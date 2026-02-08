Vintage Synthesizer

Korg Lambda ES-50: Die Stringmachine für breite Flächen und 70s-Vibes

Veröffentlicht am von Bernhard Lösener
Analoge Stringmachine Korg Lambda ES-50
08
Feb.

Wer heute nach breiten Analog-Flächen, schimmernden Choirs und klassischem String-Ensemble sucht, landet früher oder später bei einer besonderen Geräteklasse: den Ensemble-Keyboards (auch Multi-Keyboards, Preset-Synths oder Stringmachines). Der Korg Lambda ES-50 ist eines der musikalischsten Exemplare dieser Gattung – vor allem dann, wenn du schnell zu spielbaren, vollpolyphonen Sounds kommen willst, ohne dich in komplexer Synthese zu verlieren.

Warum Ensemble-Keyboards in den 70ern so gefragt waren

In den 1970ern wollten viele Musiker erschwingliche, polyphone Synthesizer, die live zuverlässig funktionieren und typische Standardsounds liefern: Strings, Orgel, Piano, Brass und Flächen. Klassische polyphone Synths waren jedoch oft teuer, wartungsintensiv und nicht unbedingt roadtauglich. Ensemble-Keyboards füllten genau diese Lücke: schnell einschalten, Sound wählen, spielen.

Später, ab den 1990ern, erlebte diese Ästhetik ein Comeback – nicht zuletzt, weil Bands wie Air oder Broadcast die atmosphärischen Analog-Presets wieder prominent einsetzten.

Korg Lambda ES-50 im Kontext: PE-2000, Delta und Sigma

Der Lambda erschien 1979. Als inhaltlicher Vorgänger gilt das Korg PE-2000 (1976), ein frühes Multi-Keyboard-Konzept. Zeitgleich positionierte Korg weitere Instrumente im Umfeld: den polyphonen Korg Delta sowie den monophonen Korg Sigma, der mit teils kuriosen „Natur“-Klangfarben und Layer-Möglichkeiten auffiel. Der Lambda sitzt dabei genau im Sweet Spot: Preset-orientiert, aber mit genug Eingriffen, um Sounds musikalisch zu formen.

Bedienoberfläche und Verarbeitung: Holz, Registerschalter, Joystick

Analoge Stringmachine Korg Lambda ES-50 Joystick
Bedienung mit Joystick, Foto: Bernhard Loesener

Optisch wirkt der Korg Lambda ES-50 angenehm seriös: Holzgehäuse, viel Fläche und ein Bedienpanel, das mit Registerschaltern eher an Orgeln erinnert. Das macht ihn auf der Bühne sehr direkt. Statt Pitch- und Modulationsrad nutzt Korg den typischen Joystick, der sowohl Pitch-Funktion als auch Chorus-Steuerung übernehmen kann. Die Tastatur (48 Tasten) ist für diese Geräteklasse überraschend solide spielbar.

Korg Lambda ES-50 analoge Stringmachine
Korg Lambda ES-50, Foto Bernhard Loesener

Klangarchitektur: Zwei Sektionen, viele Kombinationen

Die Sounds sind in zwei Hauptbereiche aufgeteilt, die du beliebig kombinieren kannst:

Percussive-Sektion

Hier findest du die „kurzen“ bzw. anschlagsbetonten Grundsounds:

  • E-Piano
  • Clavi
  • Piano
  • Harmonics (ein obertonreicher Piano-/Glocken-Charakter, der sich gut stapeln lässt)

Die Lautstärke dieser Gruppe ist getrennt regelbar, was im Layer-Betrieb extrem hilfreich ist.

Ensemble-Sektion

Die „breiten“ Klangfarben für Flächen und Begleitung:

  • Brass
  • Organ
  • Choir
  • String 1
  • String 2

Auch hier gilt: Layern ist ausdrücklich erwünscht – und genau dadurch wirkt der Lambda im Bandmix so groß.

