KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722, USB-Audio-Interface

KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722 – kompakte 2×2 USB-C Audio-Interfaces mit Profi-Workflow (und Analogfilter)

Mit der neuen (siehe NAMM 2026) microAUDIO Serie bringt KORG zwei Desktop-optimierte Audio-Interfaces an den Start, die sich klar an Recording- und Content-Workflows orientieren: microAUDIO 22 als schlankes 2×2 Interface und microAUDIO 722 als Variante mit zusätzlichem Analogfilter aus dem miniKORG 700S.

Damit zielt KORG auf ein Szenario, das in Studios und Homerecording-Setups längst Standard ist: zwei Eingänge, zwei Ausgänge, schnelle Bedienung am Gerät, zuverlässiges Monitoring – und gleichzeitig Features, die Streaming und modernes Producing vereinfachen.

Gemeinsame Basis: 2×2 Interface, 24 Bit/192 kHz und Recording-Features, die wirklich zählen

Beide microAUDIO Modelle setzen auf eine kompakte Bauform und kombinieren hohe Wandlungsqualität (bis 24 Bit/192 kHz) mit praxisnahen Funktionen für Aufnahme, Streaming und mobiles Arbeiten.

Highlights beider Interfaces (microAUDIO 22 & 722):

2 Eingänge / 2 Ausgänge – ideal für Vocals, Gitarre, Synths und Stereo-Quellen

– ideal für Vocals, Gitarre, Synths und Stereo-Quellen 2x Combo-Eingang (Mic / Line / Hi-Z) mit global zuschaltbarer 48 V Phantomspeisung

mit Zero-Latency Direct Monitoring für latenzfreies Einspielen beim Recording

für latenzfreies Einspielen beim Recording Stereo Link : beide Eingangskanäle gemeinsam regeln (besonders sinnvoll bei Synth-Stereo)

: beide Eingangskanäle gemeinsam regeln (besonders sinnvoll bei Synth-Stereo) Loopback-Funktion : Computer-Ausgangssignal in die DAW routen (Streaming/Sampling/Screen-Capture)

: Computer-Ausgangssignal in die DAW routen (Streaming/Sampling/Screen-Capture) Kopfhörer-Routing unabhängig von den Main Outs (z. B. Click/Cue nur auf Kopfhörer)

Zusätzlich lassen sich per Editor-Software ein Noise Gate sowie wahlweise Kompressor oder Limiter zuschalten, um das Eingangssignal bereits am Anfang der Signalkette kontrollierter aufzunehmen – gerade bei Vocals, Sprache oder dynamischen Instrumenten.

KORG microAUDIO 22: das kompakte Recording-Interface für Studio und unterwegs

Das microAUDIO 22 ist das Modell für alle, die ein klar strukturiertes 2×2 Interface mit sauberem Headroom-Konzept und schneller Bedienung suchen. Durch USB-C passt es gut in aktuelle Setups und ist gleichzeitig interessant für mobile Recording-Rigs mit Smartphone oder Tablet – etwa für Songwriting, Field-Recording-Ideen oder schnelle Overdubs auf Tour.

In der Praxis bedeutet das:

Du kannst Mikrofon + Hi-Z (z. B. Vocal + Gitarre DI) parallel aufnehmen, und zwar ohne Workarounds.

(z. B. Vocal + Gitarre DI) parallel aufnehmen, und zwar ohne Workarounds. Außerdem bleibt das Monitoring flexibel: Auf Wunsch hörst du direkt das Eingangssignal (ohne Roundtrip-Latenz), während die DAW separat läuft.

Und dank Loopback wird das Interface sofort zur Schaltzentrale für Streaming, Tutorials, Sampling und Re-Recording.

