

> WEITERLESEN
Nonesuch Selects
Nonesuch Selects – was inspiriert Steve Reich, Laurie Anderson & Robert Plant?

Jeder, der Musik macht, hat bestimmte Vorbilder. Nicht nur am Anfang schöpft man Inspiration aus [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert