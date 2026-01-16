KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722, USB-Audio-Interface

KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722 – kompakte 2×2 USB-C Audio-Interfaces mit Profi-Workflow (und Analogfilter)
Mit der neuen (siehe NAMM 2026) microAUDIO Serie bringt KORG zwei Desktop-optimierte Audio-Interfaces an den Start, die sich klar an Recording- und Content-Workflows orientieren: microAUDIO 22 als schlankes 2×2 Interface und microAUDIO 722 als Variante mit zusätzlichem Analogfilter aus dem miniKORG 700S.
Damit zielt KORG auf ein Szenario, das in Studios und Homerecording-Setups längst Standard ist: zwei Eingänge, zwei Ausgänge, schnelle Bedienung am Gerät, zuverlässiges Monitoring – und gleichzeitig Features, die Streaming und modernes Producing vereinfachen.
Gemeinsame Basis: 2×2 Interface, 24 Bit/192 kHz und Recording-Features, die wirklich zählen
Beide microAUDIO Modelle setzen auf eine kompakte Bauform und kombinieren hohe Wandlungsqualität (bis 24 Bit/192 kHz) mit praxisnahen Funktionen für Aufnahme, Streaming und mobiles Arbeiten.
Highlights beider Interfaces (microAUDIO 22 & 722):
- 2 Eingänge / 2 Ausgänge – ideal für Vocals, Gitarre, Synths und Stereo-Quellen
- 2x Combo-Eingang (Mic / Line / Hi-Z) mit global zuschaltbarer 48 V Phantomspeisung
- Zero-Latency Direct Monitoring für latenzfreies Einspielen beim Recording
- Stereo Link: beide Eingangskanäle gemeinsam regeln (besonders sinnvoll bei Synth-Stereo)
- Loopback-Funktion: Computer-Ausgangssignal in die DAW routen (Streaming/Sampling/Screen-Capture)
- Kopfhörer-Routing unabhängig von den Main Outs (z. B. Click/Cue nur auf Kopfhörer)
Zusätzlich lassen sich per Editor-Software ein Noise Gate sowie wahlweise Kompressor oder Limiter zuschalten, um das Eingangssignal bereits am Anfang der Signalkette kontrollierter aufzunehmen – gerade bei Vocals, Sprache oder dynamischen Instrumenten.
KORG microAUDIO 22: das kompakte Recording-Interface für Studio und unterwegs
Das microAUDIO 22 ist das Modell für alle, die ein klar strukturiertes 2×2 Interface mit sauberem Headroom-Konzept und schneller Bedienung suchen. Durch USB-C passt es gut in aktuelle Setups und ist gleichzeitig interessant für mobile Recording-Rigs mit Smartphone oder Tablet – etwa für Songwriting, Field-Recording-Ideen oder schnelle Overdubs auf Tour.
In der Praxis bedeutet das:
- Du kannst Mikrofon + Hi-Z (z. B. Vocal + Gitarre DI) parallel aufnehmen, und zwar ohne Workarounds.
- Außerdem bleibt das Monitoring flexibel: Auf Wunsch hörst du direkt das Eingangssignal (ohne Roundtrip-Latenz), während die DAW separat läuft.
- Und dank Loopback wird das Interface sofort zur Schaltzentrale für Streaming, Tutorials, Sampling und Re-Recording.
Software-Paket: direkt produktiv – plus „Filter Ark“
Zum Lieferumfang gehört ein umfangreiches Bundle (u. a. Ableton Live Lite und iZotope Ozone Elements). Als spannender Bonus ist „Filter Ark“ dabei: eine Software-Sammlung detailliert nachgebildeter KORG-Filter (z. B. MS-20, Polysix, miniKORG 700S und ARP Odyssey) sowie weiterer Filtertypen inklusive Resonator-Modell. Damit bekommst du „KORG-Filter-Charakter“ sowohl als Plug-in als auch stand-alone in den Rechner.
KORG microAUDIO 722: zusätzliches miniKORG-700S Analogfilter – als Hardware-Flavor für DAW und Live
Das microAUDIO 722 baut auf der Ausstattung des 22ers auf, erweitert das Konzept jedoch um ein echtes Highlight: das Analogfilter aus dem miniKORG 700S.
