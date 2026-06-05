Sound&Recording 2/26: Kopfhörer-Mixing & -Mastering und kreative Workflows unterwegs

Musikproduktionen entstehen heute längst nicht mehr ausschließlich im klassischen Tonstudio. Leistungsfähige Laptops, kompakte Interfaces, moderne Studiokopfhörer und virtuelle Lautsprechersysteme ermöglichen professionelle Produktionen nahezu überall – im Zug, im Hotelzimmer, backstage vor der Show oder zwischen zwei Sessions unterwegs.
Genau diesem Wandel widmet sich die neue Ausgabe 2/26 von Sound&Recording. Unter dem Titel „Producing überall“ beleuchtet das Magazin moderne Produktions-Workflows ohne festen Ort und zeigt, wie sich mobiles Arbeiten in den vergangenen Jahren technisch und kreativ verändert hat.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Thema Mixing und Mastering mit Kopfhörern. Was früher oft als Kompromiss betrachtet wurde, gehört heute für viele Produzenten, Engineers und Künstler längst zum professionellen Alltag. Die Ausgabe zeigt, welche Herausforderungen Kopfhörer-Produktionen mit sich bringen, wie virtuelle Lautsprechersysteme funktionieren und warum gutes Hören am Ende wichtiger bleibt als jedes Datenblatt.
Neben umfangreichen Praxis-Features bietet die Ausgabe zahlreiche Studio-Reportagen und Geschichten aus unterschiedlichen musikalischen Welten – von Irish Folk in den Camden Recording Studios in Dublin über die südafrikanische Amapiano-Kultur bis hin zu Country Music zwischen Nashville-Klischees und moderner Produktion.
Auch klassische Studio-Themen kommen nicht zu kurz: Die Ausgabe enthält umfangreiche Testberichte, Workshops und Hintergrundgeschichten rund um legendäre Drum-Synthesizer, immersive Audio-Workflows und moderne Produktionsmethoden.
Das erwartet dich Ausgabe 2/26 des Sound&Recording-Magazin
Special – Producing überall
- Mobiles Producing
- Mobiles Recording mit Tascam FR-AV4 & DR-07XP
- Mixing mit Kopfhörern
- Virtuelle Lautsprechersysteme
- Kopfhörer als Studio
- Warum Kopfhörer problematisch sind
- Field Recordings in Ecuador
- Vinylograph Outdoor-Vinylaufnahme
Testberichte
- Sennheiser HD 480 Pro
- Genelec UNIO PRM & Aural ID
- Audeze MM-500
- ASM Leviasynth
Praxis
- Mixpraxis: Louis Tomlinson
- Vom Demo zur kommerziellen Produktion
- Mastering von Dance Tracks
Stories
- Die Simmons-Story
- Analoge Drumsynth-Legenden
- Camden Recording Studios Dublin
- Amapiano – Genre und Kultur
- Jimi Tenor
- Country Music zwischen Klischee und Realität
Sound&Recording Ausgabe 2/26 ist ab sofort im Shop sowie an ausgewählten Bahnhofsbuchhandlungen erhältlich.
Publisher des Sound&Recording-Magazin, Spezialist für Tontechnik und Synthesizer, Host des Studiosofa-Podcast
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