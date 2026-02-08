Korg Lambda ES-50: Die Stringmachine für breite Flächen und 70s-Vibes

Wer heute nach breiten Analog-Flächen, schimmernden Choirs und klassischem String-Ensemble sucht, landet früher oder später bei einer besonderen Geräteklasse: den Ensemble-Keyboards (auch Multi-Keyboards, Preset-Synths oder Stringmachines). Der Korg Lambda ES-50 ist eines der musikalischsten Exemplare dieser Gattung – vor allem dann, wenn du schnell zu spielbaren, vollpolyphonen Sounds kommen willst, ohne dich in komplexer Synthese zu verlieren.

Warum Ensemble-Keyboards in den 70ern so gefragt waren

In den 1970ern wollten viele Musiker erschwingliche, polyphone Synthesizer, die live zuverlässig funktionieren und typische Standardsounds liefern: Strings, Orgel, Piano, Brass und Flächen. Klassische polyphone Synths waren jedoch oft teuer, wartungsintensiv und nicht unbedingt roadtauglich. Ensemble-Keyboards füllten genau diese Lücke: schnell einschalten, Sound wählen, spielen.

Später, ab den 1990ern, erlebte diese Ästhetik ein Comeback – nicht zuletzt, weil Bands wie Air oder Broadcast die atmosphärischen Analog-Presets wieder prominent einsetzten.

Korg Lambda ES-50 im Kontext: PE-2000, Delta und Sigma

Der Lambda erschien 1979. Als inhaltlicher Vorgänger gilt das Korg PE-2000 (1976), ein frühes Multi-Keyboard-Konzept. Zeitgleich positionierte Korg weitere Instrumente im Umfeld: den polyphonen Korg Delta sowie den monophonen Korg Sigma, der mit teils kuriosen „Natur“-Klangfarben und Layer-Möglichkeiten auffiel. Der Lambda sitzt dabei genau im Sweet Spot: Preset-orientiert, aber mit genug Eingriffen, um Sounds musikalisch zu formen.

Bedienoberfläche und Verarbeitung: Holz, Registerschalter, Joystick

Optisch wirkt der Korg Lambda ES-50 angenehm seriös: Holzgehäuse, viel Fläche und ein Bedienpanel, das mit Registerschaltern eher an Orgeln erinnert. Das macht ihn auf der Bühne sehr direkt. Statt Pitch- und Modulationsrad nutzt Korg den typischen Joystick, der sowohl Pitch-Funktion als auch Chorus-Steuerung übernehmen kann. Die Tastatur (48 Tasten) ist für diese Geräteklasse überraschend solide spielbar.

Klangarchitektur: Zwei Sektionen, viele Kombinationen

Die Sounds sind in zwei Hauptbereiche aufgeteilt, die du beliebig kombinieren kannst:

Percussive-Sektion

Hier findest du die „kurzen“ bzw. anschlagsbetonten Grundsounds:

E-Piano

Clavi

Piano

Harmonics (ein obertonreicher Piano-/Glocken-Charakter, der sich gut stapeln lässt)

Die Lautstärke dieser Gruppe ist getrennt regelbar, was im Layer-Betrieb extrem hilfreich ist.

Ensemble-Sektion

Die „breiten“ Klangfarben für Flächen und Begleitung:

Brass

Organ

Choir

String 1

String 2

Auch hier gilt: Layern ist ausdrücklich erwünscht – und genau dadurch wirkt der Lambda im Bandmix so groß.

Editiermöglichkeiten: Wenig Parameter, aber musikalisch wirksam

Der Lambda ist kein „Sounddesign-Monster“, aber er bietet genau die Eingriffe, die live und im Studio wirklich etwas bringen:

Ensemble-EQ : einfacher Höhenanteil-Filter für mehr Präsenz oder weichere Flächen

: einfacher Höhenanteil-Filter für mehr Präsenz oder weichere Flächen Brass-Filter : regelbare Cutoff-Frequenz (ohne Resonanz) – ideal zum Andicken und für dynamische Fahrten

: regelbare (ohne Resonanz) – ideal zum Andicken und für dynamische Fahrten E-Piano-Keyclick : einstellbar, also von weich bis „knackig“

: einstellbar, also von weich bis „knackig“ Attack/Release für Choir- und String-Sounds: macht aus Presets echte Performance-Sounds

für Choir- und String-Sounds: macht aus Presets echte Performance-Sounds Detune bei Strings: einer der großen Trümpfe – zwei der drei Basisoszillatoren lassen sich gegeneinander verstimmen, wodurch der Sound deutlich breiter und „teurer“ wird (die LEDs zeigen den Detune-Bereich an)

Effekte: Chorus, Vibrato und Tremolo als Performance-Werkzeuge

Der Korg Lambda ES-50 bringt Effekte mit, die stark auf den typischen Ensemble-Charakter einzahlen:

Stereo-Chorus : hörbar, füllt das Signal auf und macht Strings/Choirs sofort größer (mit leichtem Rauschen, je nach Exemplar)

: hörbar, füllt das Signal auf und macht Strings/Choirs sofort größer (mit leichtem Rauschen, je nach Exemplar) Chorus ist pro Sektion schaltbar (Percussive/Ensemble getrennt)

schaltbar (Percussive/Ensemble getrennt) Joystick-Steuerung : regelt die Chorus-Geschwindigkeit; Pitch ist ebenfalls per Joystick möglich (± 200 Cent)

: regelt die Chorus-Geschwindigkeit; Pitch ist ebenfalls per Joystick möglich (± 200 Cent) Vibrato für Strings

für Strings Tremolo für Percussive-Sounds: eher dezent, aber musikalisch – besonders bei Piano/Clavi hilfreich

Anschlüsse und Praxis: Mehr Buchsen als erwartet

Rückseitig ist der Lambda erfreulich „studiofreundlich“ ausgestattet:

Mix-Out

Stereo-Outs (inkl. Stereochorus)

(inkl. Stereochorus) Kopfhörer

Polyphoner Trigger/Gate-Ausgang (+5 V) zum Ansteuern anderer Vintage-Geräte

(+5 V) zum Ansteuern anderer Vintage-Geräte Fußschalter für Expression und Hold/Sustain

Für Live-Setups ist das praktisch, weil du schnell zwischen Layer-Sounds und direktem Stereo-Bild wechseln kannst.