Was das im Recording-Alltag bringt:
- Das Filter lässt sich als Low-Pass oder High-Pass (oder Bypass) betreiben.
- Außerdem ist eine Modulation über separaten LFO / Envelope Follower möglich – musikalisch interessant für bewegte Sweeps, Pump-artige Effekte oder „sprechende“ Filterfahrten auf Drums und Loops.
- Besonders praxisnah: Über die Loopback-Funktion kann nicht nur ein analoges Eingangssignal gefiltert werden, sondern auch das digitale Audio vom Computer. So lässt sich ein analoger Filterweg sehr schnell in den DAW-Workflow integrieren – ohne komplexes Re-Routing.
Weil das microAUDIO 722 über ein handelsübliches USB-C Netzteil versorgt werden kann, lässt es sich außerdem stand-alone als externes Analogfilter nutzen. Zusätzlich ist MIDI In/Out (Miniklinke) an Bord – sinnvoll, wenn du Modulationen synchronisieren oder Hardware-Setups anbinden möchtest.
Drei typische Workflows (so nutzt du die microAUDIO Serie sinnvoll)
-
Vocal-Recording ohne Stress:
Direct Monitoring aktivieren, Noise Gate/Kompressor per Editor zuschalten, Kopfhörer-Cue getrennt routen – und die Aufnahme sitzt schneller.
-
Synth-Stereo sauber einpegeln:
Stereo Link nutzen, um beide Kanäle wie einen Stereo-Eingang zu fahren. Dadurch bleibt die Balance stabil, und du sparst Zeit beim Gain-Staging.
-
Streaming & Sampling mit Loopback:
Loopback in die DAW, Main Outs fürs Monitoring, Kopfhörer separat für Click oder Cue. So lassen sich Tutorials, Jam-Sessions oder Sample-Captures deutlich eleganter umsetzen.
Technische Daten (Kurzüberblick)
- Sample-Rates: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz
- Bit-Tiefe: 24 Bit
- Eingänge: 2x Combo (Mic / Line / Hi-Z)
- Ausgänge: 2x 6,3 mm Klinke, symmetrisch
- Kopfhörer: 6,3 mm stereo, unabhängig routbar
- Stromversorgung: USB Bus-Power (USB-C)
-
Abmessungen (B×T×H):
- microAUDIO 22: 150 × 128 × 68 mm
- microAUDIO 722: 220 × 128 × 68 mm
-
Gewicht:
- microAUDIO 22: 407 g
- microAUDIO 722: 553 g
-
Nur microAUDIO 722: Analogfilter (LP/HP/Bypass), LFO/Envelope Follower, MIDI In/Out (Miniklinke)
Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)
-
KORG microAUDIO 22: 199,00 €
-
KORG microAUDIO 722: 279,00 €
Auch interessant:
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722, USB-Audio-Interface
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722 – kompakte 2×2 USB-C Audio-Interfaces mit Profi-Workflow (und Analogfilter) [...]> WEITERLESEN
KORG Liano LIVE! – Digitalpiano trifft integriertes Streaming-Studio
Mit dem Korg Liano LIVE! (neu zur NAMM 2026) zielt KORG auf eine Zielgruppe, die [...]> WEITERLESEN
Yamaha URX Audiointerfaces – URX22, URX44 und URX44V
Yamaha URX Serie: neue USB-C Audio-Interfaces URX22, URX44 und URX44V Yamaha erweitert sein Interface-Portfolio um [...]> WEITERLESEN
Korg DW-8000, hybrider Synthesizer der 80er
„Black Celebration“ gehört zu den interessantesten, aber auch düstersten Alben von Depeche Mode. Das 1986 [...]> WEITERLESEN
Test: Zoom LiveTrak L6max – Digitaler Mixer
Zoom hat mit der LiveTrak-Serie in den letzten Jahren mehrere Geräte geschaffen, die speziell Kreative [...]> WEITERLESEN
Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface
Arturia MiniFuse 2 OTG: Mobiles USB-C Audiointerface für Recording, Streaming & Content Creation Mit dem [...]> WEITERLESEN
Test: Zoom P2 PodTrak – USB-Interface für Podcaster
Mit dem PodTrak P2 bietet Zoom einen der kleinsten und mobilsten Podcast-Recorder am Markt an. [...]> WEITERLESEN
KORG BM-1, Bluetooth-MIDI-Adapter
KORG BM-1 bringt Bluetooth-MIDI an den 5-Pin-DIN – kabellos, kompakt, clever Mit dem KORG BM-1 [...]> WEITERLESEN
MOTU 10PRE – Network-Ready Audiointerface mit Thunderbolt 4/USB4
Neu: MOTU 10PRE – Audiointerface mit Thunderbolt 4/USB4, 64-Kanal-DSP-Mixer & ESS-Wandlern MOTU erweitert sein Line-up [...]> WEITERLESEN
Neu: KORG Collection 6, Software-Instrument
KORG Collection 6: Drei neue Software-Instrumente – TRINITY, PS-3300 & SGX-2 Kurzfassung: KORG hebt seine [...]> WEITERLESEN
Test: Behringer U-Phoria UMC202HD, USB-Audiointerface
Testbericht: Behringer U-Phoria UMC202HD – kleines USB-Audiointerface, großer Nutzen Das Behringer U-Phoria UMC202HD ist seit [...]> WEITERLESEN
Audiointerface: Mic, Line oder Hi‑Z?
