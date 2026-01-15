KORG Liano LIVE! – Digitalpiano trifft integriertes Streaming-Studio

Mit dem Korg Liano LIVE! (neu zur NAMM 2026) zielt KORG auf eine Zielgruppe, die bislang oft an der Praxis gescheitert ist: Musikerinnen und Musiker, die streamen oder aufnehmen wollen, aber weder Lust auf komplexe Verkabelung noch auf zusätzliches Studio-Equipment haben. Die Idee ist deshalb klar: ein kompaktes 88-Tasten-Digitalpiano, das gleichzeitig als Streaming-Zentrale fungiert – inklusive Mikrofon, Halterung, Kabeln und einem integrierten Audiomixer.
All-in-one: Auspacken, anschließen, loslegen
KORG beschreibt das Liano LIVE! als „All-in-one“-Piano fürs Live-Streaming: Mikrofon, Mikrofonständer/Arm, Kabel und USB-C sind dabei, und das Routing läuft so, dass du (je nach Setup) mit minimalem Aufwand in dein Smartphone/Tablet oder an den Rechner gehst.
Gerade wenn du Einsteiger bist, ist das ein echter Vorteil, denn du musst nicht erst Audiointerface, Kleinmixer und Adapterpark zusammensuchen, sondern du bekommst ein schlüssiges Gesamtsystem.
Integrierter Mixer mit „On Air“-Taste: Kontrolle statt Chaos
Im Zentrum des Konzeptes steht der eingebaute Mixer: Du mischst die relevanten Quellen direkt am Instrument, statt dich durch Software-Menüs zu klicken. KORG hebt außerdem eine „ON AIR“-Taste hervor, mit der du den Ausgang bei Bedarf schnell stummschalten kannst – sinnvoll, wenn im Stream etwas schiefgeht oder du kurz intern sprechen willst.
Dazu kommen dedizierte Pegelwege für die wichtigsten Signale (Piano/Backing/Computer/Mikrofon), sodass du den Mix nicht nur „irgendwie“ hinbekommst, sondern ihn reproduzierbar einstellen kannst.
Sounds, Begleitrhythmen und Effekte: Mehr Performance, weniger Zusatzgeräte
Für die musikalische Basis liefert das Liano LIVE! 8 Sounds, die typische Live- und Creator-Szenarien abdecken.
Spannend fürs Streaming sind aber vor allem die Rhythmus- und SFX-Funktionen: KORG nennt 10 Rhythmus-Patterns sowie eine umfangreiche Auswahl an SFX, die sich per Taste abrufen lassen – ideal, wenn du Streams moderierst, Übergänge gestaltest oder deine Performance „live“ dramaturgisch aufwerten willst.
KORG Liano LIVE: Anschlüsse & Recording: USB-Audio ohne Umwege
Für Creator zählt am Ende, ob das Signal sauber in der Aufnahmesoftware ankommt. Genau hier setzt das Konzept „Streaming-Piano“ an: Das Instrument ist auf USB-Audio/USB-Verbindung ausgelegt, damit Piano und Mikrofon gemeinsam in einem Setup landen, ohne dass du zwingend weitere Hardware brauchst.
Wichtig für iPhone/iPad-User: KORG weist darauf hin, dass bei Lightning-Geräten je nach Einsatz Adapter/Hub nötig sein können.
Mobilität: 88 Tasten, aber (fast) Rucksack-Mentalität
Die zweite große Stärke ist die Portabilität. KORG betont beim Liano LIVE! das ultraleichte Konzept: rund 6 kg und ein sehr schlankes Gehäuse, trotzdem vollwertige 88 Tasten.
Dazu kommt Batteriebetrieb (vom Hersteller mit bis zu ca. 6 Stunden angegeben). Das ist nicht nur „nice to have“, sondern in der Praxis extrem nützlich – etwa für Outdoor-Content, spontane Sessions, Proberaum ohne freie Steckdose oder mobile Recording-Tage.
Lieferumfang und Software-Bundle
Zum Creator-Ansatz passt, dass KORG das Liano LIVE! ausdrücklich als System versteht: Mikrofon und Zubehör gehören dazu.
