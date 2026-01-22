KORG phase8: Akustiksynthese-Synth mit 8 Resonatoren und Sequencer

KORG phase8: Akustiksynthese trifft haptisches Sounddesign – mit acht Metallresonatoren und Sequencer

Mit dem KORG phase8 stellt KORG passend zur NAMM 2026 ein Instrument vor, das sich bewusst nicht in die üblichen Schubladen „analog“ oder „digital“ einsortieren lässt. Denn die Klangerzeugung basiert auf einem von KORG entwickelten Prinzip der Akustiksynthese: Acht unterschiedlich gestimmte Metallresonatoren werden per elektromagnetischen Impulsen in Schwingung versetzt – und genau diese physische Schwingung wird anschließend musikalisch geformt, moduliert und performt.

Das Ergebnis ist weniger „Preset-Synthesizer“ und deutlich mehr spielerisches Klanglabor, weil die Resonatoren jederzeit offen zugänglich sind und sich durch Berühren, Anschlagen, Anzupfen oder sogar den Kontakt mit Gegenständen von subtil bis radikal verändern lassen. Dadurch wird nicht nur der Sound, sondern auch die Umgebung Teil der eigentlichen Klangerzeugung.

Inhaltsverzeichnis

Im Kern arbeitet der phase8 mit acht austauschbaren Metallresonatoren und bietet achtstimmige Polyphonie. Klanglich geht es dabei um lebendige, organische Texturen, perkussive Strukturen und resonante Drones – allerdings mit dem entscheidenden Twist, dass sich die Charakteristik der Schwingkörper in Echtzeit beeinflussen lässt.

Für das eigentliche Sound-Shaping stehen mehrere Werkzeuge bereit, unter anderem:

Envelope Shaping für Lautstärke- und Verlaufskontrolle

für Lautstärke- und Verlaufskontrolle Sequencing inklusive Parameteraufzeichnung

inklusive Parameteraufzeichnung analoges Wavefolding

tonhöhenabhängige Modulation im Audiobereich

im Audiobereich Tremolo und weitere Modulationsmöglichkeiten

Damit lässt sich der Klang nicht nur „einstellen“, sondern regelrecht animieren – vor allem, wenn Performance-Gesten und Sequencer-Automation zusammenkommen.

KORG phase8 – Sequencer: polyphon, performativ und polymetrisch

Der integrierte Sequencer lässt sich wahlweise klassisch per Steps programmieren oder als Live-Recording nutzen. Besonders relevant für Sounddesigner: Alle Parameteränderungen können innerhalb einer Sequenz aufgezeichnet werden, wodurch komplexe Bewegungen und organische Verläufe entstehen.

Weil der Sequencer polyphon arbeitet und auf Wunsch auch einzelne Steps überspringen kann, sind außerdem polymetrische Rhythmen und ungerade Pattern-Strukturen sehr leicht realisierbar – gerade für experimentelle Elektronik, Ambient, IDM oder moderne Percussion-Ansätze ein starkes Argument.

„Air“ und „Shift“: zwei Regler für Interaktion und Timing

Zwei Bedienelemente stechen aus dem Feature-Set heraus:

„Air“-Slider : verstärkt oder reduziert die akustische Ansprache auf externe Objekte , die das Instrument berühren.

: verstärkt oder reduziert die akustische Ansprache auf , die das Instrument berühren. „Shift“-Regler: verzögert Trigger-Signale relativ zum gewählten oder synchronisierten Tempo – praktisch für „laid back“-Grooves, Micro-Timing oder bewusst versetzte Layer.

Diese Details zahlen direkt auf das Grundprinzip ein: Der phase8 soll nicht nur klingen, sondern sich wie ein Instrument verhalten, das man aktiv „bearbeitet“.

Integration ins Setup: MIDI, USB-MIDI, CV und Sync

Damit der phase8 nicht als Insel im Studio endet, unterstützt er mehrere Standards zur Einbindung in unterschiedliche Rigs:

MIDI IN / OUT (Miniklinke, TRS-A )

(Miniklinke, ) USB-C (USB-MIDI, Firmware-Updates)

(USB-MIDI, Firmware-Updates) SYNC IN / OUT

LINE OUT (6,3 mm Klinke)

(6,3 mm Klinke) Kopfhörer (3,5 mm, stereo)

(3,5 mm, stereo) CV IN (+/- 5 Volt)

Ob DAW-Studio, Hardware-Setup oder modulare Umgebung: Die Anschlussauswahl ist klar darauf ausgelegt, den phase8 flexibel zu kombinieren.

Limitiertes Presale Exclusive Package und Lieferumfang

Zum Start gibt es ein limitiertes Presale Exclusive Package mit drei Resonatoren, die in limitierter Stückzahl bei KORG Berlin gefertigt werden. Zusätzlich liegen fünf weitere Resonatoren (Halbton-Set) bei, sodass sich der phase8 auch mit unterschiedlichen Skalen/Stimmlogiken nutzen lässt.

Lieferumfang (Auszug): Netzteil, (im Presale-Package) 3 limitierte Resonatoren, 5 zusätzliche Resonatoren (Halbtöne), Innensechskantschlüssel, Quick Start Guide, Sicherheitshinweise.

KORG phase8 – Preis, Daten und Verfügbarkeit

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP): 979,00 € (inkl. MwSt.)

979,00 € (inkl. MwSt.) Stromversorgung: externes Netzteil (DC 12 Volt)

externes Netzteil (DC 12 Volt) Abmessungen: 231 × 236,5 × 46 mm

231 × 236,5 × 46 mm Gewicht: 1,71 kg

Fazit: Für Sounddesigner, Performer und alle, die „Instrument“ wörtlich nehmen

Der KORG phase8 ist kein klassischer Synth im üblichen Sinn, sondern ein elektro-mechanisches Klanginstrument, das Performance, Materialität und Modulation konsequent zusammenführt. Gerade wenn du nach neuen, immersiven Texturen suchst und Klang lieber „spielst“ als nur „programmierst“, dürfte der phase8 ein spannender Kandidat sein – zumal Sequencer, Automation und Anschlüsse die Brücke in moderne Setups sauber schlagen.

Herstellerlink: KORG (EU – DE)