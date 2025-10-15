Spectrasonics Omnisphere 3 enthüllt!

Synthesizer-Fans aufgepasst: Spectrasonics, bekannt für seinen Flaggschiff-Software-Synthesizer, hat soeben die mit Spannung erwartete Version Omnisphere 3 angekündigt. Das Update ist massiv und liefert nicht nur eine riesige Menge an neuen Klängen, sondern erweitert auch die Synthese- und Sounddesign-Möglichkeiten des Instruments grundlegend.

Hier sind die wichtigsten Bulletpoints, die Sie über das Omnisphere 3-Update wissen müssen:

Die wichtigsten Neuerungen in Spectrasonics Omnisphere 3

Riesige Klangerweiterung: Mit 18 brandneuen Sound Libraries und Tausenden von neuen Sounds (darunter „Retro Vibes“, „Scoring Electronic“, „Analog Vibes“ und „Ambient Dreams“) wächst die gesamte Factory Library auf über 14.000 Patches an.

Erweiterte Synthesefunktionen: 36 neue Filtertypen in sieben verschiedenen Klangfarben. Neue Optionen wie Circuit-modeled Saturation und Vintage Oscillator Drift zur Simulation analoger Wärme.

Innovatives Sound Design: Die neue „Mutations“-Funktion ermöglicht es, per Mausklick sofort musikalisch sinnvolle Variationen des aktuell geladenen Patches zu erstellen.

Intelligente Patch-Steuerung: Ein neuer „Global Control Screen" bietet eine schnelle und adaptive Gesamtsteuerung wichtiger Parameter (Tone, Filter, Ambience, Envelopes) eines Patches, ohne tief in die Engine eintauchen zu müssen.

Standalone FX Rack Plugin: Omnisphere 3 enthält 35 neue Effekte (darunter Solar Shimmer, Inversions und Magnetic Echo). Das Highlight: Über das neue Omnisphere FX Rack Plugin können diese hochwertigen Effekte nun auch eigenständig in Ihrer DAW auf anderen Spuren genutzt werden.

Massive Hardware-Integration: Die bahnbrechende Hardware-Integration wurde stark ausgebaut. Mit über 300 neuen Hardware-Profilen werden jetzt nahezu alle wichtigen Synthesizer-Marken und MIDI-Controller unterstützt.

MPE und Vintage Glide: Volle Unterstützung für MIDI Polyphonic Expression (MPE) sowie neue klassische Glide-Modi, die das Portamento von Vintage-Synths wie dem Minimoog, OBXa und dem CS-80 Glissando präzise emulieren.

Workflow-Verbesserungen: Der Full Browser wurde überarbeitet und bietet eine verbesserte Unterkategorisierung sowie eine „Hide"-Funktion, um nicht benötigte Sounds auszublenden.

Spectrasonics Omnisphere 3 wird am 21. Oktober veröffentlicht. Für Besitzer von Omnisphere 2 wird das Standard-Upgrade voraussichtlich $199 kosten. Damit bekräftigt Spectrasonics einmal mehr seinen Anspruch, einer der umfangreichsten und innovativsten Software-Synthesizer auf dem Markt zu sein.

Quelle/Herstellerlink: Spectrasonics – Omnisphere – Overview