Funkot, Budots & Vinahouse erobern die Clubs in Europa

Als House und Techno aus Chicago und Detroit in die Welt zogen, nahmen sie immer neue Formen an und generierten zahlreiche Subgenres. Ob in England, Holland oder Deutschland, die Clubmusik entwickelte sich stetig weiter und neue Elemente zogen in die nächsten Hochburgen ein. Auch in Asien setzte sich die Transformation fort, allerdings war dies lange Zeit ein eher regional begrenzter Markt.

Wo finden Funkot, Budots & Vinahouse statt?

Die neu entstandenen Styles kommen wieder nach Amerika und Europa zurück und bringen frischen Wind in die Clublandschaft. Noch ist es kein Massenphänomen, doch in Städten mit einer asiatischen Diaspora wird man schnell fündig.

Ein weiterer Verbreitungsweg sind natürlich die sozialen Medien, vorzugsweise TikTok, Twitch und YouTube. Hier werden Party-Mixe gestreamt und die DJs der Szene machen auf sich aufmerksam, um gebucht zu werden. Gebt einfach mal einen Stil ein und lasst euch von der Anzahl der Treffer überraschen.

Vertraute und neue Sounds

Die seit Jahrzehnten festgefahrenen Hörgewohnheiten werden durch Funkot, Budots und Vinahouse aufgemischt, denn die omnipräsenten Standard-Sounds TR-909 und TB-303 fallen hier völlig unter den Tisch. Wenn es Reminiszenzen gibt, dann sind es meist Synthesizer, die man mit Rave und Eurodance der 90er Jahre assoziiert. Traditionelle Instrumente, Vocal-Samples und eine eigene Drum-Ästhetik entfalten jedoch ihren eigenen Charakter.

Schnell – schneller – Funkot

Dass Funkot (kurz für Funky Kota) aus Indonesien stammt, merkt man schon am Tempo. Egal ob traditionelle Musik, Pop oder Dance, man mag es schnell. 160 BPM gelten als gemächlich, es darf gern über 200 BPM gehen. Als Ausgleich zum hohen Tempo werden keine harten oder verzerrten Sounds verwendet.

Bei den minimal variierenden Synth-Hooks sind die Einflüsse von Eurodance und Hardstyle klar erkennbar. Mitunter imitieren Detune-Sounds aber auch traditionelle Blasinstrumente und schlagen so eine Brücke. Dies wird mit kurzen, gepitchten Vocal-Samples und Percussion kombiniert. Die Beats werden durch 16tel-Rolls der Bassdrum aufgerüttelt. Das kann zunächst hektisch wirken, doch wenn man sich auf diesen energiegeladenen Mix einlässt, ist es einfach nur pure Lebensfreude.

Budots – Street Style Techno

Auf den Philippinen kann es rau zugehen. So entstand in den Straßen armer Viertel ein seltsames Genre, das selbst von den Protagonisten der Szene als trashig bezeichnet wird. Budots mischt House, asiatischen Pop und einige andere Elemente zu einem Happy-Mix. In der Anfangsphase wurden gradlinige Beats mit auf der Straße aufgenommenen, nervigen Samples, primitiven Synth-Lines und Off-Beat-Basslines kombiniert.

Diese Elemente finden sich durchaus noch in aktuellen Tracks, doch der Stil hat sich weiterentwickelt und integriert neu arrangierte Vocal-Samples im Remix-Stil. Mit „Emergency” von DJ Johnrey, das auf einer Line von Miami Sound Machine’s „Dr. Beat” basiert, gab es schon einen viralen Hit mit zig Millionen Aufrufen.

Vinahouse – schick & soft

Dieser Club-Style aus Vietnam würde man hierzulande wohl nicht unter House verbuchen, sondern eher in die Dance-Pop-Schublade stecken. Die Musik unterscheidet sich deutlich von Funkot und Budots, denn die Songs haben komplexere Arrangements und wirken besser produziert. Außerdem wird viel gesungen und traditionelle Instrumente kommen häufig zum Einsatz – wenn auch oft als Samples. Doch genau dieser Punkt hinderte Vinahouse bislang am großen Durchbruch: Die Sprache und die Instrumente wirken auf viele Hörer zu ungewohnt.

Vinahouse kennt eine Reihe von Sub-Genres, die zum Beispiel Elemente aus Techno, Breakbeat oder sogar Rock integrieren. Diese Sachen klingen härter, doch der Sound bleibt ähnlich sauber wie bei der poppigen Variante.

Manchmal lohnt es sich, über den Tellerrand zu blicken. In diesem Fall bis nach Asien oder in einen Club, den man sonst nie aufsuchen würde. Vielleicht findet man Anregungen, Ideen oder Elemente, die man aufgreifen und weiterentwickeln möchte. Oder man stürzt sich ins asiatische Party-Getümmel und hat einfach Spaß.