Zusätzlich nennt KORG (je nach Region/Bundle) ein Software-Paket rund um Lernen, Sounds und Produktion, z. B. Lern-App/Trial sowie Mobile-Instrumente und DAW-Ansätze.
Für Musikerblog-Leser ist das ein gutes Argument: Du bekommst nicht nur Hardware, sondern einen klaren Startpunkt für „erste Streams“ und „erste Recordings“, ohne sofort weitere Tools kaufen zu müssen.
KORG Liano LIVE – Technische Eckdaten
- 88 anschlagdynamische Tasten (LS-Keyboard), integrierte Lautsprecher
- Polyphonie: 120 / 60 / 40 Stimmen (soundabhängig)
- 8 Sounds, 10 Begleitrhythmen inkl. Metronom
- Integriertes Mischpult + „On Air“-Mute
- Anschlüsse u. a.: Kopfhörer, USB-C, Pedal, Mic In (3,5 mm), Line In/Out (3,5 mm)
- Leistung: 2 × 8 W
- Batteriebetrieb: ca. 6 Stunden, Gewicht ca. 5,9–6 kg, Maße ca. 1282 × 290 × 78 mm
Preis (UVP) und Einordnung
Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499 € (laut Presstext/Herstellerangabe). In dieser Klasse konkurriert das Liano LIVE! weniger über „mehr Sounds“ oder „mehr Edit“, sondern über den klaren Creator-Nutzen: Streaming-Workflow, Audio-Routing und Zubehör im Paket.
Fazit: Für wen lohnt sich das KORG Liano LIVE?
Wenn du ein Digitalpiano suchst, das Streaming und Recording so unkompliziert wie möglich macht, ist das Liano LIVE! ein sehr konsequenter Ansatz. Denn statt „Piano plus Zubehör“ bekommst du ein Setup, das auf die Realität von Creator-Workflows ausgelegt ist: schnell startklar, mobil, mixerbasiert und mit Performance-Extras.
Herstellerlink: Liano LIVE! – LIVE STREAMING PIANO | KORG (USA)
Auch interessant:
KORG Liano LIVE! – Digitalpiano trifft integriertes Streaming-Studio
Mit dem Korg Liano LIVE! (neu zur NAMM 2026) zielt KORG auf eine Zielgruppe, die [...]> WEITERLESEN
Korg DW-8000, hybrider Synthesizer der 80er
„Black Celebration“ gehört zu den interessantesten, aber auch düstersten Alben von Depeche Mode. Das 1986 [...]> WEITERLESEN
KORG BM-1, Bluetooth-MIDI-Adapter
KORG BM-1 bringt Bluetooth-MIDI an den 5-Pin-DIN – kabellos, kompakt, clever Mit dem KORG BM-1 [...]> WEITERLESEN
Neu: KORG Collection 6, Software-Instrument
KORG Collection 6: Drei neue Software-Instrumente – TRINITY, PS-3300 & SGX-2 Kurzfassung: KORG hebt seine [...]> WEITERLESEN
KORG microKORG2 v2.0: Kostenloses Mega-Update
KORG microKORG2 v2.0: Großes, kostenloses Update bringt logue SDK, Sinevibes-Content, Looper-Export, Split & mehr KORG [...]> WEITERLESEN
10 berühmte Songs mit der Korg Wavestation
Die Korg Wavestation gilt als einer der legendärsten Synthesizer der 90er Jahre. Mit ihrem innovativen [...]> WEITERLESEN
Die 10 besten Songs mit der legendären Korg M1
Die 10 besten Songs mit dem legendären Korg M1 – Sound-Ikonen der Musikgeschichte Der Korg [...]> WEITERLESEN
10 Songs, die den Korg MS-20 unvergesslich gemacht haben
10 Songs, die den Korg MS-20 unvergesslich gemacht haben Der Korg MS-20 gehört zu den [...]> WEITERLESEN
Korg Prophecy – VA-Synthesizer mit Kultfaktor
Der Korg Prophecy macht seinem Namen alle Ehre. Als einer der ersten virtuellen Analogsynthesizer (VA) [...]> WEITERLESEN
Korg Pa5x-Serie bekommt kostenfreies Update
Version 1.4 bringt Studio-Power aufs Keyboard Große Neuigkeiten für alle, die mit einem KORG Pa5X [...]> WEITERLESEN
Korg Delta DL-50 – Synthesizer von 1979
„Don’t, don’t you want me, babeee…“ – im Sommer 1982 dröhnte dieser Refrain aus jedem [...]> WEITERLESEN
KORG: In Gedenken an unseren Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato
Mit tiefem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Präsidenten und Geschäftsführer, Seiki Kato, der am [...]> WEITERLESEN
Korg 900 PS (1975) – Der innovative Preset-Synthesizer
In den frühen 70er-Jahren war das Abrufen von Sound-Presets ein Luxus. Während Synthesizer-Legenden wie Keith [...]> WEITERLESEN
Korg Minipops 7 – (k)ein Klassiker?
