Cutoff und Resonance im Filter erklärt

Veröffentlicht am

Cutoff & Resonance – Die geheime Zutat für fette Synth-Sounds!

Ob du gerade deinen ersten Synthesizer ausgepackt hast oder schon seit Jahren an Sounds schraubst: Zwei Regler wirst du garantiert oft anfassen – Cutoff und Resonance. Sie sind das Salz und Pfeffer deiner Klangküche, und heute schauen wir uns mal genau an, was da eigentlich passiert – physikalisch und musikalisch.

🔬 Physik kurz & knackig: Was passiert da technisch?

🧪 Der Filter – Der Frequenz-Türsteher

Ein Filter in einem Synthesizer ist im Grunde ein Frequenz-Gate. Er lässt bestimmte Frequenzen durch und schneidet andere ab – je nachdem, wie du den Filtertyp einstellst (Lowpass, Highpass, Bandpass etc.).

🎚 Cutoff – Der Türsteher entscheidet

Cutoff Frequency ist die Schwelle, ab der der Filter Frequenzen abschneidet. Bei einem Lowpass-Filter (dem Klassiker) bedeutet das:

Alles unterhalb der Cutoff-Frequenz kommt durch.

Alles oberhalb wird leiser gemacht oder komplett weggeschnitten.

📊 Visualisierungsidee:

Ein Diagramm mit einer Frequenzachse (links = Bass, rechts = Höhen) und einer Kurve, die bei der Cutoff-Frequenz abfällt. Die Stelle des Abfalls ist dein Cutoff – einfach einstellbar am Poti.

🔔 Resonance – Die Klingel am Türsteher

Resonance (auch „Reso“, „Q“ oder „Emphasis“) boostet die Frequenzen direkt an der Cutoff-Stelle. Je höher der Wert, desto schärfer sticht die Frequenz hervor – bis hin zu Selbstoszillation bei manchen Synths. Das klingt dann wie ein pfeifender Ton, der auch ganz ohne Oszillator als Klangquelle dienen kann.

🎧 Physikalisch: Resonance verstärkt durch Rückkopplung (Feedback) den Pegel an der Cutoff-Grenze. Dadurch entstehen charakteristische, manchmal sogar schmatzende oder sirrende Sounds.

🎵 Musikalisch gedacht: Was macht das mit dem Sound?

🎹 Cutoff in Aktion

Tiefer Cutoff : dumpfer, weicher Sound – perfekt für Pads, Bässe oder mystische Flächen.

Hoher Cutoff : heller, durchsetzungsfähiger Sound – gut für Leads und perkussive Synths.

Bewegter Cutoff (z. B. mit Hüllkurve oder LFO): Lebendigkeit! Das ist der Wobble im Dubstep, die Zunge im Acid, die Bewegung im Ambient.

📢 Resonance zum Anbeißen

Kleine Resonance : dezent, rund.

Mittlere Resonance : klarer, definierter – der Sound „spricht“ mehr.

Hohe Resonance: pfeift, sirrt, schmatzt – ideal für Techno, Acid und spacige Effekte.

👂 Tipp: Spiel mal mit einem sweependen Cutoff und dreh langsam die Resonance hoch – du wirst hören, wie der Sound förmlich zum Leben erwacht.

🎛 Beispiel-Settings für Sound-Schrauber

Sound-Typ Cutoff Resonance Ergebnis Warmer Pad Mittel-Tief Gering Weich, rund Acid Bassline Tief + modulierend Hoch Schmatzend, aggressiv Space-Effekt Sweepend (LFO) Sehr Hoch Pfeifend, resonant 80s Lead Hoch Mittel Durchsetzungsfähig, nasal

🧠 Bonuswissen: Filtertypen kurz erklärt

Lowpass (LPF) : Lässt Tiefes durch – der Klassiker!

Highpass (HPF) : Schneidet Tiefes weg – perfekt für schlanke Leads.

Bandpass (BPF) : Lässt nur einen Frequenzbereich durch – klingt „telefonmäßig“.

Notch/Reject: Entfernt nur einen Bereich – für subtile Filtereffekte.

🎉 Fazit: Schraub dran rum – du wirst es lieben!

Cutoff & Resonance sind mehr als zwei langweilige Potis – sie sind das kreative Herz deiner Klangformung. Ob subtil oder radikal – mit etwas Experimentierfreude bekommst du Sounds, die klingen, als wären sie aus einer anderen Welt.

📽️ Falls du visualisieren möchtest: Viele Synths zeigen in Software-Editoren oder auf Displays die Filterkurve live – ein Blick darauf kann Wunder wirken!