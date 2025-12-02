Was bedeutet ACB bei Roland-Synthesizern?

Roland ACB: Wie Analog Circuit Behavior Rolands Klassiker in die digitale Welt holt

Wer sich mit modernen Roland-Synthesizern beschäftigt, stolpert sehr schnell über den Begriff ACB. Auf Verpackungen, Produktseiten und in Foren liest man von „Analog Circuit Behavior“ – manchmal auch „Analog Circuit Behaviour“ oder sogar „Advanced Circuit Behavior“. Gemeint ist immer dasselbe: Rolands eigene Technologie, mit der legendäre Analogsynths und Drummachines extrem detailgetreu nachgebildet werden.

In diesem Beitrag schauen wir uns an, was Roland ACB genau macht, warum es klanglich interessant ist, in welchen Produkten es steckt und wie es sich von anderen Modeling-Techniken unterscheidet.

ACB steht für „Analog Circuit Behavior“. Dahinter steckt die Idee, nicht nur den Klang, sondern das Verhalten kompletter analoger Schaltungen nachzubilden – inklusive all der kleinen Unsauberkeiten, die alte Hardware so lebendig wirken lassen.

Roland setzt Roland ACB Analog Circuit Behavior vor allem ein, um eigene Klassiker möglichst authentisch zu emulieren. Zu den prominenten Beispielen zählen der SH-101, die TB-303, das System-100 bzw. Promars sowie die TR-808 und TR-909. Diese Emulationen gibt es sowohl in Hardware-Form (AIRA- und Boutique-Serie) als auch als Software in der Roland Cloud.

Kurz gesagt: ACB ist Rolands „Vintage-DNA“ in digitaler Form.

Wie funktioniert Analog Circuit Behavior technisch?

Die Besonderheit von Roland ACB liegt im Detailgrad der Modellierung.

Zunächst analysiert Roland die originalen Schaltpläne der Vintage-Geräte. Anschließend werden echte, gut erhaltene Hardware-Exemplare vermessen und genau studiert. Auf Basis dieser Daten entsteht ein mathematisches Modell auf Bauteilebene, bei dem Widerstände, Kondensatoren, Transistoren und deren Wechselwirkungen möglichst präzise nachgebildet werden.

Dadurch lassen sich typische Analog-Effekte wie Pitch-Drift durch Temperatur, leicht unterschiedliche Verläufe von Hüllkurven und Filtern sowie subtile Timing- und Trigger-Abweichungen zwischen einzelnen Stimmen nachbilden. Genau diese „Fehler“ machen viele klassische Roland-Geräte so charakterstark – und ACB versucht bewusst, sie zu simulieren, statt sie zu glätten.

Die Roland ACB Analog Circuit Behavior-Modelle arbeiten daher sehr rechenintensiv, liefern im Gegenzug aber ein besonders organisches Verhalten.

Warum ist Roland ACB für Musiker:innen so spannend?

Für dich als Musiker:in oder Produzent:in bringt Roland ACB mehrere praxisrelevante Vorteile, die über das reine Marketing-Buzzword hinausgehen.

1. Sehr hohe Klangtreue zu den Vintage-Originalen

Bei ACB geht es darum, dass sich ein emulierter SH-101 oder eine TR-808 wie das Original anfühlen – nicht nur, dass sie „ungefähr so klingen“. Roland arbeitet dabei mit Original-Spezifikationen, Ingenieur:innen von damals und detaillierten Messungen einzelner Schaltungen.

In der Praxis bedeutet das, dass Filterfahrten wirklich knacken und singen wie beim Vorbild. Resonanz, Sättigung und Hüllkurven folgen sehr ähnlichen Verläufen, und viele typische Sweet Spots verhalten sich so, wie man es von einem analogen Roland-Klassiker erwartet.

2. „Spielgefühl“ wie bei einem analogen Instrument

Weil ACB auch das dynamische Verhalten nachbildet, reagieren die Instrumente sehr direkt auf Anschlagstärke, Modulation und schnelle Parameterfahrten. Gerade bei Sequencern, Acid-Lines oder Hands-on-Performances fühlt sich das Ergebnis weniger „statisch digital“ an, sondern eher wie ein lebendiger Analog-Synth, der bei jedem kleinen Dreh am Cutoff-Regler ein bisschen anders reagiert.

3. Vintage-Sound mit modernem Workflow

Mit ACB bekommst du Vintage-Klang ohne Vintage-Stress. Du kannst Patches und Drum-Kits speichern, hast Total Recall im DAW-Projekt und profitierst von USB-Audio- und MIDI-Integration. Außerdem bieten viele ACB-Geräte zusätzliche Features wie mehr LFOs, erweiterte Oszillatorbereiche oder integrierte Effekte. So verbindet Roland ACB Analog Circuit Behavior klassischen Sound mit einem Workflow, der in modernen Studios absolut zeitgemäß ist.

