Roland TR-1000 vorgestellt: Die neue Drummachine für das 21. Jahrhundert

Roland TR-1000: Die Rückkehr der Legende – in analog UND digital

Mit der TR-1000 Rhythm Creator bringt Roland im September 2025 die mächtigste Drum-Machine seiner Geschichte auf den Markt. Nach über 40 Jahren kehrt die Marke zurück zu ihren analogen Wurzeln – und geht dabei weit über Nostalgie hinaus. Die TR-1000 kombiniert die ikonischen analogen Klänge der TR-808 und TR-909 mit moderner ACB-Technologie, einem mächtigen digitalen Soundengine-Arsenal und Sampling-Funktionalität in Studioqualität.

Analog trifft ACB trifft Sampling

Im Herzen der TR-1000 schlagen zwei vollständig analoge Soundengines für TR-808 und TR-909, erweitert um mehr Kontrolle über Pitch, Decay und Dynamik. Parallel bietet die Maschine ACB-Modeling (606, 707, 727, CR-78) mit 19 neuen, circuit-bend-inspirierten Voices sowie FM-, VA- und PCM-Engines für zeitgenössische Klanggestaltung. Über 2.500 integrierte Sounds und Stereo-Sampling mit 46 GB freiem Speicherplatz machen das Gerät zum One-Stop-Shop für Beatmaker.

Performance-Maschine mit Direktzugriff

Die TR-1000 ist nicht nur ein Klangmonster, sondern auch ein echtes Performance-Tool:

Morph-Fader , dedizierte Fader & Step-Tasten , Motion-Recording pro Step ,

, , , ein klassischer TR-Style Sequencer mit probabilistischen Patterns ,

mit , und ein Step Loop für kreative Fills machen Live-Sets und Studioarbeit zum Erlebnis.

Effekte satt – analog & digital

Ein analoges State-Variable-Filter im Stil des JUPITER-6, ein separater analoger Drive sowie digitale Effekte wie DJFX Looper, Crusher, Phaser, Isolator oder Scatter eröffnen zahllose Sounddesign-Möglichkeiten. Jeder Parameter lässt sich in Echtzeit manipulieren – perfekt für spontane Klangveränderungen auf der Bühne.

Umfassende Anschlussvielfalt & Software-Integration

Auf der Rückseite zeigt sich, dass die TR-1000 auch für moderne Setups gebaut wurde:

12 Einzelausgänge inkl. Trigger Out

CV/Gate-Anbindung

USB-A, USB-C, MIDI, DIN Sync

sowie ein dediziertes Software-Editor-Tool (TR-1000 App) für Preset-Management und tiefgreifende Soundbearbeitung.

Roland TR-1000: Verfügbarkeit & Preis

Die Roland TR-1000 erscheint im Oktober 2025 zum UVP von €2.699. Angesichts der gebotenen Features ist das Gerät nicht nur ein Tribut an die Klassiker, sondern ein ernstzunehmendes Werkzeug für moderne elektronische Musikproduktionen.

Herstellerseite: Roland – TR-1000 | Rhythm Creator