KORG BM-1 bringt Bluetooth-MIDI an den 5-Pin-DIN – kabellos, kompakt, clever
Mit dem KORG BM-1 kommt ein ultrakompakter Bluetooth-MIDI-Adapter für klassische 5-Pin-DIN-Anschlüsse. Einstecken, einschalten, koppeln – mehr braucht es nicht: Das Interface zieht seinen Strom direkt aus dem MIDI-Out (5 V oder 3,3 V), ein Netzteil entfällt. So funkt ihr eure Synths, Digitalpianos oder Controller kabellos an Laptop, Tablet oder Smartphone.
Was macht das BM-1 besonders?
- Sofort startklar: An MIDI-In/Out stecken und automatisch mit Bluetooth-MIDI-Geräten verbinden.
- Schlau gelöst: Zwei kleine Adapter sind über ein flexibles Kabel verbunden – ideal, wenn Buchsen eng beieinander oder übereinander liegen.
- Solo-Betrieb möglich: Nur den MIDI-Out-Adapter nutzen, wenn euer Gerät keinen MIDI-In hat – perfekt für Vintage-Synths der 80er.
- Große Reichweite: bis zu ca. 20 m (ohne Hindernisse).
- Kostenlose iOS/iPadOS-App: BM-1-Gruppen mit bis zu fünf Einheiten erstellen und Firmware updaten.
- Kompatibel: Windows, macOS, iOS, iPadOS sowie alle Bluetooth-Geräte ab Bluetooth 4.0 und natürlich Hardware mit 5-Pin-MIDI.
Praxisideen
- DAW ↔ Oldschool: Klassiker per Bluetooth aus der DAW ansteuern – ganz ohne MIDI-Kabelsalat.
- Mobiles Setup: Controller kabellos zur Stage-Performance machen und die Bühne frei bespielen.
- Piano + Tablet: Digitalpiano schnell mit iPad verbinden – ideal für Lern-Apps und Stage-Sounds.
Bonus in KORG-Apps
In KORG Gadget LE und KORG Module werden beim Einsatz des BM-1 zusätzliche Funktionen freigeschaltet.
Preis & Verfügbarkeit
- UVP: 59,00 € (inkl. MwSt.)
- Verfügbar ab: Dezember 2025
- Offizielle Produktseite: http://www.korg.com/de/products/computergear/bm_1/index.php
Unsere neuesten Beiträge
KORG BM-1, Bluetooth-MIDI-Adapter
KORG BM-1 bringt Bluetooth-MIDI an den 5-Pin-DIN – kabellos, kompakt, clever Mit dem KORG BM-1 [...]> WEITERLESEN
Black Friday – die Highlights für Musiker!
Der Black Friday 2025 für Musiker/Musikinstrumente steht vor der Tür, und die Instrumentenwelt dreht durch [...]> WEITERLESEN
Rodolphe Burger & Julien Perraudeau – Tribute to Kraftwerk
Eigentlich lohnt sich ein Blick auf „ARTE Concert“ immer, denn immer wieder findet man hier [...]> WEITERLESEN