Der kompakte Guide für Musiker:innen – elektrisch korrekt, musikalisch sinnvoll, praxisnah. Warum die Wahl des [...]> WEITERLESEN
KORG microKORG2 v2.0: Kostenloses Mega-Update
KORG microKORG2 v2.0: Großes, kostenloses Update bringt logue SDK, Sinevibes-Content, Looper-Export, Split & mehr KORG [...]> WEITERLESEN
Universal Audio Volt 876, USB-Audiointerface
Neu bei Universal Audio: Volt 876 USB Recording Studio – 32-Bit/192 kHz, 8 Vintage-Preamps & [...]> WEITERLESEN
Focusrite Scarlett 2i2 Anniversary Edition, Audio-Interface
40 Jahre Focusrite: Scarlett 2i2 Anniversary Edition im ISA-Blau – streng limitiert! Happy Birthday, Focusrite! [...]> WEITERLESEN
NEW: TASCAM FR-AV4, 4-Spur-Fieldrecorder
TASCAM FR-AV4: 4-Spur-Fieldrecorder mit 32-Bit-Float, Timecode & HDMI-Sync Der neue TASCAM FR-AV4 richtet sich an [...]> WEITERLESEN
MOTU 848: 28×32 Thunderbolt-4/USB4 Audio-Interface mit AVB (2025)
Neu in 2025: Das MOTU 848 ist ein 28×32 Thunderbolt-4/USB4 Audio-Interface für Mac, Windows und [...]> WEITERLESEN
10 berühmte Songs mit der Korg Wavestation
Die Korg Wavestation gilt als einer der legendärsten Synthesizer der 90er Jahre. Mit ihrem innovativen [...]> WEITERLESEN
Testbericht: Presonus Quantum ES 2
Testbericht: Presonus Quantum ES 2 – Das kompakte Audiointerface für höchste Ansprüche Der Markt für [...]> WEITERLESEN
Die 10 besten Songs mit der legendären Korg M1
Die 10 besten Songs mit dem legendären Korg M1 – Sound-Ikonen der Musikgeschichte Der Korg [...]> WEITERLESEN
10 Songs, die den Korg MS-20 unvergesslich gemacht haben
10 Songs, die den Korg MS-20 unvergesslich gemacht haben Der Korg MS-20 gehört zu den [...]> WEITERLESEN
Korg Prophecy – VA-Synthesizer mit Kultfaktor
Der Korg Prophecy macht seinem Namen alle Ehre. Als einer der ersten virtuellen Analogsynthesizer (VA) [...]> WEITERLESEN
Die besten Audiointerfaces unter 200 Euro
Die besten Audiointerfaces unter 200 Euro – Qualität muss nicht teuer sein Ein gutes Audiointerface [...]> WEITERLESEN
Korg Pa5x-Serie bekommt kostenfreies Update
Version 1.4 bringt Studio-Power aufs Keyboard Große Neuigkeiten für alle, die mit einem KORG Pa5X [...]> WEITERLESEN
Korg Delta DL-50 – Synthesizer von 1979
„Don’t, don’t you want me, babeee…“ – im Sommer 1982 dröhnte dieser Refrain aus jedem [...]> WEITERLESEN
KORG: In Gedenken an unseren Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato
Mit tiefem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato, der am [...]> WEITERLESEN
Korg 900 PS (1975) – Der innovative Preset-Synthesizer
In den frühen 70er-Jahren war das Abrufen von Sound-Presets ein Luxus. Während Synthesizer-Legenden wie Keith [...]> WEITERLESEN
Korg Minipops 7 – (k)ein Klassiker?
