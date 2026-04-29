Das Synthfest France hat sich im Laufe der Zeit von einem eher lokal orientierten Klein-Event zu einer wichtigen Messe für Synthesizer und Modularsysteme entwickelt. Neben vielen Boutique-Herstellern sind hier inzwischen auch einige der großen Firmen vertreten und das Programm bietet inzwischen nicht nur Produktpräsentationen, sondern auch Talks, Masterclasses und Konzerte.

Eindrücke vom Synthfest France 2026

Nach wie vor sind auf der SSF französische Entwickler und Hersteller vertreten. Mitunter ist es die einzige Möglichkeit, ihre Produkte zu testen. Denn nicht alle von ihnen haben die Mittel, um an anderen Messen in Europa oder Amerika teilzunehmen.

Das SSF findet in den letzten Jahren zeitlich kurz vor der Superbooth statt, sodass einige Neuvorstellungen hier erstmals zu sehen sind. Dennoch kann diese Messe nicht mit dem gewaltigen Umfang der Superbooth mithalten. Doch der Trend geht aufwärts. Die Veranstalter haben wieder diverse Präsentationen aufgezeichnet, von denen wir für euch eine Auswahl zusammengestellt haben.

SynTesla

Das SynTesla 5U-Systems ist die Custom-Version „Giorgio III„, das von den Entwicklern Pierre-Jean Tardiveau und Yves Usson (Yusynth) nach den Wünschen von Hans Zimmer als Bühneninstrument entworfen wurde. Zunächst gibt es eine halbstündige Präsentation der Entwickler:

Dann kam der bekannte YouTuber und Musiker Hainbach für eine Session hinzu:

Morphor Echon 6

Der analoge Physical Modelling-Synthesizer auf BBD-Basis ist nach längerer Entwicklungsphase inzwischen fertiggestellt. Das Besondere an dem Konzept ist, dass der Exiter nicht nur kurze Impulse generiert, sondern auch mit kontinuierlichen Signalen wie Rauschen und einem Oszillator, die Resonator-Einheit anregen kann. Außerdem ist der Synthesizer 6-fach polyphon und multitimbral.

Beatsurfing

Die iPad Controller-Software ist ein wahrer PlayGround, um sich eine eigene Oberfläche zur Steuerung von Synth-Sounds und Drums zu schaffen:

Kiviak Instruments

Dass der Sampler WoFi weit mehr als ein moderner SK-1 ist, demonstriert Entwickler Romain in einer progressiven Session. Anschließend erklärt er die neuen Features der Version 1.5 und die unterstützende Software:

Auf dem SSF darf SynthR natürlich nicht fehlen. Remy Wasselin baut seine beeindruckenden Analog-Synthesizer nur auf Bestellung und in Kleinstserie von Hand:

Website vom Synthfest France

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