Editiermöglichkeiten: Wenig Parameter, aber musikalisch wirksam

Der Lambda ist kein „Sounddesign-Monster“, aber er bietet genau die Eingriffe, die live und im Studio wirklich etwas bringen:

  • Ensemble-EQ: einfacher Höhenanteil-Filter für mehr Präsenz oder weichere Flächen
  • Brass-Filter: regelbare Cutoff-Frequenz (ohne Resonanz) – ideal zum Andicken und für dynamische Fahrten
  • E-Piano-Keyclick: einstellbar, also von weich bis „knackig“
  • Attack/Release für Choir- und String-Sounds: macht aus Presets echte Performance-Sounds
  • Detune bei Strings: einer der großen Trümpfe – zwei der drei Basisoszillatoren lassen sich gegeneinander verstimmen, wodurch der Sound deutlich breiter und „teurer“ wird (die LEDs zeigen den Detune-Bereich an)

Effekte: Chorus, Vibrato und Tremolo als Performance-Werkzeuge

Der Korg Lambda ES-50 bringt Effekte mit, die stark auf den typischen Ensemble-Charakter einzahlen:

  • Stereo-Chorus: hörbar, füllt das Signal auf und macht Strings/Choirs sofort größer (mit leichtem Rauschen, je nach Exemplar)
  • Chorus ist pro Sektion schaltbar (Percussive/Ensemble getrennt)
  • Joystick-Steuerung: regelt die Chorus-Geschwindigkeit; Pitch ist ebenfalls per Joystick möglich (± 200 Cent)
  • Vibrato für Strings
  • Tremolo für Percussive-Sounds: eher dezent, aber musikalisch – besonders bei Piano/Clavi hilfreich

Anschlüsse und Praxis: Mehr Buchsen als erwartet

Rückseitig ist der Lambda erfreulich „studiofreundlich“ ausgestattet:

Anschlüsse der Stringmachine Korg Lambda ES-50
Korg Lambda ES-50 Anschlüsse, Foto: Bernhard Loesener
  • Mix-Out
  • Stereo-Outs (inkl. Stereochorus)
  • Kopfhörer
  • Polyphoner Trigger/Gate-Ausgang (+5 V) zum Ansteuern anderer Vintage-Geräte
  • Fußschalter für Expression und Hold/Sustain

Für Live-Setups ist das praktisch, weil du schnell zwischen Layer-Sounds und direktem Stereo-Bild wechseln kannst.

Technik unter der Haube: Frequenzteiler, Master-Oszillatoren und Formantfilter

Wie viele Stringmachines basiert der Lambda auf einer Frequenzteiler-Schaltung: Die oberste Oktave entsteht aus 12 Rechteck-Masteroszillatoren, tiefere Oktaven werden per Teilung abgeleitet. Beim Lambda ist besonders: Für den String-Sound stehen drei unabhängige Basisoszillatoren bereit (andere Klänge kommen mit weniger aus). Genau dieses Mehr an Oszillator-Basis, kombiniert mit Detune, sorgt für den typischen „fetten“ Ensemble-Teppich.

Die Presets entstehen über feste Formantfilter. Eine Ausnahme ist der Brass-Sound, der zusätzlich ein Filter mit regelbarer Cutoff-Frequenz besitzt. Außerdem arbeiten zwei unabhängige VCA-Hüllkurven (Percussive/Ensemble getrennt), was die Spielbarkeit deutlich verbessert.

Vollpolyphon in Reinform: 48 Tasten, 48 Stimmen

Der größte Praxisvorteil dieser Klasse bleibt die Vollpolyphonie. Beim Lambda heißt das ganz schlicht: 48 Tasten, 48 Stimmen. Keine Voice-Stealing-Sorgen, keine Kompromisse bei dichten Akkorden.

