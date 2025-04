Arturia V Collection 11 – Der Klassiker unter den Software-Instrumenten

Veröffentlicht am

Mit der neuen V Collection 11 setzt Arturia erneut Maßstäbe im Bereich virtueller Instrumente und bietet zwei maßgeschneiderte Bundles für Musikschaffende aller Erfahrungsstufen: die kompakte V Collection 11 Intro und die umfassende V Collection 11 Pro.

🎛️ V Collection 11 Intro – Der ideale Einstieg in die Welt legendärer Klänge

Für alle, die in die faszinierende Welt klassischer Synthesizer und Keyboards eintauchen möchten, bietet die neue Intro-Version einen preislich attraktiven Einstieg ohne Kompromisse bei Soundqualität und Bedienbarkeit.

10 legendäre Software-Instrumente , darunter der Mini V, DX7 V und Stage-73 V

Über 2.500 Presets für schnellen kreativen Zugang

Echtzeit-Klangbearbeitung , hochwertige Effekte und Analog Lab Intro

Nahtlose Integration ins Arturia-Ökosystem – inklusive Upgrade-Option zur Pro-Version

Die V Collection Intro ist perfekt für Produzent:innen, Klangforscher:innen und alle, die sich zum ersten Mal mit virtuellen Instrumenten beschäftigen. Preislich liegt sie bei einer UVP von 199 Euro – ein mehr als fairer Deal für diesen Soundumfang.

🔥 V Collection 11 Pro – Das kreative Kraftpaket für Profis

Die neue V Collection 11 Pro richtet sich an alle, die das Maximum aus ihrem musikalischen Schaffen herausholen wollen. Mit insgesamt 45 legendären Instrumenten deckt das Paket alles ab, was in modernen Produktionen gefragt ist – von Vintage-Vibes über cineastische Texturen bis zu modernen Hybridsounds.

Über 12.000 Presets – perfekt organisiert für schnelle Inspiration

Optimierte DAW-Integration und eine erweiterte Analog Lab Pro-Oberfläche

Neue Highlights: Jup-8000 V, MiniBrute V, Pure LoFi, überarbeitetes SEM V und erweiterte Augmented-Instrumente

Mit einem UVP von 699 Euro richtet sich die Pro-Version an professionelle Produzent:innen, Komponist:innen und Sounddesigner:innen, die auf höchste Klangqualität und maximale Flexibilität setzen.

🎹 Fazit

Egal ob du gerade erst ins Musikmachen einsteigst oder dein Studio mit der Crème de la Crème an Software-Instrumenten aufstocken möchtest – die Arturia V Collection 11 ist eine der vielseitigsten und klanglich beeindruckendsten Lösungen am Markt. Zwei Pakete, ein Ziel: kreativen Flow ohne Grenzen.

Herstellerseite: www.arturia.com/de