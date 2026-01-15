Digital Piano, Equipment

KORG Liano LIVE! – Digitalpiano trifft integriertes Streaming-Studio

Veröffentlicht am von Markus Müller
KORG Liano LIVE Digitalpiano
15
Jan.

Mit dem Korg Liano LIVE! (neu zur NAMM 2026) zielt KORG auf eine Zielgruppe, die bislang oft an der Praxis gescheitert ist: Musikerinnen und Musiker, die streamen oder aufnehmen wollen, aber weder Lust auf komplexe Verkabelung noch auf zusätzliches Studio-Equipment haben. Die Idee ist deshalb klar: ein kompaktes 88-Tasten-Digitalpiano, das gleichzeitig als Streaming-Zentrale fungiert – inklusive Mikrofon, Halterung, Kabeln und einem integrierten Audiomixer.

All-in-one: Auspacken, anschließen, loslegen

KORG beschreibt das Liano LIVE! als „All-in-one“-Piano fürs Live-Streaming: Mikrofon, Mikrofonständer/Arm, Kabel und USB-C sind dabei, und das Routing läuft so, dass du (je nach Setup) mit minimalem Aufwand in dein Smartphone/Tablet oder an den Rechner gehst.
Gerade wenn du Einsteiger bist, ist das ein echter Vorteil, denn du musst nicht erst Audiointerface, Kleinmixer und Adapterpark zusammensuchen, sondern du bekommst ein schlüssiges Gesamtsystem.

Integrierter Mixer mit „On Air“-Taste: Kontrolle statt Chaos

KORG Liano LIVE Digitalpiano
KORG Liano LIVE Ansicht oben

Im Zentrum des Konzeptes steht der eingebaute Mixer: Du mischst die relevanten Quellen direkt am Instrument, statt dich durch Software-Menüs zu klicken. KORG hebt außerdem eine „ON AIR“-Taste hervor, mit der du den Ausgang bei Bedarf schnell stummschalten kannst – sinnvoll, wenn im Stream etwas schiefgeht oder du kurz intern sprechen willst.
Dazu kommen dedizierte Pegelwege für die wichtigsten Signale (Piano/Backing/Computer/Mikrofon), sodass du den Mix nicht nur „irgendwie“ hinbekommst, sondern ihn reproduzierbar einstellen kannst.

Sounds, Begleitrhythmen und Effekte: Mehr Performance, weniger Zusatzgeräte

Für die musikalische Basis liefert das Liano LIVE! 8 Sounds, die typische Live- und Creator-Szenarien abdecken.
Spannend fürs Streaming sind aber vor allem die Rhythmus- und SFX-Funktionen: KORG nennt 10 Rhythmus-Patterns sowie eine umfangreiche Auswahl an SFX, die sich per Taste abrufen lassen – ideal, wenn du Streams moderierst, Übergänge gestaltest oder deine Performance „live“ dramaturgisch aufwerten willst.

KORG Liano LIVE: Anschlüsse & Recording: USB-Audio ohne Umwege

Für Creator zählt am Ende, ob das Signal sauber in der Aufnahmesoftware ankommt. Genau hier setzt das Konzept „Streaming-Piano“ an: Das Instrument ist auf USB-Audio/USB-Verbindung ausgelegt, damit Piano und Mikrofon gemeinsam in einem Setup landen, ohne dass du zwingend weitere Hardware brauchst.

Korg Liano Live Anschlüsse Rückseite
Korg Liano Live Anschlüsse Rückseite


Wichtig für iPhone/iPad-User: KORG weist darauf hin, dass bei Lightning-Geräten je nach Einsatz Adapter/Hub nötig sein können.

Mobilität: 88 Tasten, aber (fast) Rucksack-Mentalität

Die zweite große Stärke ist die Portabilität. KORG betont beim Liano LIVE! das ultraleichte Konzept: rund 6 kg und ein sehr schlankes Gehäuse, trotzdem vollwertige 88 Tasten.
Dazu kommt Batteriebetrieb (vom Hersteller mit bis zu ca. 6 Stunden angegeben). Das ist nicht nur „nice to have“, sondern in der Praxis extrem nützlich – etwa für Outdoor-Content, spontane Sessions, Proberaum ohne freie Steckdose oder mobile Recording-Tage.

Lieferumfang und Software-Bundle

Zum Creator-Ansatz passt, dass KORG das Liano LIVE! ausdrücklich als System versteht: Mikrofon und Zubehör gehören dazu.
Zusätzlich nennt KORG (je nach Region/Bundle) ein Software-Paket rund um Lernen, Sounds und Produktion, z. B. Lern-App/Trial sowie Mobile-Instrumente und DAW-Ansätze.
Für Musikerblog-Leser ist das ein gutes Argument: Du bekommst nicht nur Hardware, sondern einen klaren Startpunkt für „erste Streams“ und „erste Recordings“, ohne sofort weitere Tools kaufen zu müssen.

KORG Liano LIVE – Technische Eckdaten

  • 88 anschlagdynamische Tasten (LS-Keyboard), integrierte Lautsprecher
  • Polyphonie: 120 / 60 / 40 Stimmen (soundabhängig)
  • 8 Sounds, 10 Begleitrhythmen inkl. Metronom
  • Integriertes Mischpult + „On Air“-Mute
  • Anschlüsse u. a.: Kopfhörer, USB-C, Pedal, Mic In (3,5 mm), Line In/Out (3,5 mm)
  • Leistung: 2 × 8 W
  • Batteriebetrieb: ca. 6 Stunden, Gewicht ca. 5,9–6 kg, Maße ca. 1282 × 290 × 78 mm

Preis (UVP) und Einordnung

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499 € (laut Presstext/Herstellerangabe). In dieser Klasse konkurriert das Liano LIVE! weniger über „mehr Sounds“ oder „mehr Edit“, sondern über den klaren Creator-Nutzen: Streaming-Workflow, Audio-Routing und Zubehör im Paket.

Fazit: Für wen lohnt sich das KORG Liano LIVE?

Wenn du ein Digitalpiano suchst, das Streaming und Recording so unkompliziert wie möglich macht, ist das Liano LIVE! ein sehr konsequenter Ansatz. Denn statt „Piano plus Zubehör“ bekommst du ein Setup, das auf die Realität von Creator-Workflows ausgelegt ist: schnell startklar, mobil, mixerbasiert und mit Performance-Extras.

Herstellerlink: Liano LIVE! – LIVE STREAMING PIANO | KORG (USA)


Korg Liano Live