Klang in der Praxis: Wo der Lambda glänzt – und wo nicht

Der Werbetext versprach ein ganzes Orchester. Das ist natürlich Marketing, aber klanglich ist der Lambda tatsächlich weit vorn:

  • Strings: kräftig, brillant und im Mix sofort „da“
  • Choir: seidig und atmosphärisch – ideal für Pads
  • Brass: besser als erwartet, erinnert in der Grundfärbung stellenweise an Korg-Poly-Sounds; mit Cutoff-Regler sehr gut formbar
  • Organ: eher „kirchlich“ als Hammond – dafür perfekt für sakrale Flächen und Retro-Texturen

Spannend: Durch starkes Detuning lassen sich sogar ungewöhnlich disharmonische und experimentelle Klänge erzeugen, die man von einer Stringmachine nicht unbedingt erwartet.

Einschränkungen gibt es auch:

  • Die Percussive-Sounds wirken solo teils „cheesy“, funktionieren aber im Layer oder mit Tremolo deutlich besser.
  • Der Chorus ist musikalisch nützlich, aber klanglich nicht zwingend auf dem Niveau mancher Roland-/Solina-Lösungen. Trotzdem: Ohne Chorus wäre der Lambda nur halb so groß.

Gebrauchtkauf und Wartung: Realistische Erwartungen

Der Korg Lambda ES-50 wird nicht ständig angeboten. Zustand, Servicehistorie und Nebengeräusche (Chorus-Rauschen, Potis, Schalter) entscheiden stark über den Wert. In älteren Berichten werden sehr niedrige Preise genannt – heute schwanken Gebrauchtpreise je nach Markt und Zustand teils deutlich, daher lohnt sich ein genauer Check vor dem Kauf.

Features des Korg Lambda ES-50 im Überblick

  • 48-fach vollpolyphon (48 Tasten / 48 Stimmen)
  • Analoge Klangerzeugung (Stringmachine/Ensemble-Konzept)
  • Zwei Sektionen: Percussive + Ensemble, frei kombinierbar
  • Percussive: E-Piano, Clavi, Piano, Harmonics
  • Ensemble: Brass, Organ, Choir, String 1, String 2
  • Detune für Strings (breiter, wärmer, auf Wunsch „schräger“)
  • Attack/Release (Ensemble), Decay/Release (Percussive)
  • Stereo-Chorus, pro Sektion zuschaltbar
  • Vibrato (Strings) und Tremolo (Percussive)
  • Joystick für Pitch (± 200 Cent) und Chorus-Speed
  • Stereo-Ausgänge, Mix-Out, Kopfhörer
  • Polyphoner Trigger/Gate-Ausgang (+5 V)
  • Fußschalteranschlüsse (Expression / Hold bzw. Sustain)

Empfehlung der Redaktion – aktuelle Stringmachines


Affiliate Link:

Behringer Solina String Ensemble Synthesizer

Unsere neuesten Beiträge

Analoge Stringmachine Korg Lambda ES-50
Korg Lambda ES-50: Die Stringmachine für breite Flächen und 70s-Vibes

Wer heute nach breiten Analog-Flächen, schimmernden Choirs und klassischem String-Ensemble sucht, landet früher oder später [...]

> WEITERLESEN
In der Schrägansicht wird das robuste Metallgehäuse des Xenodrive deutlich, das den kompromisslosen Charakter des Verzerrers optisch unterstreicht und für den harten Bühnenalltag ausgelegt ist.
Test: Erica Synths Xenodrive – digitaler Stereo-Verzerrer mit Härte

Erica Synths Xenodrive Test: Der neue Desktop-Effekt aus Lettland wurde gemeinsam mit 112dB.com entwickelt und [...]

> WEITERLESEN
Behringer BMX Drum Machine
Behringer BMX, Sampling Drum Machine

Behringer BMX: Hybrid-Sampling-Drum-Machine im Oberheim-DMX-Look Mit der Behringer BMX deutet sich ein neuer Drumcomputer für [...]

> WEITERLESEN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert