DIY Jupiter-8 aus 2x JP-08

Veröffentlicht am von Jim
Craig Barnes JP-08 2
Feb.

Es gibt immer wieder DIY-Projekte, die echt verblüffend sind. Craig Barnes hat sich seinen eigenen Jupiter-8 gebaut. Jedoch nicht als analogen Nachbau, sondern indem er zwei JP-08 aus der Roland Boutique-Serie mit einem selbst konstruierten Controller kombiniert hat. Keine schlechte Idee angesichts der Gebrauchtmarktpreise für das Original.

Roland JP-08 – VA-Synthesizer mit Jupiter-DNA

Vor rund zehn Jahren brachte Roland mit dem kleinen JP-08 ein Desktop-Modul auf den Markt, das den berühmten Sound des Analog-Klassikers Jupiter-8 als modernes und vor allem günstiges Gerät bot. Die Klangerzeugung basiert auf Rolands ACB-Technologie (Analog Circuit Behavior) und es wurde mit vielen Fadern und Tastern Wert auf eine direkte Bedienung gelegt. Allerdings waren aufgrund der kompakten Bauweise die Fader sehr kurz und die Polyphonie auf nur vier Stimmen beschränkt. Immerhin ließen sich zwei Geräte per Chain-Mode koppeln, um acht Stimmen zu erreichen. Das brachte Craig Barnes auf eine Idee.

 

Roland JP-08
Der JP-08 war nur für eine begrenzte Zeit erhältlich (Bild: Roland)

JP-08² – zwei Module samt Controller

Für sein Projekt JP-08² nutzt Barnes den Chain-Mode, um die acht Stimmen des originalen Jupiter-8 zu erreichen. Darüber hinaus entwarf er ein Controller-Panel, das über Sysex und MIDI-CCs Patch-Wechsel sowie Parameterveränderungen der beiden Module steuert. Dazu gehört auch eine Stimmenzuweisung, mit der zusätzlich zum Poly-Mode auch Dual-, Split-, Solo- und Unison-Modes möglich sind.

Für eine bessere Bedienung wurden längere Fader, größere Tasten und ein textfähiges OLED-Display eingesetzt. Zudem wurden Bedienelemente untergebracht, mit denen Chorus und Delay direkt zugänglich sind. Ein gänzlich neues Element ist der via MIDI-Clock synchronisierbarer Arpeggiator, der dem Original des Juno-8 nachempfunden ist und beim JP-08 fehlt.

Da eine Steuerung der Lautstärke über MIDI-CCs beim JP-08 nicht vorgesehen ist, konstruierte Barnes einen MIDI-steuerbaren Mixer. Mit diesem kann die Balance zwischen den beiden Modulen gesteuert und die Einstellung auch abgespeichert werden.

Für das Gehäuse hat Barnes ein altes CME UF60-Controller-Keyboard umgebaut. Das Panel des Keyboards wurde komplett ausgetauscht und durch die JP-Bedienoberfläche ersetzt. Diese bietet viel mehr Platz für Fader und Tasten. Die Gestaltung ist natürlich an den Jupiter-8 angelehnt.

Infos auf GitHub

Der JP-08² wurde gut umgesetzt und ist schön anzusehen. Aber hat man auch etwas davon? Durchaus. Denn Craig Barnes hat Schematics und den Code auf GitHub zur freien Verfügung gestellt. So kann man sich eine eigene Version des auf dem JP-08 basierenden Jupiter-8 bauen – sofern man die handwerklichen und technischen Fähigkeiten dazu hat. Alternativ kann man auch ein abgewandeltes Projekt entwickeln, indem man zwei andere Modelle aus der Roland Boutique-Serie verwendet, etwa den JU-06 oder JX-03 – nur so eine Idee …

Craig Barnes JP-08 2 Breadboard
Aus 3 mach 1 – die Hauptbestandteile des JP-08² (Bild: Craig Barnes)

YouTube-Kanal von Craig Barnes

JP-08²-Unterlagen auf GitHub

 

Eine Meinung zu "DIY Jupiter-8 aus 2x JP-08

  MartY ATARI sagt:

    Der jx08 ist 20 stimmig Polyphon mit Split und layer. Würde ich bevorzugen… Hab die anderen damals nicht gekauft, wegen der geringen Polyphony. Hab aber auch dem echten Juno 105, jx3p und Alpha Juno 2.

    Antworten

