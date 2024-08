Waldorf bringt legendären Wavetable-Synthesizer als Plugin zurück

Waldorf Microwave 1 für die DAW

Vor 35 Jahren revolutionierte Waldorf Music mit dem Microwave 1 den Musikmarkt und beeinflusste eine ganze Generation von Musikern und Produzenten. Nun kehrt dieser legendäre Synthesizer in Form eines VSTi-Plugins zurück und bringt den ikonischen Klang direkt in die digitalen Workstations von Produzenten und Musikern weltweit.

Waldorf Microwave 1 – ein Kultklassiker in neuer Form

Der Microwave 1 Synthesizer, der ursprünglich in den späten 80er Jahren auf den Markt kam, eroberte sofort die Herzen der Musikgemeinschaft. Mit seinen massiven Basslines, mysteriösen Wavetable-Modulationen und brutalen Attacks setzte der Microwave neue Maßstäbe für elektronische Musik. Seine Pads, die so glatt wie Seide klangen, inspirierten unzählige Künstler und führten zu neuen Klanglandschaften in der aufstrebenden elektronischen Tanzmusik der 90er Jahre.

Kombination aus Wavetables und analogen Filtern

Das Erfolgsrezept des Microwave lag in seiner einzigartigen Kombination aus Wavetable-Synthese und analogen Filtern. Diese hybride Syntheseform war revolutionär und definierte, was möglich war, wenn digitale und analoge Technologien miteinander verschmolzen. Waldorf Music nutzte selbst entwickelte digitale und analoge Designs, um einen Sound zu erzeugen, der nicht nur zeitlos, sondern auch unverwechselbar war.

Die Rückkehr des Microwave als VSTi

In einer mehrjährigen, akribischen Entwicklungsarbeit hat Waldorf den Microwave 1 in Form eines VSTi-Plugins sorgfältig aus der Originalhardware nachgebaut. Jedes klangliche Detail wurde genau analysiert und modelliert, um den einzigartigen Sound des Originals authentisch wiederzugeben. Dabei wurden all die Eigenheiten und Besonderheiten der Hardware berücksichtigt, die den Microwave einst so besonders gemacht haben.

Das neue VSTi-Plugin bietet nicht nur die bekannten Sounds des Originals, sondern auch eine Vielzahl moderner Features, die den Workflow in digitalen Umgebungen erleichtern. Musiker können nun den vollen Umfang des Microwave-Sounds direkt in ihren DAWs nutzen, ohne auf die klassische Hardware zurückgreifen zu müssen. Besitzer der Hardware können das Plugin nutzen, um ihre Hardware damit fernzusteuern (Single-Mode).

