10 berühmte Songs mit der Korg Wavestation

Die Korg Wavestation gilt als einer der legendärsten Synthesizer der 90er Jahre. Mit ihrem innovativen Wave Sequencing und den berühmten Vektor-Sounds prägte sie unzählige Hits der Pop- und Elektronikmusik. Noch heute schwören Produzenten und Musiker auf ihre Klangvielfalt, die von atmosphärischen Pads bis hin zu rhythmischen Sequenzen reicht.
In diesem Beitrag zeige ich dir 10 bekannte Songs, in denen die Korg Wavestation eine entscheidende Rolle spielt – und wie sie den Sound einer ganzen Ära geprägt hat.
1. Genesis – Jesus He Knows Me
Tony Banks nutzte die Wavestation intensiv, vor allem für Flächen und atmosphärische Layer, die den Song bis heute so modern klingen lassen.
2. Depeche Mode – Walking in My Shoes
Alan Wilder setzte die Korg Wavestation ein, um die dichten, mystischen Soundteppiche zu kreieren, die den Track charakterisieren.
3. Dream Theater – Metropolis Pt. 1
Keyboarder Jordan Rudess (später Kevin Moore in der Studioaufnahme) nutzte die Wavestation für Pads und rhythmische Sequenzen.
4. Gary Numan – Sacrifice
Die dunklen, sphärischen Flächen des Albums stammen größtenteils aus der Korg Wavestation.
5. Steve Hackett – Watcher of the Skies (Live-Versionen)
Auch live setzten Hackett und seine Band auf die Wavestation, um klassische Genesis-Sounds neu zu interpretieren.
6. Vangelis – diverse Soundtracks (u. a. 1492: Conquest of Paradise)
Der Meister elektronischer Musik nutzte die Wavestation für viele orchestrale Texturen und atmosphärische Übergänge.
7. Brian Eno – Nerve Net
Als Klangpionier war Eno einer der ersten, der die Wavestation für experimentelle Soundlandschaften einsetzte.
8. Enigma – Return to Innocence
Die typischen fließenden Pads und Sequenzen stammen von der Korg Wavestation – ein Markenzeichen des Projekts.
9. Jan Hammer – Miami Vice Themes (90er Versionen)
Für die Neuaufnahmen und Erweiterungen seiner ikonischen TV-Musik nutzte Hammer stark die Wavestation.
10. Hans Zimmer – zahlreiche Hollywood-Scores
Auch in seinen frühen 90er-Filmmusiken, etwa The Lion King, finden sich Korg-Wavestation-Klänge in epischen Layern und Pads.
Spotify-Playlist: Die Korg Wavestation im Ohr
Damit du die Magie der Wavestation selbst erleben kannst, habe ich eine Spotify-Playlist mit Songs, die die Korg Wavestation prägen zusammengestellt. Dort findest du die genannten Tracks sowie weitere Beispiele, die zeigen, wie vielseitig dieser Synthesizer klingt. Perfekt zum Reinhören und Inspirieren lassen!
Die moderne Alternative: Korg Wavestate
Die Geschichte endet nicht in den 90ern. Mit der Korg Wavestate hat der Hersteller eine moderne Neuinterpretation veröffentlicht. Sie bringt die legendäre Wave-Sequencing-Technologie ins Heute – mit mehr Speicher, moderner Bedienung und endlosen kreativen Möglichkeiten.
Wer also die Klassiker liebt, aber frischen, zeitgemäßen Sound sucht, sollte unbedingt einen Blick auf die Korg Wavestate werfen.
