Arturia Pigments 7, Software Synthesizer

Arturia Pigments 7: Multi-Engine-Synth bekommt neue Play View, neue Filter und Corroder-FX
Mit Pigments 7 erweitert Arturia (laut Herstellertext) seinen „Polychrome“-Software-Synth um einen noch stärker visuell geführten Workflow, neue Klangformungs-Tools und optimierte Performance. Die Idee bleibt dabei konsequent: ein modernes Sounddesign-Instrument, das mehrere Syntheseformen in einer Oberfläche zusammenführt – inklusive tiefem Modulationssystem, Sequencing und hochwertiger Effektsektion. Was darf der Synthesizerfreund erwarten, wo der Release von Pigments 6 noch nicht lange her ist? (Zum Keyboards.de Testbericht von Arturia Pigments 6)
Worum geht’s bei Pigments grundsätzlich?
Pigments setzt auf eine Multi-Engine-Architektur mit 6 Synthesearten (u. a. Modal, Granular, Wavetable, Sample, Harmonic, Virtual Analog) und kombiniert diese mit einer farbcodierten Oberfläche sowie Drag-and-Drop-Modulation – ideal, wenn du schnell von der Idee zum Patch kommen willst, ohne im Menü-Dschungel zu versinken.
Die großen Neuerungen in Arturia Pigments 7 (laut Herstellerangaben)
- Redesigned Play View: übersichtlicher Einstieg, mit Echtzeit-Visualisierung von Wellenformen, Filtern und Modulationsbewegungen für schnelleres Patch-Building.
- Neue Filter (u. a. Filter Rage, Filter Ripple, Reverb Filter): von aggressiven Texturen bis zu phasenreichen Bewegungen und kräftiger Bassmodulation.
- Corroder FX: ein modulationsgetriebener „Erosion“-Effekt für kontrollierte Schärfe und organische Verzerrung.
- Optimierte Modulation & CPU-Performance: mehr Headroom für komplexe Layer und lange Effektketten.
- Mehr Punch & Präsenz: überarbeitete Amplituden-Hüllkurven – besonders interessant für basslastige Styles.
- Neuer Content: 162 Presets, 50 Wavetables, 30 Samples, 29 Noises plus praxisnahe In-App-Tutorials.
Für welche Musik ist das spannend?
Arturia positioniert Pigments klar als Produktionswerkzeug für aktuelle Genres: Hip-Hop, Trap, Bass Music, EDM/House/Electro, Lo-Fi bis hin zu Cinematic Scoring – vor allem dann, wenn du mit Makros, generativen Sequenzen und lebendiger Modulation schnell zu „fertig klingenden“ Sounds kommen willst.
Arturia Pigments 7: Plugin-Formate & System
Pigments läuft Standalone sowie als Plug-in (u. a. VST/AU/AAX, auch NKS, 64-bit) und wird über das Arturia Software Center installiert/aktualisiert. Systemseitig nennt Arturia u. a. Windows 10+ bzw. macOS 11+ als Basis. Im Introdeal (16.12.2025 – 06.01.2025) kostet Arturia Pigments 7 nur 99,00 EUR , sonst 199,00 (UVP).
Herstellerseite: https://www.arturia.com/de
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
Arturia Pigments 7, Software Synthesizer
Arturia Pigments 7: Multi-Engine-Synth bekommt neue Play View, neue Filter und Corroder-FX Mit Pigments 7 [...]> WEITERLESEN
Behringer JT Mini Test: Portable Jupiter-Spirit
Mit dem JT Mini hat Behringer einen Analogsynthesizer im Portfolio, der sich unverkennbar an den [...]> WEITERLESEN
Test: IK Multimedia ReSing – KI-Vocal-Modelling der nächsten Generation
Mit ReSing präsentiert IK Multimedia ein Vocal-Modelling-Tool, das klangliche Eigenschaften und Ausdruck einer Stimme mithilfe [...]> WEITERLESEN