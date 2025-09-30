Audio-Interfaces, Recording

Universal Audio Volt 876 USB-Audiointerface
Neu bei Universal Audio: Volt 876 USB Recording Studio – 32-Bit/192 kHz, 8 Vintage-Preamps & 1176-Style Kompressoren

Universal Audio hebt die Volt-Serie mit Audio-Interfaces auf Pro-Level: Das neue Volt 876 USB Recording Studio richtet sich an ernsthafte Produzent:innen, die ohne Umwege den „großen“ Analog-Sound direkt ins Projekt holen wollen. Kernstück sind acht Onboard-Vintage-Preamps und klassische 1176-Style Kompressoren auf der Front – kombiniert mit 32-Bit/192-kHz-Wandlung für maximale Dynamik und Detailtreue auf Mac, PC, iPad und iPhone.

Was ist neu – und für wen ist das gedacht?

Gebaut vom Team hinter den Apollo-Interfaces, liefert das Volt 876 eine nahtlos integrierte Recording-Erfahrung: Session-Einstellungen lassen sich vollständig speichern und wieder aufrufen, mobiles Recording mit iPhone oder iPad ist direkt vorgesehen, und im Paket steckt eine prämiierte Auswahl an UAD-Plug-ins und Instrumenten. Wer eine kompakte All-in-One-Schaltzentrale mit „Analog-DNA“ für Bands, Projektstudios, Content-Produktion oder mobile Sessions sucht, bekommt hier eine moderne Schaltzentrale mit klassischem UA-Charakter.

Die Highlights des Volt 876 im Überblick:

  • Acht Vintage-Preamps + 1176-Style Kompression: Soundästhetik inspiriert von UAs 610 Röhrenkonsole und dem legendären 1176 Limiter – direkt am Gerät formbar.
  • 32-Bit/192-kHz-Audioqualität: Höchster Headroom, saubere Transienten – von leise bis laut ohne Angst vor Clipping.
  • UAD Console App-Workflow: Assistive Auto-Gain, vollständiger Recall der Front-Panel-Settings, zwei latenzarme Cue-Mischungen mit Talkback – komfortabler Studio-Flow inklusive.
  • LUNA DAW inklusive: Analoger Studiosound, unbegrenzte Tracks und smarte, KI-gestützte Tools wie Voice Control, Instrument Detection und Tempo Listen.
  • UAD Plug-ins & Instruments: u. a. Teletronix LA-2A & UA 1176 Kompressoren, Pultec EQs, PolyMAX Synth, Showtime ’64 Guitar Amp u. v. m. – Produktionen klingen „fertig“ ab der ersten Spur.
  • Erweiterbar & flexibel: Bis zu drei Volt 876 kaskadierbar oder Integration mit Apollo– und ADAT-fähigem Gear – wächst mit dem Studio.
Universal Audio Volt 876 USB-Audiointerface Rückseite
UA Volt 876 rückseitige Anschlüsse

Workflow & Praxis

Das Volt 876 setzt auf einen modernen Bedien- und Recall-Ansatz: Preamp- und Kompressor-Settings lassen sich in Projekten sichern und sind beim nächsten Öffnen sofort wieder da. Die Assistive Auto-Gain Funktion hilft beim schnellen Einpegeln – ideal, wenn mehrere Artists nacheinander einsingen oder unterschiedliche Instrumente anstehen. Zwei separate Cue-Mixes mit Talkback erleichtern die Kommunikation im Aufnahmeraum und minimieren Umsteck-Orgien.

Auch mobil bleibt das Interface produktiv: Über iPad oder iPhone lassen sich unterwegs Demos, Podcasts oder Field-Recordings mit vollem UA-Flavor einfangen. Zur Post-Production stehen die UAD-Klassiker bereit – von transparenten Pegel-Korrekturen bis zur charaktervollen Klangformung.

Sound-Design & Produktion

Ob Vocals, Drums, Gitarren oder Synths – die Kombination aus Vintage-Preamp-Färbung und 1176-Style-Kompression gibt Signalen sofort einen mischfertigen Grundcharakter. In der LUNA DAW sorgt das KI-Feature-Set für flüssige Workflows: per Voice Control schnell transportieren, Instrument Detection für sauberes Input-Routing und Tempo Listen für tightes Editing.

Für wen lohnt sich das Volt 876?

  • Produzent:innen & Bands, die viele Eingänge und direkten Analog-Charakter in einem Gerät wollen.

  • Projekt- & Homestudios, die pro Session mehrere Artists versorgen müssen (Cue-Mixe, Talkback).

  • Content-Creator & Mobile-Recorder, die einen durchgängigen UA-Workflow vom iPhone/iPad bis zum Studio schätzen.

  • Wachsende Setups, die später mit Apollo/ADAT skaliert werden sollen.

Kurzfazit: Mit dem Volt 876 bringt Universal Audio den typischen UA-Sound und einen modernen, recall-fähigen Workflow in ein leistungsstarkes USB-Interface – inklusive 8 Vintage-Preamps, 1176-Style-Kompression, 32-Bit/192 kHz-Wandlung, LUNA und einem hochwertigen UAD-Bundle. Ein spannendes Komplettpaket für alle, die „groß“ klingen wollen – ohne den Studio-Fuhrpark aus Einzelgeräten.

