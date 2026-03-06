Roland R-8 (1989): Der „Human Rhythm Composer“

Wer sein Studio Ende der 80er mit einer echten Oberklasse-Rhythmusmaschine ausrüsten wollte, kam an Rolands „Human Rhythm Composer“ R-8 kaum vorbei. Die R-8 gehört zu den letzten großen Drumcomputern vor der Groovebox-Ära – gebaut für Leute, die realistisch klingende Drums programmieren wollten, aber trotzdem Maschinenpräzision und Studio-Workflow brauchten.

Und ja: Wenn der Drummer wegen Liebeskummer, Timing-Problemen oder verdorbenem Magen ausfiel, war die R-8 genau die Art von Backup, die nicht nach „Notlösung“ klang. Der Schlüssel dazu sind Rolands berühmte FEEL-Funktionen: Sie injizieren gezielt „Menschlichkeit“ in sonst sehr gerade Maschinenbeats.

Kurzfazit: Warum die Roland R-8 bis heute interessant ist

Sehr spielbare 4×4 Pads (anschlagdynamisch, musikalisch)

Historischer Kontext & Preis (damals)

Die Roland R-8 kam 1989 mit einer UVP von DM 1.850 (≈ 945,89 €) auf den Markt – für den Funktionsumfang ein solides Preis-/Leistungsverhältnis. Produzenten wie Orbital, Underworld, 808 State, Fluke, Human League oder The Shamen nutzten das „tighte“ Groove-Werkzeug. Besonders prominent: Laurent Garnier galt als großer Fan der Maschine.

Roland R-8 – Design & Bedienung: Nüchtern, studio-tauglich, funktional

Optisch gibt sich die R-8 bewusst „Business“: matt-schwarz und grau, keine bunten Show-Buttons – das Gerät signalisiert klar: Hier wird gearbeitet. Auffällig ist das große (leider unbeleuchtete) Display, das u. a. eine Step-Matrix darstellen kann und beim Programmieren wirklich hilft. Links daneben findet sich eine kleine Spickzettel-Liste wichtiger Edit-Funktionen, praktisch gegen Menü-Verirrungen.

Roland-typisch sind auch die Schieberegler für Gesamtlautstärke und Werteingabe (bekannt aus der S-50-Ära). Die 4×4 Pads erinnern vom Workflow her an MPC/Linn-Logik: Patterns eintrommeln, Akzente setzen, Dynamik nutzen – und das Ganze fühlt sich tatsächlich gut an. Neben den Pads sitzen die Taster:

START/STOP

ROLL

FLAM

SHIFT

Dazu kommen zahlreiche kleinere Taster für Editierung, Cursor, Plus/Minus und Nummernblock. Nach kurzer Eingewöhnung wirkt die Oberfläche trotz Feature-Dichte erstaunlich logisch.

Anschlüsse & Cardslots: Studio-Realismus statt Spielzeug

Auf der Rückseite warten zwei Cardslots:

ROM-Karten (jeweils 26 neue Samples)

(jeweils 26 neue Samples) RAM-Karten (z. B. ME-256E oder M-256D) für mehr Speicher

Bei den Ausgängen ist die R-8 großzügig:

Stereo-Out

Kopfhörerausgang

8 Einzelausgänge (für echtes Mixing am Pult/Interface)

Dazu kommt das obligatorische MIDI-Trio (In/Out/Thru) sowie Tape-Sync In/Out (Cinch) zum Synchronisieren per FSK-Signal – ein typisches Feature aus der Band-/Tape-Ära. Außerdem: zwei Footswitch-Anschlüsse (Start/Stop und Werteingabe). Netzteilanschluss und Power-Schalter runden das Paket ab.

Pattern-Programmierung: Realtime + Step, mit hilfreicher Matrix

Die R-8 kann sowohl Realtime (einspielen) als auch Step (setzen). Im Display lässt sich eine 16-Step-Matrix über 4 Zeilen anzeigen – praktisch, wenn man komplexere Patterns visuell kontrollieren will. Je nach Modus dient die Darstellung auch als Hilfe für Pegel- und Panorama-Settings.

Speicher (intern):

32 Preset-Patterns

100 User-Pattern (bis max. 99 Takte)

(bis max. 99 Takte) Songs: 10 Songs à bis zu 999 Parts/Patterns (funktional, aber nicht riesig)

Tipp aus der Praxis: RAM-Karten sind Gold wert, weil sie die Kapazität erweitern. Alternativ lässt sich der Speicherinhalt auch per Bulk Dump am Rechner sichern. Historisch interessant: Es gab sogar eine SoundDiver-Anpassung für die R-8.

Sound-Editing: Mehr als nur „Sample abfeuern“

Zum Formen der Drums stehen mehrere Parameter bereit:

Pitch : ± 2 Oktaven

: ± 2 Oktaven Decay : Hüllkurvenlänge (bei vielen Sounds getrennt für „Body“/Frequenzanteile)

: Hüllkurvenlänge (bei vielen Sounds getrennt für „Body“/Frequenzanteile) Nuance : Betonung hoher oder tiefer Frequenzen

: Betonung hoher oder tiefer Frequenzen Curve : 8 Velocity-Kurven für Dynamikverhalten

: 8 Velocity-Kurven für Dynamikverhalten Panorama , Einzelausgangs-Zuweisung

, HiHat-Modus (Choke/Mutual Cut, Sounds schneiden sich)

Was man nicht bekommt: Resonanzfilter und Velocity-Crossfade zweier Samples – dafür war Roland bei der R-8 in einer anderen Disziplin ganz vorne: Groove.

