Interview mit Produzent George FitzGerald

Der britische Produzent George FitzGerald brachte mit All That Must Be nun sein zweites Album heraus, das über Domino Anfang des Jahres erschien. Der sympathische Engländer ist Klassik-Synth-Liebhaber und gleichzeitig Software-Experimenteur und mischt während des Produzierens, was den zwar glattgebügelten, aber dennoch sehr lebendigen und sphärischen Sound der Single Burns erklärt!

Es ist hart, sich als Produzent auf dem Markt durchzusetzen. Vor allem im Bereich Dance & Electronic liegen die Bedroom-Producer schon lange nicht mehr schlafend auf ihrer Matratze, sondern produzieren die Nächte durch; in Boxershorts, Unterhemd und einer geballten Ladung Koffein − so stelle ich mir sie zumindest vor. Und so bekomme ich viele Anfragen für Interviews, und manche landen auch ungesehen im Papierkorb. So auch die Anfrage vom Ballyhoo Promotions für das Interview mit George FitzGerald, der mir allerdings wegen des traditionell irischen Namens und der etwas extravaganten Schreibweise im Kopf geblieben ist. Zwei Tage später war ich im Auto unterwegs, und ein Freund drehte einen Song auf, dessen Sound mich durch ein rhythmisches Vocal-Sample packte, dessen sphärisches Arpeggio mich faszinierte und der zwar glattgebügelt, aber trotzdem lebendig und »analog« klang. »Denis, von wem ist der Track?« − »George FitzGerald. Er heißt Burns!« − »Der Brennt!«

“Ich habe das Produzieren überhaupt erst mit dem Mischen meiner Songs gelernt!”