Für die analoge Drum-Maschine Korg Minipops 7 würde sich heute wohl kaum mehr jemand interessieren, [...]> WEITERLESEN
Korg ST1K – Stimmgerät für Synthesizer
Analoge Synthesizer erleben in den letzten Jahren eine Wiederauferstehung, oft in moderner Form und mit [...]> WEITERLESEN
Test: Korg multi/poly – Analog Modelling Synthesizer
Der VA-Synthesizer Korg multi/poly erweitert die Reihe der kompakten und leistungsfähigen Keyboard-Synthesizer des Herstellers. Bei [...]> WEITERLESEN
Arranger-Keyboard Heaven: Korg PaX5, Yamaha Genos2 & Ketron EVENT
Machen wir es kurz: Wenn man ein Arranger-Keyboard der Oberklasse kaufen möchte, kann man heutzutage [...]> WEITERLESEN
Test: Korg Grandstage X – Stagepiano
Das Korg Grandstage X ist das aktuelle Stagepiano-Flaggschiff des Herstellers. Die Neuauflage im Preissegment bis [...]> WEITERLESEN
Test: Korg Pa5X – Arranger-Keyboard
Die seit Jahren im Markt fest etablierte Pa-Serie von Korg profitiert von einer konsequent verfolgten [...]> WEITERLESEN
Top Audio-Interfaces für Profis über 1.000 €
Der Black Friday steht vor der Tür und die besten Deals des Jahres warten auf [...]> WEITERLESEN
Top Audio-Interfaces zwischen 100 € und 250 €
Der Black Friday ist eine hervorragende Gelegenheit, um in hochwertige Audio-Interfaces zu investieren, die deinen [...]> WEITERLESEN
Universal Audio Apollo x8 Gen 2 – Audio Interface im Test
Audio-Interfaces wie das Universal Audio Apollo x8 Gen 2 haben sich seit Langem einen Spitzenplatz [...]> WEITERLESEN
Audio-Interfaces für Einsteiger unter 50 €
Der Black Friday ist der perfekte Zeitpunkt, um einige der besten Angebote im Bereich Audio-Interfaces [...]> WEITERLESEN
News: Korg multi/poly – Keyboard-Synthesizer
Den hat wohl keiner kommen sehen: Der Korg multi/poly ist die digital gewordene Überversion des [...]> WEITERLESEN
News: Korg Fisa Suprema – digitales Akkordeon
Mit dem KORG FISA SUPREMA bringt der japanische Hersteller die Zukunft des Akkordeonspiels direkt in [...]> WEITERLESEN
News: Korg Pa5X Oriental, Arranger-Workstation
Mit dem Korg Pa5X Oriental Arranger-Keyboard, das mit Klangmaterial und Styles für Nah/Mittel/Fernöstliche Musik angefüllt [...]> WEITERLESEN
Einsteigerfreundliche Synthesizer: Der Korg Microkorg für Anfänger
Synthesizer sind aus der modernen Musikproduktion nicht mehr wegzudenken. Für viele Neulinge kann die Welt [...]> WEITERLESEN
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722, USB-Audio-Interface
KORG microAUDIO 22 & microAUDIO 722 – kompakte 2×2 USB-C Audio-Interfaces mit Profi-Workflow (und Analogfilter) [...]> WEITERLESEN
FabFilter Pro-C 3, Kompressor Plug-in
FabFilter legt nach: Mit Pro-C 3 veröffentlicht der Plug-in-Spezialist die nächste Generation seines etablierten Kompressors. [...]> WEITERLESEN
KORG Liano LIVE! – Digitalpiano trifft integriertes Streaming-Studio
Mit dem Korg Liano LIVE! (neu zur NAMM 2026) zielt KORG auf eine Zielgruppe, die [...]> WEITERLESEN