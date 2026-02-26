Arturia KeyStep 37 mk2, Keyboard-Controller

Arturia KeyStep 37 mk2 bringt mehr Ausdruck, mehr Variationen, mehr Anschlussmöglichkeiten
Mit dem Arturia KeyStep 37 mk2 zielt der Hersteller klar auf Musikerinnen und Musiker, die ein kompaktes MIDI-Keyboard suchen, das gleichzeitig als Sequencer und als Schaltzentrale zwischen DAW, Soft-Synths und Hardware-Synthesizern funktioniert. Das Konzept bleibt dabei angenehm „hands-on“: direkte Spielbarkeit, schnelle Pattern-Workflows und eine Konnektivität, die sowohl im Studio als auch im Live-Setup Sinn ergibt.
Spielbarkeit: Slimkeys mit Aftertouch und Performance-Strips
Im Mittelpunkt steht eine anschlagdynamische 37-Tasten-Slimkey-Klaviatur inklusive Aftertouch. Dadurch bleibt das Keyboard klein, fühlt sich aber trotzdem ausdrucksstark an. Für Echtzeit-Eingriffe setzt der KeyStep 37 mk2 auf kapazitive Pitch- und Mod-Strips, während Skalen- und Akkordmodi das Finden neuer Phrasen erleichtern – besonders dann, wenn man aus einer Idee schnell einen musikalischen Take machen will.
Ideenmaschine: Sequencer, Arpeggiator und Mutate für bewegte Patterns
Spannend wird es, wenn aus dem Spielen ein Workflow wird: Der polyphone Step-Sequencer und der 16-Modi-Arpeggiator sind darauf ausgelegt, Skizzen nicht nur festzuhalten, sondern ständig weiterzuentwickeln. Genau hier greifen Funktionen wie Pattern-Chaining und Mutate ineinander. So lässt sich ein Arpeggio als Ausgangspunkt bauen, anschließend in eine Sequenz überführen und danach direkt variieren – etwa über Notenlängen, Pausen, Oktavlagen oder aufgenommene Automationen (Bend/Wheel). Dadurch bleibt der Prozess bewusst „explorativ“, anstatt beim ersten brauchbaren Loop stehenzubleiben.
Vier Encoder: wichtige Parameter ohne Menü-Tauchgang
Damit die Performance nicht im Display endet, gibt es vier dedizierte Encoder für zentrale Arpeggiator-, Sequencer- und Mutate-Parameter. Gleichzeitig sind sie flexibel genug, um auf MIDI-CC oder CV/Gate-Ziele gemappt zu werden. Das ist praktisch, wenn du im gleichen Set sowohl Soft-Synths in der DAW als auch ein analoges Rack „anfassen“ willst, ohne ständig umzuschalten oder umzuverkabeln.
Hardware-Konnektivität: USB-C, DIN-MIDI, Sync und vier CV-Ausgänge
Der KeyStep 37 mk2 versteht sich ausdrücklich als Brücke zwischen Welten. Neben USB-C-MIDI, MIDI-DIN und Sync I/O bietet er vier CV-Ausgänge: Pitch, Gate, Mod 1 und Mod 2. Gerade der zusätzliche Mod-Ausgang erweitert modulare Patches, weil sich Steuerquellen (z. B. Velocity oder Aftertouch) feinfühlig auf Ziele im Rack legen lassen. Dazu kommt ein Pedaleingang für Sustain/Expression – sinnvoll, wenn das Keyboard auch klassischer als Masterkeyboard fungieren soll.
Software-Bundle: direkter Start in Sound und Produktion
Für den schnellen Einstieg liegen Analog Lab Intro (500+ Sounds) sowie Ableton Live Lite bei. Damit ist das Set nicht nur für reine Hardware-Setups interessant, sondern auch für alle, die sofort mit Soft-Synths, Clips und MIDI-Arrangements loslegen möchten.
Arturia KeyStep 37 mk2 technische Daten (Specs)
- 37-Tasten-Slimkey-Klaviatur mit Anschlagdynamik und Aftertouch
- Zwei kapazitive Touch-Strips für Pitchbend und Modulation
- Polyphoner Step-Sequencer: bis zu 64 Steps, 8-stimmige Polyphonie
- 16-Modi-Arpeggiator mit generativen Pattern-Stilen
- Mutate-, Spice- & Dice-Werkzeuge für Live-Variationen
- Akkord- und Skalenmodi für sofortige Harmonien
- OLED-Display mit klickbarem Encoder und RGB-LED-Feedback
- Vier Encoder plus Control-Taster
- Direktes, kontextabhängiges Editieren für Sequencer, Arpeggiator, Akkorde und Mutate
- MIDI-CC-Taster mit vier Bänken
- Zugriff auf 16 zuweisbare MIDI-CCs in allen Modi
- Vier steuerbare CV/Gate-Ausgänge (Pitch, Gate, Mod 1, Mod 2), zuweisbar auf Velocity, Aftertouch, Mod-Wheel und mehr
- MIDI-DIN In/Out in voller Größe + 3,5-mm-Sync In/Out
- Sustain-/Expression-Pedaleingang (TRS)
- USB-C-MIDI (Class-Compliant) und Bus-Power
- Netzschalter und Kensington-Lock-Buchse
- Niedriger Stromverbrauch, kompatibel mit iPad® (Camera Connection Kit erforderlich)
Arturia KeyStep 37 mk2 – Lieferumfang, Maße und Gewicht
Im Karton befinden sich der KeyStep 37 mk2 sowie ein USB-A-auf-USB-C-Kabel. Die Abmessungen liegen bei 547 × 148 × 43 mm, das Gewicht bei 1,09 kg.
Einordnung für den Musikeralltag: Wenn du ein MIDI-Keyboard für Synthesizer suchst, das nicht nur Noten sendet, sondern aktiv Ideen generiert und gleichzeitig dein Modular-Setup via CV/Gate sowie deine DAW per USB/MIDI steuert, spielt der Arturia KeyStep 37 mk2 genau in diese Lücke – kompakt, performance-orientiert und klar auf kreative Workflows ausgelegt.
Herstellerlink: Arturia – Die Sound-Explorer
