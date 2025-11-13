Equipment

KORG BM-1, Bluetooth-MIDI-Adapter

Veröffentlicht am
KORG BM-1 Bluetooth Midi Adapter für Keyboards und Synthesizer und MIDI-Equipment
KORG BM-1 bringt Bluetooth-MIDI an den 5-Pin-DIN – kabellos, kompakt, clever

Mit dem KORG BM-1 kommt ein ultrakompakter Bluetooth-MIDI-Adapter für klassische 5-Pin-DIN-Anschlüsse. Einstecken, einschalten, koppeln – mehr braucht es nicht: Das Interface zieht seinen Strom direkt aus dem MIDI-Out (5 V oder 3,3 V), ein Netzteil entfällt. So funkt ihr eure Synths, Digitalpianos oder Controller kabellos an Laptop, Tablet oder Smartphone.

Was macht das BM-1 besonders?

  • Sofort startklar: An MIDI-In/Out stecken und automatisch mit Bluetooth-MIDI-Geräten verbinden.
  • Schlau gelöst: Zwei kleine Adapter sind über ein flexibles Kabel verbunden – ideal, wenn Buchsen eng beieinander oder übereinander liegen.
  • Solo-Betrieb möglich: Nur den MIDI-Out-Adapter nutzen, wenn euer Gerät keinen MIDI-In hat – perfekt für Vintage-Synths der 80er.
  • Große Reichweite: bis zu ca. 20 m (ohne Hindernisse).
  • Kostenlose iOS/iPadOS-App: BM-1-Gruppen mit bis zu fünf Einheiten erstellen und Firmware updaten.
  • Kompatibel: Windows, macOS, iOS, iPadOS sowie alle Bluetooth-Geräte ab Bluetooth 4.0 und natürlich Hardware mit 5-Pin-MIDI.

Praxisideen

  • DAW ↔ Oldschool: Klassiker per Bluetooth aus der DAW ansteuern – ganz ohne MIDI-Kabelsalat.
  • Mobiles Setup: Controller kabellos zur Stage-Performance machen und die Bühne frei bespielen.
  • Piano + Tablet: Digitalpiano schnell mit iPad verbinden – ideal für Lern-Apps und Stage-Sounds.

Bonus in KORG-Apps

In KORG Gadget LE und KORG Module werden beim Einsatz des BM-1 zusätzliche Funktionen freigeschaltet.

Preis & Verfügbarkeit