Software-Paket: direkt produktiv – plus „Filter Ark“

Zum Lieferumfang gehört ein umfangreiches Bundle (u. a. Ableton Live Lite und iZotope Ozone Elements). Als spannender Bonus ist „Filter Ark“ dabei: eine Software-Sammlung detailliert nachgebildeter KORG-Filter (z. B. MS-20, Polysix, miniKORG 700S und ARP Odyssey) sowie weiterer Filtertypen inklusive Resonator-Modell. Damit bekommst du „KORG-Filter-Charakter“ sowohl als Plug-in als auch stand-alone in den Rechner.

KORG microAUDIO 722: zusätzliches miniKORG-700S Analogfilter – als Hardware-Flavor für DAW und Live

Das microAUDIO 722 baut auf der Ausstattung des 22ers auf, erweitert das Konzept jedoch um ein echtes Highlight: das Analogfilter aus dem miniKORG 700S.

Was das im Recording-Alltag bringt:

Das Filter lässt sich als Low-Pass oder High-Pass (oder Bypass) betreiben.

(oder Bypass) betreiben. Außerdem ist eine Modulation über separaten LFO / Envelope Follower möglich – musikalisch interessant für bewegte Sweeps, Pump-artige Effekte oder „sprechende“ Filterfahrten auf Drums und Loops.

möglich – musikalisch interessant für bewegte Sweeps, Pump-artige Effekte oder „sprechende“ Filterfahrten auf Drums und Loops. Besonders praxisnah: Über die Loopback-Funktion kann nicht nur ein analoges Eingangssignal gefiltert werden, sondern auch das digitale Audio vom Computer. So lässt sich ein analoger Filterweg sehr schnell in den DAW-Workflow integrieren – ohne komplexes Re-Routing.

Weil das microAUDIO 722 über ein handelsübliches USB-C Netzteil versorgt werden kann, lässt es sich außerdem stand-alone als externes Analogfilter nutzen. Zusätzlich ist MIDI In/Out (Miniklinke) an Bord – sinnvoll, wenn du Modulationen synchronisieren oder Hardware-Setups anbinden möchtest.

Drei typische Workflows (so nutzt du die microAUDIO Serie sinnvoll)

Vocal-Recording ohne Stress:

Direct Monitoring aktivieren, Noise Gate/Kompressor per Editor zuschalten, Kopfhörer-Cue getrennt routen – und die Aufnahme sitzt schneller. Synth-Stereo sauber einpegeln:

Stereo Link nutzen, um beide Kanäle wie einen Stereo-Eingang zu fahren. Dadurch bleibt die Balance stabil, und du sparst Zeit beim Gain-Staging. Streaming & Sampling mit Loopback:

Loopback in die DAW, Main Outs fürs Monitoring, Kopfhörer separat für Click oder Cue. So lassen sich Tutorials, Jam-Sessions oder Sample-Captures deutlich eleganter umsetzen.

Technische Daten (Kurzüberblick)

Sample-Rates: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz

44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz Bit-Tiefe: 24 Bit

24 Bit Eingänge: 2x Combo (Mic / Line / Hi-Z)

2x Combo (Mic / Line / Hi-Z) Ausgänge: 2x 6,3 mm Klinke, symmetrisch

2x 6,3 mm Klinke, symmetrisch Kopfhörer: 6,3 mm stereo, unabhängig routbar

6,3 mm stereo, unabhängig routbar Stromversorgung: USB Bus-Power (USB-C)

USB Bus-Power (USB-C) Abmessungen (B×T×H):

microAUDIO 22: 150 × 128 × 68 mm

microAUDIO 722: 220 × 128 × 68 mm

Gewicht:

microAUDIO 22: 407 g

microAUDIO 722: 553 g

Nur microAUDIO 722: Analogfilter (LP/HP/Bypass), LFO/Envelope Follower, MIDI In/Out (Miniklinke)

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)

KORG microAUDIO 22: 199,00 €

KORG microAUDIO 722: 279,00 €



Affiliate Link:

Korg microAUDIO 22 nur 199,00 € bei MUSIC STORE



Affiliate Link:

Korg microAUDIO 722 nur 279,00 € bei MUSIC STORE