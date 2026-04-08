Tascam DR-40XP vorgestellt: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float und USB-C

Tascam DR-40XP vorgestellt: Mobiler Recorder für Musiker und Content-Creator

Mit dem DR-40XP hat Tascam einen tragbaren Vierspur-Audiorecorder mit USB-Interface im Programm, der sich gezielt an Musiker, Filmemacher und Content-Creator richtet. Das Modell kombiniert 32-Bit-Float-Aufnahme, verstellbare Stereo-Kondensatormikrofone, HDDA-Mikrofonvorverstärker sowie zwei XLR/TRS-Kombieingänge mit 24/48 Volt Phantomspeisung. Dadurch ist der Recorder nicht nur für schnelle Mitschnitte unterwegs interessant, sondern auch für Proben, Live-Sets, Songideen und mobile Produktions-Setups.

Flexible Aufnahmeoptionen für Proberaum, Bühne und unterwegs

Gerade für Musiker ist der DR-40XP spannend, weil er in vielen typischen Aufnahmesituationen flexibel bleibt. So lassen sich Gesang, Akustikgitarre, Klavier, Proben oder komplette Bandauftritte direkt aufnehmen, während die integrierten Mikrofone wahlweise in AB- oder XY-Konfiguration arbeiten.

AB- oder XY-Mikrofonierung für unterschiedliche Aufnahmesituationen

Das sorgt je nach Anwendung entweder für ein breiteres Stereobild oder für eine präzisere Stereoabbildung mit geringeren Phasenproblemen. Zusätzlich können externe Mikrofone oder Line-Signale eingespeist werden, sodass auch echte 4-Spur-Setups möglich sind.

32-Bit-Float und HDDA-Preamps als zentrale Features

Ein zentrales Verkaufsargument ist die 32-Bit-Float-Aufnahme mit bis zu 96 kHz. Sie erleichtert den Recording-Alltag deutlich, weil Pegelspitzen in schwierigen Situationen wesentlich besser beherrschbar sind.

Sauberer Signalweg und moderne Ausstattung

Hinzu kommen laut Tascam HDDA-Preamps mit einem äquivalenten Eingangsrauschen von bis zu –126 dBu, was auf einen sehr sauberen und rauscharmen Signalweg abzielt. Für mobile Anwender ebenso wichtig: Der Recorder nutzt microSD-Karten bis 512 GB und setzt auf USB-C, wodurch sich Datentransfer und Stromversorgung zeitgemäßer lösen lassen als beim Vorgänger.

Auch als USB-Audiointerface interessant

Auch als mobiles Produktionswerkzeug macht der DR-40XP eine gute Figur. Tascam gibt an, dass sich das Gerät per USB-C als 2-In/2-Out-Audiointerface mit Computern und iPhones nutzen lässt.

Praktisch für Demos, Streaming und Videovertonung

Wer also Ideen direkt in der DAW festhalten, unterwegs Demos aufnehmen oder ein kompaktes Setup für Streaming, Videovertonung oder Pre-Production sucht, bekommt hier ein vielseitiges Werkzeug an die Hand. Praktisch ist außerdem die Kombination aus Overdub-Funktion, Punch-in-Aufnahme, Tiefenfilter und weiteren Aufnahmehilfen, die den Recorder über den reinen Mitschnitt hinaus interessant macht.

Das sind die wichtigsten Neuerungen gegenüber dem DR-40X

Im Vergleich zum DR-40X nennt Tascam mehrere Upgrades: 32-Bit-Float statt 24 Bit, USB-C statt Micro-USB, verbesserte Mikrofone mit höherer HF-Abschirmung, HDDA-Preamps, Unterstützung für SDXC-Karten bis 512 GB und eine deutlich längere Batterielaufzeit.

Bis zu 30 Stunden Laufzeit

Je nach Einsatz sind laut Hersteller rund 30 Stunden möglich. Damit positioniert sich der DR-40XP als moderner Handheld-Recorder für Musiker, die unkompliziert aufnehmen wollen, ohne auf professionelle Anschlussoptionen und flexible Einsatzmöglichkeiten zu verzichten.

Herstellerlink: Tascam Europa | Audio-Aufnahmegeräte für Rundfunk, Tonstudio und Musiker