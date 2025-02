KORG: In Gedenken an unseren Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato

Mit tiefem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato, der am 21. Februar 2025 um 20:00 Uhr nach einer Krankheit im Alter von 67 Jahren friedlich entschlafen ist.

In dieser schweren Zeit möchten wir unsere aufrichtige Dankbarkeit für die Unterstützung und Wertschätzung ausdrücken, die ihm zu Lebzeiten entgegengebracht wurde.

Seiki Kato widmete viele Jahre seines Lebens dem Wachstum und Erfolg unseres Unternehmens. Mit außergewöhnlicher Führungsstärke und einem warmherzigen, visionären Geist prägte er KORG und führte die Firma in eine erfolgreiche Zukunft.

Seiki Kato: Gründer von KORG

Geboren am 28. März 1957 in Tokio, war er der älteste Sohn von Tsutomu Kato, dem Gründer von KORG. Nach seinem Studium der Meereswissenschaften und Aquakultur an der Tokai-Universität trat er 1980 in die Keio Giken Kogyo Co., Ltd. (heute KORG Inc.) ein.

Zunächst verantwortete er den Inlandsvertrieb von KORG-Produkten. Doch bereits 1985 übernahm er die Produktplanung und prägte die Entwicklung innovativer Instrumente, darunter die bahnbrechende M1 Music Workstation.

1988 wechselte er zu KORG USA Inc., und 1989 wurde er zum Präsidenten von KORG USA ernannt. In dieser Funktion trieb er maßgeblich die Expansion des Unternehmens auf dem US-amerikanischen Markt voran. 1995 wurde er Vizepräsident von KORG Inc., bevor er im Oktober 2003 die Position des Präsidenten und CEO übernahm.

Seiki Kato hinterlässt ein bleibendes Erbe in der Musikwelt. Jahrzehntelang war er eine treibende Kraft hinter dem Erfolg von KORG, geschätzt und respektiert von Kollegen und Partnern der Branche. Die Instrumente, die er mitentwickelte, haben Musiker auf der ganzen Welt inspiriert und die Zukunft der Musik und weiterer kreativer Ausdrucksformen nachhaltig geprägt.

Wir fühlen uns seinem Vermächtnis verpflichtet und werden mit demselben Innovationsgeist weiter daran arbeiten, Produkte zu schaffen, die Künstler auf der ganzen Welt inspirieren.

Für Ihre fortwährende Unterstützung sind wir von Herzen dankbar.

(Quelle: Presseinfo: KORG vom 28.02.2025)