Technik unter der Haube: Frequenzteiler, Master-Oszillatoren und Formantfilter

Wie viele Stringmachines basiert der Lambda auf einer Frequenzteiler-Schaltung: Die oberste Oktave entsteht aus 12 Rechteck-Masteroszillatoren, tiefere Oktaven werden per Teilung abgeleitet. Beim Lambda ist besonders: Für den String-Sound stehen drei unabhängige Basisoszillatoren bereit (andere Klänge kommen mit weniger aus). Genau dieses Mehr an Oszillator-Basis, kombiniert mit Detune, sorgt für den typischen „fetten“ Ensemble-Teppich.

Die Presets entstehen über feste Formantfilter. Eine Ausnahme ist der Brass-Sound, der zusätzlich ein Filter mit regelbarer Cutoff-Frequenz besitzt. Außerdem arbeiten zwei unabhängige VCA-Hüllkurven (Percussive/Ensemble getrennt), was die Spielbarkeit deutlich verbessert.

Vollpolyphon in Reinform: 48 Tasten, 48 Stimmen

Der größte Praxisvorteil dieser Klasse bleibt die Vollpolyphonie. Beim Lambda heißt das ganz schlicht: 48 Tasten, 48 Stimmen. Keine Voice-Stealing-Sorgen, keine Kompromisse bei dichten Akkorden.

Klang in der Praxis: Wo der Lambda glänzt – und wo nicht

Der Werbetext versprach ein ganzes Orchester. Das ist natürlich Marketing, aber klanglich ist der Lambda tatsächlich weit vorn:

Strings : kräftig, brillant und im Mix sofort „da“

: kräftig, brillant und im Mix sofort „da“ Choir : seidig und atmosphärisch – ideal für Pads

: seidig und atmosphärisch – ideal für Pads Brass : besser als erwartet, erinnert in der Grundfärbung stellenweise an Korg-Poly-Sounds; mit Cutoff-Regler sehr gut formbar

: besser als erwartet, erinnert in der Grundfärbung stellenweise an Korg-Poly-Sounds; mit Cutoff-Regler sehr gut formbar Organ: eher „kirchlich“ als Hammond – dafür perfekt für sakrale Flächen und Retro-Texturen

Spannend: Durch starkes Detuning lassen sich sogar ungewöhnlich disharmonische und experimentelle Klänge erzeugen, die man von einer Stringmachine nicht unbedingt erwartet.

Einschränkungen gibt es auch:

Die Percussive-Sounds wirken solo teils „cheesy“, funktionieren aber im Layer oder mit Tremolo deutlich besser.

wirken solo teils „cheesy“, funktionieren aber im Layer oder mit Tremolo deutlich besser. Der Chorus ist musikalisch nützlich, aber klanglich nicht zwingend auf dem Niveau mancher Roland-/Solina-Lösungen. Trotzdem: Ohne Chorus wäre der Lambda nur halb so groß.

Gebrauchtkauf und Wartung: Realistische Erwartungen

Der Korg Lambda ES-50 wird nicht ständig angeboten. Zustand, Servicehistorie und Nebengeräusche (Chorus-Rauschen, Potis, Schalter) entscheiden stark über den Wert. In älteren Berichten werden sehr niedrige Preise genannt – heute schwanken Gebrauchtpreise je nach Markt und Zustand teils deutlich, daher lohnt sich ein genauer Check vor dem Kauf.

Features des Korg Lambda ES-50 im Überblick

48-fach vollpolyphon (48 Tasten / 48 Stimmen)

(48 Tasten / 48 Stimmen) Analoge Klangerzeugung (Stringmachine/Ensemble-Konzept)

(Stringmachine/Ensemble-Konzept) Zwei Sektionen : Percussive + Ensemble, frei kombinierbar

: Percussive + Ensemble, frei kombinierbar Percussive: E-Piano , Clavi , Piano , Harmonics

, , , Ensemble: Brass , Organ , Choir , String 1 , String 2

, , , , Detune für Strings (breiter, wärmer, auf Wunsch „schräger“)

für Strings (breiter, wärmer, auf Wunsch „schräger“) Attack/Release (Ensemble), Decay/Release (Percussive)

(Ensemble), (Percussive) Stereo-Chorus , pro Sektion zuschaltbar

, pro Sektion zuschaltbar Vibrato (Strings) und Tremolo (Percussive)

(Strings) und (Percussive) Joystick für Pitch (± 200 Cent) und Chorus-Speed

für Pitch (± 200 Cent) und Chorus-Speed Stereo-Ausgänge , Mix-Out, Kopfhörer

, Mix-Out, Kopfhörer Polyphoner Trigger/Gate-Ausgang (+5 V)

(+5 V) Fußschalteranschlüsse (Expression / Hold bzw. Sustain)