Das Highlight: FEEL-Programme, Randomize und Timing-Feinschliff

In der R-8 lassen sich bis zu acht FEEL-Programme anlegen. Diese beeinflussen gezielt:

Velocity

Pitch

Decay

Nuance

Damit kann man Patterns „atmen“ lassen, also Dynamikmuster und musikalische Unregelmäßigkeiten hinzufügen. Besonders stark: Die FEEL-Einstellungen können mit einem Zufallsgenerator gekoppelt werden – inklusive Intensität und Wirkungsgrad pro Parameter.

Auch das Timing lässt sich editieren: Steps können bis zu 1/384 Note verschoben werden (extrem fein für die Zeit). Für viele Hardware-Geräte dieser Ära war das eine Ansage – teils sogar gegenüber damaligen Software-Sequenzern. Zusätzlich kann jeder Step individuelle Werte für Velocity, Pitch, Decay, Nuance und Pan erhalten. Die normale Quantisierung liegt bei max. 1/96.

Und natürlich dabei:

Swing (programmierbar)

(programmierbar) FLAM (Lautstärkeverhältnis + zeitliche Abfolge einstellbar)

(Lautstärkeverhältnis + zeitliche Abfolge einstellbar) ROLL (Wirbel mit definierbarer Auflösung – perfekt für schnelle Fills und Breakbeats)

Song-Mode & Macros: Mehr als Standard-Rhythmusmaschine

Auch die Song-Programmierung ist überdurchschnittlich flexibel: Du kannst Pegeländerungen und Tempowechsel im Verlauf programmieren. Außerdem lassen sich Instrumente in bestehenden Patterns austauschen, zwei Patterns verbinden oder sogar „mischen“. Kopier-, Insert- und Markierfunktionen helfen beim Arrangement.

Besonderheit: MACRO-Funktion

Häufige Schlagfolgen lassen sich als Macro speichern und beim Erstellen von Patterns per Tastendruck einfügen. Zusätzlich kann die R-8 die Songlänge anhand von Taktzahl und Tempo berechnen.

Sound & Charakter: „Rock/Pop“-Basis, mit Karten wird’s elektronisch

Klanglich liefert die R-8 ab Werk solide Rock/Pop-Drums inklusive Latin-Percussion in typischer Roland-Qualität (16 Bit / 44,1 kHz). Ein paar Effekt- und Reverse-Samples sind auch dabei. Die internen Sounds lassen sich bearbeiten, um sie eigenständiger zu machen – richtig spannend wird’s aber mit den Karten.

Wenn du vor allem elektronische Drums willst, sind besonders interessant:

SN-R8-04 Electronic

SN-R8-10 Dance

Damit wird die R-8 vom Studio-Drummer zum Club-/Electronica-Groove-Lieferanten – und kann durch ihre ausgefeilten Programmiermöglichkeiten sogar heute noch ein kreativer CPU-Entlaster sein, wenn man gern Hardware nutzt.

PCM-Karten (SN-R8-Serie) im Überblick

Die PCM-Karten der R-8 liefen unter SN-R8 (insgesamt elf):

SN-R8-01 – Contemporary Percussion

SN-R8-02 – Jazz Brush

SN-R8-03 – Sound Effects

SN-R8-04 – Electronic

SN-R8-05 – Jazz

SN-R8-06 – Ethnic Percussion

SN-R8-07 – Mallet

SN-R8-08 – Dry Drums

SN-R8-09 – Power Drums

SN-R8-10 – Dance

SN-R8-11 – Metallic Percussion

Historisch: Die Serie kostete damals DM 130 (≈ 66,47 €) pro Karte und wurde 1997 eingestellt.

R-8 mkII: Der Nachfolger in Kürze

Die R-8 mkII sieht äußerlich fast identisch aus, bietet aber mehr internen Speicher und über 200 Drumsounds aus der R-8-Library. Preislich lag sie damals auf ähnlichem Niveau wie die R-8.

Roland R-8 Features (kompakt)

32-fache Polyphonie

Digitale Klangerzeugung (16 Bit / 44,1 kHz)

16 anschlagdynamische Pads

68 Preset-Drumsounds + 26 User-Drumsounds

Editierbare Parameter: Pitch, Decay, Nuance, Polyphonie, Anschlagsempfindlichkeit, Output

2 Cardslots (RAM + ROM)

Unbeleuchtetes LCD (u. a. Step-Matrix-Darstellung)

100 User-Pattern (max. 99 Takte) + 32 Preset-Pattern

10 Songs mit maximal 999 Parts

Realtime- und Step-Programmierung

Programmierbare Tempowechsel

Swing, Roll, Flam

8 Feel-Programme

10 Rhythmus-Macros

Tempo: 20–250 BPM

Auflösung: 1/96 (Eingabe), 1/384 (Timing-Edit/Wiedergabe)

Stereo-Out + 8 Einzelausgänge + Kopfhörer

MIDI In/Out/Thru

Sync In/Out (Tape/FSK)

Tap-Tempo, Displaykontrast, Footswitch (Start/Stop, Repeat)

Herstellerlink: Roland – DE