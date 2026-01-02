10 bekannte Songs mit dem Roland SH-101 Synthesizer

Roland SH-101: der kleine analoge Synthesizer, der ganze Genres geprägt hat

Kaum ein anderer analoger Monosynth ist gleichzeitig so simpel, so schnell zu programmieren und so „fertig“ im Mix wie der Roland SH-101. Seit seiner Vorstellung Anfang der 80er (Baujahre 1982–1988) ist er berühmt für knackige Basslines, aggressive Leads, Sequencer-Patterns und diesen leicht „rotzig-lebendigen“ Grundcharakter, der auch ohne viel Processing sofort nach Platte klingt.

Warum der SH-101 bis heute funktioniert

1 VCO + Sub-Oszillator + Noise, ein direkter Signalfluss und ein Sequencer/Arpeggiator, der dich in Minuten zu musikalischen Ergebnissen zwingt: Der SH-101 ist ein Paradebeispiel dafür, wie Einschränkung kreativ macht. Dazu kommt ein Filterdesign aus der Roland-Ära, das für resonante, „acid-taugliche“ Sweeps und prägnante Transienten sehr dankbar ist.

Typische SH-101-Stärken (praxisnah):

Bassline mit Sub : Sägezahn/Pulse + Sub aufdrehen, kurzer Decay, wenig Release – fertig ist das Fundament.

: Sägezahn/Pulse + Sub aufdrehen, kurzer Decay, wenig Release – fertig ist das Fundament. Sequencer-Hooks : 1–2 Takte programmieren, Filterfahrt aufnehmen, danach nur noch Arrangement.

: 1–2 Takte programmieren, Filterfahrt aufnehmen, danach nur noch Arrangement. Lead mit Biss: Resonanz kurz vor Selbstoszillation, Envelope-Depth dosieren, Portamento für Slides.

10 bekannte Songs, in denen der Roland SH-101 gesichert prägend ist

Wichtig zur Einordnung: Bei einigen Produktionen ist der Nachweis song-spezifisch (direkte Track-Quellen/Interviews). Bei anderen ist er album-/session-basiert (Künstler nennt den SH-101 als zentrales Werkzeug für die Produktion; die unten genannten Tracks stammen aus genau diesen Sessions). Ich kennzeichne das transparent.

1) Eurythmics – Sweet Dreams (Are Made of This) (1983)

Der Track ist berühmt für seine minimalistische, „motorische“ Struktur – und genau darauf sitzt die SH-101 Bass-Sequenz als tragendes Element.

2) Eurythmics – The Walk (1983)

Auch hier ist der SH-101 nicht Deko, sondern Fundament: Bassline/Sequencing als Kern des Arrangements (Track-Analyse/Studio-Kontext).

3) A Guy Called Gerald – Voodoo Ray (1988)

Gerald Simpson benennt den SH-101 explizit als zentrales Werkzeug: zwei SH-101 in der Produktion – das ist so direkt „gesichert“, wie es nur geht.

4) 808 State – Pacific State (1989)

Der Signature-Flow lebt von Layering – und der SH-101 wird als Bassline-Quelle dieser Ära/Ästhetik klar benannt. Zusätzlich bestätigt ein Interview-Kontext, dass genau dieses „alte Roland“-Setup (inkl. 101) die DNA der damaligen Produktionen war.

5) Plastikman – Consumed (1998)

Richie Hawtin nennt im Produktionskontext von „Consumed“ den Roland SH-101 als eines seiner „go-to“ Instrumente (neben 303/MC-202 etc.) – bei Plastikman heißt das: Pattern- und Klangkern, nicht Beiwerk.

6) Nitzer Ebb – Join in the Chant (1987) (album-/session-basiert)

Bon Harris beschreibt den SH-101 als Hauptsound des Albums That Total Age. „Join in the Chant“ ist einer der zentralen Tracks daraus – damit ist der SH-101 hier nicht nur „dabei“, sondern prägend.

7) Nitzer Ebb – Let Your Body Learn (1987) (album-/session-basiert)

Gleiche Begründung wie oben: That Total Age = SH-101 als Main-Voice; „Let Your Body Learn“ ist ebenfalls ein Schlüsseltrack aus dieser Phase.

8) Aphex Twin – Xtal (1992) (album-/session-basiert)

Für Selected Ambient Works 85–92 wird aus einem (zitierten) Future-Music-Interview (1993) berichtet, dass Richard D. James hauptsächlich u. a. den Roland SH-101 für seine Synth-Patches nutzte. Entsprechend gilt „Xtal“ als SH-101-zentriert aus genau dieser Produktionslogik.

9) Aphex Twin – Pulsewidth (1992) (album-/session-basiert)

Wie bei „Xtal“: gleiche Produktionsphase, gleicher SH-101-Fokus laut Interview-Referenz – „Pulsewidth“ lebt genau von dieser mono-synthetischen Sequenz-Ästhetik.

10) Aphex Twin – Tha (1992) (album-/session-basiert)

Auch „Tha“ fällt in den beschriebenen Workflow (SH-101 als Hauptwerkzeug für Synth-Patches in dieser Ära) und ist damit ein stimmiges, belegtes Beispiel für SH-101-Prägung jenseits von klassischen Pop-/Club-Referenzen.

Spotify-Playlist: „Der Sound des Roland SH-101“

Um den Roland SH-101 in Aktion zu hören, haben wir dir diese Songs in einer Spotify-Playliste auf unserem Spotify-Kanal arrangiert:

Empfehlung der Redaktion: Der Sound des Roland SH-101 durch heutige Hardware/Software:



Affiliate Link:

Roland SH-101 VST Lizenzcode nur 111,00 € bei MUSIC STORE



Affiliate Link:

Roland SH-01A Synthesizer nur 369,00 € bei MUSIC STORE



Affiliate Link:

Behringer MS-1 MkII RD Synthesizer nur 249,00 € bei MUSIC STORE