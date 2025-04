Was ist denn synthtechnisch in Frankreich so los? Kürzlich fand das SynthFest France 2025 statt. Es ist zwar eine kleine Messe für Synthesizer und Modularsysteme, aber hier treffen sich nicht zuletzt Entwickler und Hersteller aus dem französischsprachigen Raum, die man auf den großen Messen wie der NAMM oder der Superbooth meist nicht zu sehen bekommt. Genau das macht diesen Event so interessant.

Highlights vom SynthFest France 2025

Nicht jeder kann schnell mal nach Frankreich fahren, nur um ein paar Geräte anzusehen. Doch glücklicherweise haben mittlerweile die Veranstalter selbst für einen Videokanal gesorgt, auf dem man einige Highlights der Messe sehen kann. Die Präsentationen werden zwar in der Regel auf Französisch gehalten, aber dank automatisch übersetzter Untertitel bekommt man zumindest die wichtigsten Fakten mit. Und vor allem geht es ja um das Akustische.

Es handelt sich dabei jedoch nicht immer um brandneue Produkte, sondern auch um Entwicklungen, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen oder die einfach spannend sind, egal wie „alt“ sie sind.

Das polyphone, digitale Synthesizer-Modul, das Syntheseformen wie FM, Phase Distortion, Wavetable, Virtual-Analog und mehr beherrscht, ist ein perfektes Beispiel dafür. Die Software wird laut Entwickler nahezu „täglich“ weiterentwickelt, wie es hier demonstriert wird.

Dieses DIY-Projekt sieht zwar wie ein herkömmliches Modularsystem aus, ist aber ein achtstimmiger Synthesizer mit einer digitalen Klangerzeugung. Trotzdem gibt es Module wie VCO, VCF, Modulatoren etc., die auch gepatcht werden können. Die Präsentation beinhaltet eine sehr schöne Performance von Olivier Delevingne.

JC Digital MIDI Sequencer

Ein sehr spannendes Projekt ist der digitale Sequenzer DMS, der in Zusammenarbeit zwischen Michel Geiss und NRSynth entstand. Als Interface findet hier ein großer Touchscreen Verwendung, der die komplexen Möglichkeiten leicht bedienbar macht.

Kein SynthFest France ohne Remy Wasselin. Sein 10-stimmiger Analog-Synthesizer SynthR10, der letztes Jahr nur als Prototyp gezeigt wurde, ist inzwischen weitestgehend fertig entwickelt, aber noch immer nicht verfügbar. Es ist jedoch sowieso nur ein Projekt in kleinsten Stückzahlen, dass die Vorgängermodell SynthR3 und SynthR4 ablösen wird.

Eine großartige Performance von NRSynth mit dem Model 15 und weiteren Synthesizern sowie den NRSynth-eigenen Modellen Retro One und dem neuen SEM-Klon Solo.

FC Pro Audio

Der italienische Hersteller demonstrierte die Leistungsfähigkeit des kompakten Mixers Live Tools, der speziell für Sessions und Performances konzipiert wurde. (Die Webseite wird derzeit umgebaut)

Weitere Präsentationen, wie unter anderem von Arturia, Kodamo, Kiviak, Mayer, aber auch Yamaha und Korg gibt es auf dem YouTube-Kanal vom SynthFest France zu finden. Viel Spaß beim Stöbern.

Website vom SynthFest France