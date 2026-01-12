Synthesizer-Reparatur – Werkstätten für den Notfall

Es passiert immer höchst unerwartet. So ging es mir Anfang 90er, als eine Synthesizer-Reparatur für meinen geliebter Korg DS-8 anstand. Statt einem ordentlichen MIDI-Kabel habe ich aus Versehen einen nur oberflächlich kompatiblen 5-poligen antiken HiFi-Audiostecker eingesteckt. Und plötzlich mutierte der gesamte Speicherinhalt der Werksbank zu exotischen Zeichen einer außerirdischen Kultur. Egal welchen Sound ich damals geladen habe, es war alles nur noch ASCII-Chaos im cyan-blauen LCD-Screen und auch sonst rein gar nichts mehr zu hören.
Einige schmerzhafte Sekunden später erfand ich spontan die Random-Funktion, die heute in digitalen Synthesizern ein Standard und per Knopfdruck erreichbar ist: Ich ging Werkssound für Werkssound und Parameter für Parameter vor und wutschte einmal erratisch mit dem Einstellfader wild rauf und runter, um endlich wieder korrekte Werte in die geglitchten Parameter reinzuschreiben.
Nach etwa 3 Stunden harter „Editierarbeit“ hatte ich die bekloppteste FM-Synthese-Soundbank des Universums. Einige Sounds aus dieser verzweifelten Maßnahme habe ich schlichtweg bis heute im Speicher behalten. Die Geschichte ging allerdings noch glimpflich ab, schließlich ist das Gerät immer noch elektrisch in Ordnung. Wenn mal die CMOS-Batterie streikt, dann hilft ein wenig Recherche im Internet und man weiß sofort wie es geht diese auszutauschen. Notiz an mich: Mach heute noch ein MIDI-Backup deiner DS-8-Werksbank!
Wenn ein echter Notfall eintritt
Es kann aber auch anders kommen und etwas elektrisch / elektronisch innerhalb der ominösen Schaltkreise deines Lieblingssynths beschädigt werden. Dann ist das Gekreische groß. Wer außerdem weit hinter der Gewährleistungsfrist oder Garantie des Synthesizer-Händlers zu Schaden kommt, muss im Web recherchieren. Wir haben uns die Mühe für euch gemacht und eine ordentliche Liste etablierter, noch aktiver und hilfsbereiter Reparaturanstalten zusammengestellt.
Vielleicht werden einige Synthesizerspezialisten dort draußen den einen oder anderen berühmten Reparateur hier vermissen. Wir mussten tatsächlich zwei aussortieren, da diese mit Arbeit komplett dicht sind und sich vor „dummen Fragen“ kaum noch retten konnten. Vergesst bitte nicht, nett zu euren Reparateuren zu sein, das ist echtes, akribisches Handwerk!
Persönlicher Bonus-Tipp: Die grauen Flecken unter den Tasten des NI Komplete Kontrol-Keyboards sind kein Dreck, der mit Isopropyl-Alkohol und einem Q-Tip entfernt werden muss. Es handelt sich um Grafit und dieser ermöglicht erst den elektrischen Kontakt! Fallt nicht, wie ich damals, auf jedes daher gelaufene Shorts-Video auf YouTube rein!
Also viel Erfolg bei eurer Synth-Instandhaltung!
Werkstätten für die Synthesizer‑Reparatur
Servicecenter Siedler / Thomas „Doc Analog“ Siedler – Neuss
Web: www.servicecenter-siedler.de
Spezialgebiet: Behringer, Sequential, Oberheim, Alesis Andromeda, Vintage‑Synths
Status: sehr aktiv, Vertragswerkstatt
Werkstatt Matlak – Grassau (vormals in Köln)
Web: www.werkstattmatlak.de
Spezialgebiet: Komplett‑Restaurationen, Vintage‑Synths, Drumcomputer, Effekte
Status: aktiv, aber lange Wartezeiten von bis zu 1 Jahr
Jürgen Driessen – Düsseldorf
Web: driessen-music.de
Spezialgebiet: Roland Juno‑106, JP‑8000, Access Virus, Vintage‑Synths
Status: aktiv
mainsynth – Frankfurt / Hessen
Web: mainsynth.com
Spezialgebiet: Synths, Keyboards, Soundmodule, Effekte, Studio‑Outboard
Status: aktiv
Ingenieurbüro Helmut Fischbach – Düsseldorf
Web: www.helmutfischbach.com
Spezialgebiet: Entwicklung von Mikroprozessortechnik bis Reparatur elektronischer Musikgeräte
Status: aktiv
MIDISOFT / Rolf Meurer – Düsseldorf
Web: www.midisoft.de
Spezialgebiet: nimmt derzeit nur analoge Synthesizer an!
Beats + Bytes – Rödermark
Web: www.beatsbytes.de
Spezialgebiet: Ensoniq, Line6, JL Cooper, KAT, Vintage‑Digital
Status: aktiv
Musikelektronik Halle – Sachsen‑Anhalt
Web: www.musikelektronik-halle.de
Spezialgebiet: Synths, Keyboards, Orgeln, Studioelektronik
Status: aktiv
tubbutec – Berlin
Web: tubbutec.de
Spezialgebiet: Mods, MIDI‑Upgrades, CPU‑Replacements, Boutique‑Elektronik
Status: aktiv
MUSIC STORE professional – Köln
Web: www.musicstore.de
Spezialgebiet: allgemein
Status: aktiv
Unsere neuesten Beiträge
Synthesizer-Reparatur – Werkstätten für den Notfall
Es passiert immer höchst unerwartet. So ging es mir Anfang 90er, als eine Synthesizer-Reparatur für [...]> WEITERLESEN
Behringer BDS-3 im Test: Analoge Simmons-Drum-Synth-Legende
In den späten Siebzigern revolutionierte Dave Simmons mit seinen analogen Drum-Synthesizern die Welt der elektronischen [...]> WEITERLESEN
Was macht ein LFO im Synthesizer?
LFO im Synthesizer: Was er ist, wofür du ihn brauchst – und was er nicht [...]> WEITERLESEN