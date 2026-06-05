Sound&Recording 2/26: Kopfhörer-Mixing & -Mastering und kreative Workflows unterwegs

Musikproduktionen entstehen heute längst nicht mehr ausschließlich im klassischen Tonstudio. Leistungsfähige Laptops, kompakte Interfaces, moderne Studiokopfhörer und virtuelle Lautsprechersysteme ermöglichen professionelle Produktionen nahezu überall – im Zug, im Hotelzimmer, backstage vor der Show oder zwischen zwei Sessions unterwegs.

Genau diesem Wandel widmet sich die neue Ausgabe 2/26 von Sound&Recording. Unter dem Titel „Producing überall“ beleuchtet das Magazin moderne Produktions-Workflows ohne festen Ort und zeigt, wie sich mobiles Arbeiten in den vergangenen Jahren technisch und kreativ verändert hat.

Jetzt bestellen!

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Thema Mixing und Mastering mit Kopfhörern. Was früher oft als Kompromiss betrachtet wurde, gehört heute für viele Produzenten, Engineers und Künstler längst zum professionellen Alltag. Die Ausgabe zeigt, welche Herausforderungen Kopfhörer-Produktionen mit sich bringen, wie virtuelle Lautsprechersysteme funktionieren und warum gutes Hören am Ende wichtiger bleibt als jedes Datenblatt.

Neben umfangreichen Praxis-Features bietet die Ausgabe zahlreiche Studio-Reportagen und Geschichten aus unterschiedlichen musikalischen Welten – von Irish Folk in den Camden Recording Studios in Dublin über die südafrikanische Amapiano-Kultur bis hin zu Country Music zwischen Nashville-Klischees und moderner Produktion.

Auch klassische Studio-Themen kommen nicht zu kurz: Die Ausgabe enthält umfangreiche Testberichte, Workshops und Hintergrundgeschichten rund um legendäre Drum-Synthesizer, immersive Audio-Workflows und moderne Produktionsmethoden.

Das erwartet dich Ausgabe 2/26 des Sound&Recording-Magazin

Special – Producing überall

Mobiles Producing

Mobiles Recording mit Tascam FR-AV4 & DR-07XP

Mixing mit Kopfhörern

Virtuelle Lautsprechersysteme

Kopfhörer als Studio

Warum Kopfhörer problematisch sind

Field Recordings in Ecuador

Vinylograph Outdoor-Vinylaufnahme

Testberichte

Sennheiser HD 480 Pro

Genelec UNIO PRM & Aural ID

Audeze MM-500

ASM Leviasynth

Praxis

Mixpraxis: Louis Tomlinson

Vom Demo zur kommerziellen Produktion

Mastering von Dance Tracks

Stories

Die Simmons-Story

Analoge Drumsynth-Legenden

Camden Recording Studios Dublin

Amapiano – Genre und Kultur

Jimi Tenor

Country Music zwischen Klischee und Realität

Sound&Recording Ausgabe 2/26 ist ab sofort im Shop sowie an ausgewählten Bahnhofsbuchhandlungen erhältlich.

Jetzt bestellen!