Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer: Microwave-DNA fürs Studio

Mit dem Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer bringt der deutsche Hersteller seine legendäre Wavetable-Historie in ein kompaktes Desktop-Gerät, das preislich erstaunlich zugänglich ist. Acht Stimmen, bis zu vier Layer, klassische Microwave-Oszillatoren und ein direkter Hands-on-Workflow machen Protein spannend für alle, die schnell zu inspirierenden Sounds kommen wollen – egal ob im Studio, Live-Rig oder im mobilen Setup.

Vintage-Microwave trifft moderne Waldorf-Engine

Im Inneren des Waldorf Protein Wavetable-Synthesizers arbeiten die Original-ASIC-Oszillatoren aus dem berühmten Microwave 1. Die typischen 8-Bit-Wellenformen laufen hier mit 250-kHz-Samplerate und sorgen für genau den rauen, charaktervollen Grundsound, den viele Waldorf-Fans lieben.

Gleichzeitig fließen moderne Konzepte aus der Iridium-Serie ein: mehr Modulationsmöglichkeiten, ausgebaute Layer-Optionen und eine Effektsektion, die den Klang von subtil veredelt bis radikal verfremdet formen kann. Ein „Flavour“-Regler fügt auf Wunsch kleine Schwankungen und Instabilitäten hinzu – so entstehen organische, leicht „angeknackste“ Sounds, die stark an analoge Klassiker erinnern, ohne ihren digitalen Biss zu verlieren.

Acht Stimmen, vier Layer: Sounddesign im Baukastenprinzip

Der Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer ist 8-stimmig polyphon und erlaubt bis zu vier Layer gleichzeitig. Diese lassen sich flexibel nutzen:

als Splits über die Tastatur

in Round-Robin-Modi für mehr Lebendigkeit bei wiederholten Noten

oder klassisch multitimbral über verschiedene MIDI-Kanäle

Besonders praktisch: Die „Load Layer“-Funktion. Statt Sounds von Grund auf neu aufzubauen, kombinierst du vorhandene Layer aus der Werksbibliothek in Sekundenschnelle zu neuen Klangwelten. So entsteht aus Presets ein modulares System, das zum Experimentieren einlädt – ideal für komplexe Pads, hybride Leads oder vielschichtige Soundscapes.

Ab Werk bringt der Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer über 100 Presets mit, dazu gibt es Speicherplätze für bis zu 250 eigene Kreationen. Dank des 4-Layer-Konzepts kannst du vorhandene Klänge immer wieder neu mischen, stapeln und gegeneinander verschieben.

Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer: Direkte Bedienung ohne Menü-Wüsten

Statt tief verschachtelter Menüs setzt Waldorf beim Protein Wavetable-Synthesizer auf ein übersichtliches Panel mit vielen Reglern und direktem Zugriff auf die wichtigsten Klangparameter. Aus einfachen Wellenformen werden so binnen Sekunden komplexe Texturen, perkussive Digital-Sounds oder organisch modulierte Flächen.

Unter der Oberfläche steckt dennoch eine ausgewachsene Synth-Engine:

Modulationsmatrix mit 8 Slots pro Layer

mit 8 Slots pro Layer Arpeggiator und Step-Sequencer für rhythmische Patterns

und für rhythmische Patterns Chord Mode für sofort spielbare Akkorde

für sofort spielbare Akkorde Effekte wie Reverb, Delay, Chorus und mehr

In Kombination mit polyphonem Aftertouch (über geeignete Controller) wird der Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer zu einem sehr expressiven Instrument, das dynamisches Spiel und lebendige Modulationen unterstützt.

Kompaktes Desktop-Design für Studio, Bühne und unterwegs

Trotz seiner Leistungsfähigkeit ist der Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer bewusst kompakt gehalten. Das robuste Metallgehäuse misst nur 252 × 170 × 48 mm und bringt rund 750 g auf die Waage. Damit passt Protein problemlos auf überfüllte Studiotische, in Live-Racks oder ins Handgepäck für mobile Produktionen.

Weitere Eckdaten:

Kompaktes Desktop-Format

Hochwertige Haptik durch Metallgehäuse

Designed in Deutschland, gefertigt in Tunesien

Das macht den Protein besonders interessant für Live-Performer, Hybrid-Setups mit Laptop und für alle, die viel unterwegs sind, aber nicht auf „echte“ Hardware verzichten möchten.

Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer: Preis, Verfügbarkeit und Zielgruppe

Der Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer liegt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 329,00 € (brutto) in einem Bereich, der gerade für den Einstieg in die Waldorf-Wavetable-Welt sehr attraktiv ist. Laut Hersteller ist die erste Produktionscharge bereits verfügbar.

Wer sollte sich den Protein näher ansehen?

Synth-Fans, die den Microwave-Sound in moderner Form suchen

in moderner Form suchen Producer, die schnell von Preset-Kombinationen zu eigenen Layer-Sounds kommen wollen

Live-Performer, die einen kompakten, robusten Desktop-Synth mit hohem Klangpotenzial benötigen

Sounddesigner, die gerne mit Wavetables und Modulationen experimentieren, ohne sich durch tiefe Menüs zu kämpfen

Fazit: Einstieg in die Waldorf-Welt mit viel Charakter

Der Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer positioniert sich als erschwinglicher Einstieg in die Welt der Waldorf-Wavetables – ohne dabei wie eine abgespeckte Light-Version zu wirken. Die Kombination aus klassischer Microwave-DNA, moderner Modulationsarchitektur, Layer-Konzept und praxisnaher Bedienung macht ihn zu einem spannenden Werkzeug für Musiker, Produzenten und Sounddesigner gleichermaßen.

Wer schon immer mit dem typischen Waldorf-Sound liebäugelte oder sein Setup um einen charakterstarken, kompakten Wavetable-Synth erweitern möchte, sollte den Waldorf Protein Wavetable-Synthesizer definitiv auf die Watchlist setzen.

Herstellerwebseite: Waldorf Music – High-quality synthesizers from Germany