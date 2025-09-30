Universal Audio Volt 876, USB-Audiointerface

Neu bei Universal Audio: Volt 876 USB Recording Studio – 32-Bit/192 kHz, 8 Vintage-Preamps & 1176-Style Kompressoren

Universal Audio hebt die Volt-Serie mit Audio-Interfaces auf Pro-Level: Das neue Volt 876 USB Recording Studio richtet sich an ernsthafte Produzent:innen, die ohne Umwege den „großen“ Analog-Sound direkt ins Projekt holen wollen. Kernstück sind acht Onboard-Vintage-Preamps und klassische 1176-Style Kompressoren auf der Front – kombiniert mit 32-Bit/192-kHz-Wandlung für maximale Dynamik und Detailtreue auf Mac, PC, iPad und iPhone.

Was ist neu – und für wen ist das gedacht?

Gebaut vom Team hinter den Apollo-Interfaces, liefert das Volt 876 eine nahtlos integrierte Recording-Erfahrung: Session-Einstellungen lassen sich vollständig speichern und wieder aufrufen, mobiles Recording mit iPhone oder iPad ist direkt vorgesehen, und im Paket steckt eine prämiierte Auswahl an UAD-Plug-ins und Instrumenten. Wer eine kompakte All-in-One-Schaltzentrale mit „Analog-DNA“ für Bands, Projektstudios, Content-Produktion oder mobile Sessions sucht, bekommt hier eine moderne Schaltzentrale mit klassischem UA-Charakter.

Die Highlights des Volt 876 im Überblick:

Acht Vintage-Preamps + 1176-Style Kompression: Soundästhetik inspiriert von UAs 610 Röhrenkonsole und dem legendären 1176 Limiter – direkt am Gerät formbar.

Soundästhetik inspiriert von UAs und dem legendären – direkt am Gerät formbar. 32-Bit/192-kHz-Audioqualität: Höchster Headroom, saubere Transienten – von leise bis laut ohne Angst vor Clipping.

Höchster Headroom, saubere Transienten – von leise bis laut ohne Angst vor Clipping. UAD Console App-Workflow: Assistive Auto-Gain , vollständiger Recall der Front-Panel-Settings, zwei latenzarme Cue-Mischungen mit Talkback – komfortabler Studio-Flow inklusive.

, vollständiger Recall der Front-Panel-Settings, mit – komfortabler Studio-Flow inklusive. LUNA DAW inklusive: Analoger Studiosound, unbegrenzte Tracks und smarte, KI-gestützte Tools wie Voice Control , Instrument Detection und Tempo Listen .

Analoger Studiosound, und smarte, wie , und . UAD Plug-ins & Instruments: u. a. Teletronix LA-2A & UA 1176 Kompressoren, Pultec EQs, PolyMAX Synth , Showtime ’64 Guitar Amp u. v. m. – Produktionen klingen „fertig“ ab der ersten Spur.

u. a. & Kompressoren, EQs, , u. v. m. – Produktionen klingen „fertig“ ab der ersten Spur. Erweiterbar & flexibel: Bis zu drei Volt 876 kaskadierbar oder Integration mit Apollo– und ADAT-fähigem Gear – wächst mit dem Studio.

Workflow & Praxis

Das Volt 876 setzt auf einen modernen Bedien- und Recall-Ansatz: Preamp- und Kompressor-Settings lassen sich in Projekten sichern und sind beim nächsten Öffnen sofort wieder da. Die Assistive Auto-Gain Funktion hilft beim schnellen Einpegeln – ideal, wenn mehrere Artists nacheinander einsingen oder unterschiedliche Instrumente anstehen. Zwei separate Cue-Mixes mit Talkback erleichtern die Kommunikation im Aufnahmeraum und minimieren Umsteck-Orgien.

Auch mobil bleibt das Interface produktiv: Über iPad oder iPhone lassen sich unterwegs Demos, Podcasts oder Field-Recordings mit vollem UA-Flavor einfangen. Zur Post-Production stehen die UAD-Klassiker bereit – von transparenten Pegel-Korrekturen bis zur charaktervollen Klangformung.

Sound-Design & Produktion

Ob Vocals, Drums, Gitarren oder Synths – die Kombination aus Vintage-Preamp-Färbung und 1176-Style-Kompression gibt Signalen sofort einen mischfertigen Grundcharakter. In der LUNA DAW sorgt das KI-Feature-Set für flüssige Workflows: per Voice Control schnell transportieren, Instrument Detection für sauberes Input-Routing und Tempo Listen für tightes Editing.

Für wen lohnt sich das Volt 876?

Produzent:innen & Bands , die viele Eingänge und direkten Analog-Charakter in einem Gerät wollen.

Projekt- & Homestudios , die pro Session mehrere Artists versorgen müssen (Cue-Mixe, Talkback).

Content-Creator & Mobile-Recorder , die einen durchgängigen UA-Workflow vom iPhone/iPad bis zum Studio schätzen.

Wachsende Setups, die später mit Apollo/ADAT skaliert werden sollen.

Kurzfazit: Mit dem Volt 876 bringt Universal Audio den typischen UA-Sound und einen modernen, recall-fähigen Workflow in ein leistungsstarkes USB-Interface – inklusive 8 Vintage-Preamps, 1176-Style-Kompression, 32-Bit/192 kHz-Wandlung, LUNA und einem hochwertigen UAD-Bundle. Ein spannendes Komplettpaket für alle, die „groß“ klingen wollen – ohne den Studio-Fuhrpark aus Einzelgeräten.

Herstellerlink: Universal Audio | Audio Interfaces | UAD Plug-Ins