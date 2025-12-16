Arturia Pigments 7, Software Synthesizer

Arturia Pigments 7: Multi-Engine-Synth bekommt neue Play View, neue Filter und Corroder-FX

Mit Pigments 7 erweitert Arturia (laut Herstellertext) seinen „Polychrome“-Software-Synth um einen noch stärker visuell geführten Workflow, neue Klangformungs-Tools und optimierte Performance. Die Idee bleibt dabei konsequent: ein modernes Sounddesign-Instrument, das mehrere Syntheseformen in einer Oberfläche zusammenführt – inklusive tiefem Modulationssystem, Sequencing und hochwertiger Effektsektion. Was darf der Synthesizerfreund erwarten, wo der Release von Pigments 6 noch nicht lange her ist? (Zum Keyboards.de Testbericht von Arturia Pigments 6)

Worum geht’s bei Pigments grundsätzlich?

Pigments setzt auf eine Multi-Engine-Architektur mit 6 Synthesearten (u. a. Modal, Granular, Wavetable, Sample, Harmonic, Virtual Analog) und kombiniert diese mit einer farbcodierten Oberfläche sowie Drag-and-Drop-Modulation – ideal, wenn du schnell von der Idee zum Patch kommen willst, ohne im Menü-Dschungel zu versinken.

Die großen Neuerungen in Arturia Pigments 7 (laut Herstellerangaben)

Redesigned Play View : übersichtlicher Einstieg, mit Echtzeit-Visualisierung von Wellenformen, Filtern und Modulationsbewegungen für schnelleres Patch-Building.

: übersichtlicher Einstieg, mit von Wellenformen, Filtern und Modulationsbewegungen für schnelleres Patch-Building. Neue Filter (u. a. Filter Rage, Filter Ripple, Reverb Filter): von aggressiven Texturen bis zu phasenreichen Bewegungen und kräftiger Bassmodulation.

(u. a. Filter Rage, Filter Ripple, Reverb Filter): von aggressiven Texturen bis zu phasenreichen Bewegungen und kräftiger Bassmodulation. Corroder FX : ein modulationsgetriebener „Erosion“-Effekt für kontrollierte Schärfe und organische Verzerrung.

: ein modulationsgetriebener „Erosion“-Effekt für kontrollierte Schärfe und organische Verzerrung. Optimierte Modulation & CPU-Performance : mehr Headroom für komplexe Layer und lange Effektketten.

: mehr Headroom für komplexe Layer und lange Effektketten. Mehr Punch & Präsenz : überarbeitete Amplituden-Hüllkurven – besonders interessant für basslastige Styles.

: überarbeitete Amplituden-Hüllkurven – besonders interessant für basslastige Styles. Neuer Content: 162 Presets, 50 Wavetables, 30 Samples, 29 Noises plus praxisnahe In-App-Tutorials.

Für welche Musik ist das spannend?

Arturia positioniert Pigments klar als Produktionswerkzeug für aktuelle Genres: Hip-Hop, Trap, Bass Music, EDM/House/Electro, Lo-Fi bis hin zu Cinematic Scoring – vor allem dann, wenn du mit Makros, generativen Sequenzen und lebendiger Modulation schnell zu „fertig klingenden“ Sounds kommen willst.

Arturia Pigments 7: Plugin-Formate & System

Pigments läuft Standalone sowie als Plug-in (u. a. VST/AU/AAX, auch NKS, 64-bit) und wird über das Arturia Software Center installiert/aktualisiert. Systemseitig nennt Arturia u. a. Windows 10+ bzw. macOS 11+ als Basis. Im Introdeal (16.12.2025 – 06.01.2025) kostet Arturia Pigments 7 nur 99,00 EUR , sonst 199,00 (UVP).

Herstellerseite: https://www.arturia.com/de



Affiliate Link:

Arturia Pigments 7 nur 99€ bei MUSIC STORE