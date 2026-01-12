Synthesizer-Reparatur – Werkstätten für den Notfall

Es passiert immer höchst unerwartet. So ging es mir Anfang 90er, als eine Synthesizer-Reparatur für meinen geliebter Korg DS-8 anstand. Statt einem ordentlichen MIDI-Kabel habe ich aus Versehen einen nur oberflächlich kompatiblen 5-poligen antiken HiFi-Audiostecker eingesteckt. Und plötzlich mutierte der gesamte Speicherinhalt der Werksbank zu exotischen Zeichen einer außerirdischen Kultur. Egal welchen Sound ich damals geladen habe, es war alles nur noch ASCII-Chaos im cyan-blauen LCD-Screen und auch sonst rein gar nichts mehr zu hören.

Einige schmerzhafte Sekunden später erfand ich spontan die Random-Funktion, die heute in digitalen Synthesizern ein Standard und per Knopfdruck erreichbar ist: Ich ging Werkssound für Werkssound und Parameter für Parameter vor und wutschte einmal erratisch mit dem Einstellfader wild rauf und runter, um endlich wieder korrekte Werte in die geglitchten Parameter reinzuschreiben.

Nach etwa 3 Stunden harter „Editierarbeit“ hatte ich die bekloppteste FM-Synthese-Soundbank des Universums. Einige Sounds aus dieser verzweifelten Maßnahme habe ich schlichtweg bis heute im Speicher behalten. Die Geschichte ging allerdings noch glimpflich ab, schließlich ist das Gerät immer noch elektrisch in Ordnung. Wenn mal die CMOS-Batterie streikt, dann hilft ein wenig Recherche im Internet und man weiß sofort wie es geht diese auszutauschen. Notiz an mich: Mach heute noch ein MIDI-Backup deiner DS-8-Werksbank!

Wenn ein echter Notfall eintritt

Es kann aber auch anders kommen und etwas elektrisch / elektronisch innerhalb der ominösen Schaltkreise deines Lieblingssynths beschädigt werden. Dann ist das Gekreische groß. Wer außerdem weit hinter der Gewährleistungsfrist oder Garantie des Synthesizer-Händlers zu Schaden kommt, muss im Web recherchieren. Wir haben uns die Mühe für euch gemacht und eine ordentliche Liste etablierter, noch aktiver und hilfsbereiter Reparaturanstalten zusammengestellt.

Vielleicht werden einige Synthesizerspezialisten dort draußen den einen oder anderen berühmten Reparateur hier vermissen. Wir mussten tatsächlich zwei aussortieren, da diese mit Arbeit komplett dicht sind und sich vor „dummen Fragen“ kaum noch retten konnten. Vergesst bitte nicht, nett zu euren Reparateuren zu sein, das ist echtes, akribisches Handwerk!

Persönlicher Bonus-Tipp: Die grauen Flecken unter den Tasten des NI Komplete Kontrol-Keyboards sind kein Dreck, der mit Isopropyl-Alkohol und einem Q-Tip entfernt werden muss. Es handelt sich um Grafit und dieser ermöglicht erst den elektrischen Kontakt! Fallt nicht, wie ich damals, auf jedes daher gelaufene Shorts-Video auf YouTube rein!

Also viel Erfolg bei eurer Synth-Instandhaltung!

Werkstätten für die Synthesizer‑Reparatur

Servicecenter Siedler / Thomas „Doc Analog“ Siedler – Neuss

Web: www.servicecenter-siedler.de

Spezialgebiet: Behringer, Sequential, Oberheim, Alesis Andromeda, Vintage‑Synths

Status: sehr aktiv, Vertragswerkstatt

Werkstatt Matlak – Grassau (vormals in Köln)

Web: www.werkstattmatlak.de

Spezialgebiet: Komplett‑Restaurationen, Vintage‑Synths, Drumcomputer, Effekte

Status: aktiv, aber lange Wartezeiten von bis zu 1 Jahr

Jürgen Driessen – Düsseldorf

Web: driessen-music.de

Spezialgebiet: Roland Juno‑106, JP‑8000, Access Virus, Vintage‑Synths

Status: aktiv

mainsynth – Frankfurt / Hessen

Web: mainsynth.com

Spezialgebiet: Synths, Keyboards, Soundmodule, Effekte, Studio‑Outboard

Status: aktiv

Ingenieurbüro Helmut Fischbach – Düsseldorf

Web: www.helmutfischbach.com

Spezialgebiet: Entwicklung von Mikroprozessortechnik bis Reparatur elektronischer Musikgeräte

Status: aktiv

MIDISOFT / Rolf Meurer – Düsseldorf

Web: www.midisoft.de

Spezialgebiet: nimmt derzeit nur analoge Synthesizer an!

Beats + Bytes – Rödermark

Web: www.beatsbytes.de

Spezialgebiet: Ensoniq, Line6, JL Cooper, KAT, Vintage‑Digital

Status: aktiv

Musikelektronik Halle – Sachsen‑Anhalt

Web: www.musikelektronik-halle.de

Spezialgebiet: Synths, Keyboards, Orgeln, Studioelektronik

Status: aktiv

tubbutec – Berlin

Web: tubbutec.de

Spezialgebiet: Mods, MIDI‑Upgrades, CPU‑Replacements, Boutique‑Elektronik

Status: aktiv

MUSIC STORE professional – Köln

Web: www.musicstore.de

Spezialgebiet: allgemein

Status: aktiv