Für die analoge Drum-Maschine Korg Minipops 7 würde sich heute wohl kaum mehr jemand interessieren, [...]> WEITERLESEN
Korg ST1K – Stimmgerät für Synthesizer
Analoge Synthesizer erleben in den letzten Jahren eine Wiederauferstehung, oft in moderner Form und mit [...]> WEITERLESEN
Test: Korg multi/poly – Analog Modelling Synthesizer
Der VA-Synthesizer Korg multi/poly erweitert die Reihe der kompakten und leistungsfähigen Keyboard-Synthesizer des Herstellers. Bei [...]> WEITERLESEN
Arranger-Keyboard Heaven: Korg PaX5, Yamaha Genos2 & Ketron EVENT
Machen wir es kurz: Wenn man ein Arranger-Keyboard der Oberklasse kaufen möchte, kann man heutzutage [...]> WEITERLESEN
Test: Korg Grandstage X – Stagepiano
Das Korg Grandstage X ist das aktuelle Stagepiano-Flaggschiff des Herstellers. Die Neuauflage im Preissegment bis [...]> WEITERLESEN
Test: Korg Pa5X – Arranger-Keyboard
Die seit Jahren im Markt fest etablierte Pa-Serie von Korg profitiert von einer konsequent verfolgten [...]> WEITERLESEN
News: Korg multi/poly – Keyboard-Synthesizer
Den hat wohl keiner kommen sehen: Der Korg multi/poly ist die digital gewordene Überversion des [...]> WEITERLESEN
News: Korg Fisa Suprema – digitales Akkordeon
Mit dem KORG FISA SUPREMA bringt der japanische Hersteller die Zukunft des Akkordeonspiels direkt in [...]> WEITERLESEN
News: Korg Pa5X Oriental, Arranger-Workstation
Mit dem Korg Pa5X Oriental Arranger-Keyboard, das mit Klangmaterial und Styles für Nah/Mittel/Fernöstliche Musik angefüllt [...]> WEITERLESEN
Einsteigerfreundliche Synthesizer: Der Korg Microkorg für Anfänger
Synthesizer sind aus der modernen Musikproduktion nicht mehr wegzudenken. Für viele Neulinge kann die Welt [...]> WEITERLESEN
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
KORG Liano LIVE! – Digitalpiano trifft integriertes Streaming-Studio
Mit dem Korg Liano LIVE! (neu zur NAMM 2026) zielt KORG auf eine Zielgruppe, die [...]> WEITERLESEN
Yamaha URX Audiointerfaces – URX22, URX44 und URX44V
Yamaha URX Serie: neue USB-C Audio-Interfaces URX22, URX44 und URX44V Yamaha erweitert sein Interface-Portfolio um [...]> WEITERLESEN
Yamaha CC1: USB-Controller mit Motorfader
Yamaha CC1: Motorfader, AI-Knob und LCD-Tasten – Yamahas neue Workflow-Zentrale für Studio und Streaming Wer [...]> WEITERLESEN