In welchen Produkten steckt Roland ACB?

ACB ist inzwischen in einer ganzen Reihe von Produkten und Plattformen zu finden. Hier ein Überblick über die wichtigsten Linien.

AIRA-Serie: System-1, System-8, TR-8, TB-3 & Co.

Die AIRA-Serie war das erste große Schaufenster für ACB. Roland bewirbt ACB dort als zentrale Technologie hinter dem authentischen Klang und Verhalten der Geräte.

Typische Vertreter sind das SYSTEM-1 und das SYSTEM-1m, also virtuell-analoge Synths mit ACB-Engine und dem Plug-Out-Konzept. Du kannst ACB-Modelle klassischer Synths – etwa den SH-101 – direkt in die Hardware laden und ohne Computer nutzen. Der größere Bruder, das SYSTEM-8, bietet weitere Plug-Out-Slots und emuliert unter anderem Jupiter-8 und Juno-106.

Auch die Drummachines TR-8 und TR-8S setzen auf Roland ACB Analog Circuit Behavior, um 808- und 909-Sounds aus den originalen Schaltungen nachzubilden. Die TB-3 wiederum ist eine digitale Bassline mit ACB-Nachbildung des TB-303-Filters und der Oszillatoren.

Roland Boutique: JP-08, JU-06, JX-03 & Co.

In der Boutique-Serie bietet Roland kompakte Desktop-Module an, die berühmte Synthesizer der Firmengeschichte emulieren. Hier wird ACB ebenfalls prominent eingesetzt.

So bildet der JP-08 den Jupiter-8 mit ACB nach und erweitert ihn um zusätzliche LFO- und VCO-Bereiche. Der JU-06 bringt den charakteristischen Sound des Juno-106 in handliches Format, während der JX-03 den JX-3P nachbildet. All diese Module profitieren von ACB, indem sie den typischen Klang und das Verhalten der Originale möglichst genau nachzeichnen, allerdings kombiniert mit USB, MIDI und Speicherplätzen.

Roland Cloud & Legendary-Serie

Auch im Roland-Cloud-Ökosystem spielt Roland ACB Analog Circuit Behavior eine zentrale Rolle. Die sogenannte Legendary-Serie basiert auf denselben ACB-Engines wie die AIRA-Hardware.

In Bundles wie der Analog Monosynth Collection werden SH-101, SH-2, TB-303, System-100 und Promars sehr detailgetreu nachgebildet. Hier zeigt sich ACB von der besonders kompromisslosen Seite: Die Plugins klingen extrem nah an der Hardware, beanspruchen dafür allerdings auch einiges an CPU-Leistung.

FANTOM EX und moderne Hybrid-Konzepte

Mit dem FANTOM EX Upgrade holt Roland ACB direkt in seine Flaggschiff-Workstation. Das Upgrade bringt unter anderem JUPITER-8, SH-101, JX-3P und JUNO-106 als ACB-Expansions in den FANTOM 6/7/8.

Spannend ist dabei, dass diese ACB-Modelle parallel zur Zen-Core- bzw. ABM-Engine laufen. Du kombinierst also eine effiziente, vielseitige Synth-Architektur mit sehr detailreichen ACB-Modellen.

Aktuelle Geräte wie die TR-1000 gehen sogar einen Schritt weiter, indem sie echte analoge Drum-Schaltungen mit digitalen Engines wie ACB, FM und Sampling verbinden. Dadurch entsteht ein hybrider Ansatz, bei dem Analog-Sound und digitale Flexibilität zusammenkommen.

Ist Roland ACB das Gleiche wie andere Modeling-Techniken?

Kurz gesagt: Nein – aber es gehört zur gleichen Familie von Technologien.

Viele Hersteller nutzen seit Jahren virtuell-analoge oder komponentenbasierte Modeling-Verfahren, um analoge Geräte nachzubauen. ACB ist Rolands spezifische Umsetzung dieser Idee. Der Unterschied liegt vor allem im Anspruch und im Fokus.

ACB (Roland)

Roland ACB Analog Circuit Behavior zielt darauf ab, bestimmte Roland-Klassiker möglichst exakt zu emulieren – und zwar inklusive Bauteilverhalten. Der Fokus liegt klar auf Klangtreue und analogem Feeling, selbst wenn das zulasten von Polyphonie oder CPU-Effizienz geht. ABM / Zen-Core (Roland)

ABM („Analog Behaviour Modeling“) ist die Engine hinter vielen Zen-Core-Synths wie Jupiter-X/Xm oder MC-707. Hier wird eher auf Blockebene modelliert, was erheblich effizienter ist und mehr Stimmen erlaubt, aber in der Tiefe nicht ganz so weit wie ACB ins Bauteilverhalten eintaucht. Andere Modeling-Verfahren

Viele klassische VA-Synths modellieren vor allem Funktionsblöcke wie Oszillatoren, Filter und VCAs. Physical-Modeling-Synthese wiederum beschreibt physikalische Prozesse wie Saiten- oder Rohrschwingungen. Im Gegensatz dazu konzentriert sich ACB ausdrücklich auf elektronische Schaltungen und deren analoges Verhalten.

