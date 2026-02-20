Evermix EvermixBox 5, DJ-Audiointerface

EvermixBox 5: DJ-Sets aufnehmen & livestreamen – ohne Laptop, direkt vom Mischpult aufs Smartphone

Evermix Box 5: Wer 2026 als DJ regelmäßig Content liefert, kennt das Problem: Im Club ist der Vibe perfekt, aber der Mitschnitt klingt später dünn, übersteuert oder ist umständlich zu realisieren. Genau hier setzt die EvermixBox 5 an. Das kompakte DJ-Audio-Interface ist dafür gemacht, dein Set direkt am Mixer abzugreifen, sauber aufs Smartphone zu schicken und damit Recording und Livestreaming deutlich zu vereinfachen – ohne Notebook, ohne Treiber-Zirkus und ohne “ich mach das später im Studio”.

DJ-Recording ohne Laptop: einstecken, Pegel halten, Mix sichern

Die EvermixBox 5 wird klassisch per RCA an deinen Mixer angeschlossen und verbindet sich anschließend mit deinem Smartphone (iOS oder Android). Evermix positioniert das Konzept als „zero fuss“ Lösung: wenig Setup, wenig Gepäck, schnell startklar – also genau das, was man in der Booth braucht, wenn der nächste Changeover drückt.

Spannend fürs echte Club-Leben ist dabei vor allem das Auto Level Limiting: Statt dass Peaks dein Recording ruinieren (oder du permanent mit Angstschweiß auf die Meter schaust), soll ein intelligentes Limiting Clipping und Verzerrungen abfangen. Das ist besonders dann Gold wert, wenn die Summe im Laufe des Sets “DJ-typisch” nach oben wandert.

Livestreaming mit sauberem Sound – ohne Workarounds

Livestreams stehen und fallen mit Audioqualität. Die EvermixBox 5 ist genau auf diesen Anwendungsfall zugeschnitten und soll hochwertiges Audio direkt an Streaming-Plattformen liefern. In den Produktinfos werden u. a. YouTube, Mixcloud und Twitch als typische Ziele genannt – ohne zusätzliche, sperrige Hardware.

Damit wird das Ganze für unterschiedliche DJ-Profile interessant: vom Bedroom-Stream über den Club-Mitschnitt bis hin zu Creator-Formaten, bei denen du dein Set sofort postest, statt erst Tage später zu exportieren.

Crowd-Mic für Atmosphäre: Publikum, Raum, Energie im Mitschnitt

Wenn dein Recording nicht nach “Line-only” klingen soll, brauchst du Atmosphäre. Die EvermixBox 5 bietet dafür einen 3,5-mm-Mikrofoneingang für Crowd/Room-Sound – inklusive Phantomspeisung und 200-Hz High-Pass Filter, damit Rumpeln und Low-End-Matsch reduziert werden und die Stimmung trotzdem drin bleibt.

Evermix App: Aufnehmen, organisieren, uploaden – und (je nach Plan) sogar parallel streamen

Evermix pusht die App als zentrale Schaltstelle: Aufnehmen, Speichern, Verwalten und – besonders wichtig für Content – direktes Hochladen zu Plattformen wie Mixcloud oder SoundCloud. Zusätzlich werden Direct Livestreaming (u. a. Twitch/YouTube/Mixcloud Live/RTMP) sowie Record + Livestream gleichzeitig als Features genannt, wobei Evermix dafür zwischen Free- und Pro-Funktionen unterscheidet.

Heißt praktisch: Du kannst den Workflow deutlich “verkürzen” – vom Set zur Veröffentlichung mit weniger Zwischenschritten und weniger Fehlerquellen.

Mobil & booth-tauglich: leicht, robust und stromsparend

Mit 90 g und 90 × 40 × 30 mm ist die Box wirklich taschentauglich. Außerdem ist das Gehäuse aus Aluminium, was im harten DJ-Alltag nicht unwichtig ist. Die Stromversorgung läuft grundsätzlich über das angeschlossene Gerät, und laut Herstellerangaben wird auch Laden während der Nutzung unterstützt (je nach Setup/Adapterlösung).

Evermix Box 5 – Preis & Verfügbarkeit

Bei MUSIC STORE professional ist die EvermixBox 5 aktuell für 169 € gelistet (UVP 179 €). Als Verfügbarkeits-Hinweis steht im Shop: voraussichtlich an Lager ab 24.02.2026

Evermix Box 5 Specs (Kurzüberblick)

Einsatzbereich: DJ-Recording & Livestreaming direkt vom Mixer, ohne Laptop

Recording-Format: WAV (Herstellerseite nennt 16-Bit/48 kHz; Evermix-FAQ spricht von bis zu 48 kHz/24 Bit)

WAV (Herstellerseite nennt 16-Bit/48 kHz; Evermix-FAQ spricht von bis zu 48 kHz/24 Bit) Frequenzgang: 30 Hz – 20 kHz

30 Hz – 20 kHz Crowd-Mic: 3,5 mm Mic-In, Phantomspeisung, 200-Hz High-Pass

3,5 mm Mic-In, Phantomspeisung, 200-Hz High-Pass Kompatibilität: iOS (Lightning & USB-C) und Android (USB-C)

iOS (Lightning & USB-C) und Android (USB-C) Abmessungen/Gewicht: 90 × 40 × 30 mm, 90 g

90 × 40 × 30 mm, 90 g Gehäuse: Aluminium

Herstellerlink: Evermix DJ-Set-Aufnahme- und Livestreaming-System



