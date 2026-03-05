Waldorf Iridium Desktop MK2, Multi-Engine-Synthesizer

Waldorf Iridium Desktop MK2: Die nächste Generation des Multi-Engine-Synthesizers ist da

Mit dem Iridium Desktop MK2 bringt Waldorf Music die nächste Generation seines renommierten Iridium Desktop Synthesizers an den Start. Das Original wurde 2020 vorgestellt und hat sich seitdem bei Artists, Produzenten und Sounddesignern als verlässliches Kreativwerkzeug etabliert. Nun setzt Waldorf diese klangliche Erfolgsgeschichte konsequent fort – und liefert mit neuem Design, stärkerer Hardware sowie einem großen OS-Update gleich mehrere Argumente für die MK2-Version.

Inhaltsverzeichnis:

Im Zentrum des Updates steht ein aufgerüstetes CPU-Board inklusive erweitertem RAM und mehr Flash-Speicher. Dadurch werden größere Sample-Kapazitäten möglich, während gleichzeitig die Tür zu einer deutlich erweiterten Welt an Synthese-Optionen aufgeht. Kurz gesagt: Der Iridium Desktop MK2 zielt klar darauf, mehr Komplexität zu ermöglichen, ohne den Workflow auszubremsen.

Parallel zur MK2-Veröffentlichung erscheint außerdem ein allgemeines Update des Iridium- und Quantum-Betriebssystems: Version 4.0 soll neue Funktionen für alle bestehenden Quantum- und Iridium-Modelle bereitstellen. Dazu gehören:

Mutator-Patch-Randomizer (bekannt aus dem Microwave-Plugin) – ideal, um schnell frische Varianten aus einem Patch zu generieren.

(bekannt aus dem Microwave-Plugin) – ideal, um schnell frische Varianten aus einem Patch zu generieren. Neuer polyphoner Arpeggiator , der komplexere Pattern und Akkordläufe musikalisch nutzbar macht.

, der komplexere Pattern und Akkordläufe musikalisch nutzbar macht. Neue mikrotonale Funktionen, die im Patch gespeichert werden können – praktisch, wenn du alternative Stimmungen reproduzierbar im Set brauchst.

Damit bleibt die MK2-Neuheit nicht isoliert, sondern fügt sich zugleich in Waldorfs Gesamtstrategie ein, die Quantum- & Iridium-Plattform langfristig auszubauen.

1) Mehr Speicher, mehr Layer: bis zu 4 multitimbrale Layer

Dank des erweiterten Speichers sind nun bis zu 4 multitimbrale Layer möglich. Neben Layer- und Split-Modi stehen außerdem Round-Robin– und Random-Robin-Modi zur Verfügung. Dadurch lassen sich noch leichter reichhaltige, komplexe Klanglandschaften bauen – etwa für Sounddesign, Klangforschung und Filmmusik, weil Sounds organischer variieren und weniger statisch wirken.

2) „Seeds“: der „sechste Synthese-Sinn“ pro Oszillator

Ein besonders spannender Punkt ist „Seeds“: Durch zusätzlichen RAM erhält jeder Oszillator eine sechste Synthesemethode. Waldorf beschreibt das Konzept als von Wavetable-Synthese inspiriert, geht aber einen Schritt weiter: Klangreisen sollen nicht nur auf statischen Wellenformen basieren, sondern Zwischenpunkte dynamisch aus Suboszillatoren („Seeds“) synthetisieren.

Diese „Seeds“ sind steuerbar und lassen sich mit Ringmodulation und FM kombinieren. Außerdem können sie mit Rauschen sowie nicht-tonalem Material angereichert werden. Praktisch ist dabei, dass du vordefinierte Klangreisen nutzen und bearbeiten kannst – und zugleich die Möglichkeit bekommst, eigene Klangreisen zu erstellen.

3) „Flavour“-Regler: Mikrovariationen für lebendigere Sounds

Der „Flavour“-Regler (eingeführt mit Protein) erzeugt Mikrovariationen in Timing, Timbre, Tonhöhe und weiteren Parametern. Dadurch wirken Pads, Sequenzen und Texturen lebendiger, weil sich Wiederholungen weniger „kopiert“ anfühlen und stattdessen subtil atmen.

4) Per-Note Parameter Locks (feat. Aphex Twin)

Als besonderes Feature aus der Zusammenarbeit mit Aphex Twin gibt es nun Per-Note Parameter Locks: Jede der 128 Noten kann bis zu 16 individuelle Parametervariationen erhalten – inklusive Synthesemodus des Oszillators und Effektparameter. Die Änderungen werden pro Patch gespeichert und sind auf einer eigenen Seite editierbar. Gerade für experimentelle Sequenzen, detailreiche Melodien oder ungewöhnliche Performance-Patches ist das ein echtes Kreativ-Werkzeug.

UVP (brutto): 2.399,00 €

Abmessungen: 44,0 × 30,5 × 8,5 cm

44,0 × 30,5 × 8,5 cm Gewicht: 4,8 kg

Wenn du gerne Layer-Sounds, komplexe Texturen und Patch-Variationen baust, ist die MK2-Ausrichtung sehr klar: mehr Speicher, mehr Möglichkeiten und zugleich Features, die Bewegung und Individualität pro Note in deinen Sound bringen. Besonders profitieren dürften Sounddesigner, Film-/Game-Composer sowie Produzenten, die bewusst jenseits klassischer „Preset-Ästhetik“ arbeiten.