Fazit:

ACB ist nicht das einzige komponentenbasierte Modeling, aber es ist Rolands sehr konsequente Version, die eng mit den eigenen Instrumenten und Ökosystemen verknüpft ist.

Was ist das Besondere an Roland ACB aus Musiker:innen-Sicht?

Wenn man alles zusammenfasst, stechen einige Punkte deutlich hervor.

Zum einen sorgt Roland ACB Analog Circuit Behavior für einen konsistenten Roland-Sound über viele Plattformen hinweg. Egal ob AIRA-Hardware, Boutique-Modul oder Roland-Cloud-Plugin – die emulierten Jupiter-, Juno- oder SH-Modelle verhalten sich sehr ähnlich, was für ein vertrautes Spielgefühl sorgt.

Außerdem ist ACB stark auf konkrete Instrumente fokussiert. Statt eines generischen VA-Synths bekommst du sehr konkrete Modelle wie „Jupiter-8“, „Juno-106“ oder „TB-303“. Wenn du einen bestimmten Klassiker im Kopf hast, ist das deutlich inspirierender, als nur eine anonyme „Analog-Synth-Engine“ zu nutzen.

Hinzu kommt die tiefe Integration in moderne Setups. USB-Audio, DAW-Plugins, Plug-Out-Konzepte und Workstation-Integration (wie im FANTOM EX) machen ACB-Sounds flexibel nutzbar – vom minimalistischen Live-Rig bis zum komplexen Studio-Hybrid. Schließlich öffnet der Hybrid-Ansatz aktueller Geräte, in denen echte Analog-Schaltungen zusammen mit ACB und anderen digitalen Engines arbeiten, eine spannende Perspektive auf die Zukunft von Synthesizern.

Für wen lohnt sich Roland ACB besonders?

Roland ACB Analog Circuit Behavior lohnt sich vor allem für Musiker:innen, die einen starken Bezug zu klassischen Roland-Sounds haben. Wenn du also schon immer von einem Jupiter-8 oder einer TR-808 geträumt hast, aber weder Platz noch Budget für Originalhardware vorhanden sind, bekommst du mit ACB-Geräten eine erstaunlich authentische Alternative, die gleichzeitig deutlich praktischer ist.

Auch Live-Performer:innen profitieren: Wenn du viel auf der Bühne stehst und stabile, speicherbare Sounds brauchst, die trotzdem wie ein analoges Instrument reagieren, spielen etwa System-1/8, TR-8S oder Boutique-Module ihre Stärken aus. Du kannst sie intuitiv bedienen und dennoch schnell zwischen Patches, Kits und Setups wechseln.

Im Studio schließlich ist ACB interessant, wenn du hybrid arbeitest und klassische Sounds direkt in deinen DAW-Workflow integrieren möchtest. ACB-Plugins aus der Roland Cloud oder ACB-Modelle im FANTOM erlauben dir Total Recall, Automation und nahtlose Einbindung in bestehende Projekte – ohne dass du ständig ein empfindliches Vintage-Gerät verkabeln oder nachstimmen musst.

Fazit: Roland ACB als Brücke zwischen Vintage und Moderne

Roland ACB Analog Circuit Behavior ist mehr als ein hübsches Marketing-Label. Hinter dem Begriff steckt ein komponentenbasiertes Modeling, das darauf ausgelegt ist, die eigenen Klassiker so nah wie möglich an die originalen Instrumente heranzuführen – und das sowohl in Hardware als auch in Software.

Für dich bedeutet das: Du kannst klassische Roland-Sounds spielen, schrauben und performen, ohne dich um gealterte Bauteile, Tuning-Probleme oder Sammlerpreise kümmern zu müssen. Gleichzeitig bleibt die Tür zu modernen Workflows weit offen – von der DAW-Integration über Plug-Out-Konzepte bis hin zu Hybrid-Setups mit echter Analog-Hardware.

Wenn dein Fokus auf typisch „Rolandigem“ Klang mit analogem Spielgefühl liegt, sollte Roland ACB ganz oben auf deiner Liste stehen – egal, ob im Rack, auf dem Desktop oder als Plugin in deiner DAW.

Empfehlung der Redaktion: Aktuelle Synthesizer mit ACB-Technologie



Affiliate Link:

Roland JU-06A Synthesizer nur 399,00 € bei MUSIC STORE



Affiliate Link:

Roland SH-01A Synthesizer nur 369,00 € bei MUSIC STORE