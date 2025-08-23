Die 10 besten Songs mit der legendären Korg M1

Die 10 besten Songs mit dem legendären Korg M1 – Sound-Ikonen der Musikgeschichte

Der Korg M1 ist nicht nur ein Synthesizer – er ist ein Meilenstein der Musikproduktion. Als er 1988 erschien, revolutionierte er die Welt der Workstations: erstmals standen Musiker:innen hunderte Presets, Effekte und Sequencing-Möglichkeiten in einem einzigen Gerät zur Verfügung. Besonders das berühmte M1 Piano und die Presets wie Universe, Organ 2 oder Lore haben unzählige Hits geprägt.

In diesem Artikel stellen wir dir die 10 besten Songs mit Korg M1 vor – und erklären, welche Presets sie unsterblich gemacht haben.

1. Robin S – Show Me Love (1993)

Der wohl bekannteste Einsatz des M1-Pianos überhaupt. Dieses House-Piano-Sample ist zum Synonym für 90er-Clubmusik geworden und noch heute in EDM und Deep House allgegenwärtig.

2. Madonna – Vogue (1990)

Der weltweite Hit basiert auf den typischen Korg-M1-Strings und Piano-Sounds. Das satte Klangbett sorgte für den ikonischen „Vogue“-Groove.

3. Snap! – Rhythm Is a Dancer (1992)

Das Universe-Preset des M1 schuf die futuristisch-mystische Atmosphäre dieses Eurodance-Klassikers.

4. Korg M1 Demo Song – Universe

Zwar kein Chart-Hit, aber das Preset „Universe“ selbst ist fast berühmter als mancher Hit. Kaum ein anderes Preset symbolisiert die 90er-Soundästhetik so stark.

5. Crystal Waters – Gypsy Woman (1991)

Das M1-Piano bildet auch hier das Rückgrat des House-Klassikers, ergänzt durch den markanten Gesang von Crystal Waters.

6. 2 Unlimited – Get Ready For This (1991)

Eurodance pur: Die Orgel-Sounds und Synth-Bässe des M1 haben den Sound von 2 Unlimited maßgeblich geformt.

7. C+C Music Factory – Gonna Make You Sweat (1990)

Ein Paradebeispiel, wie vielseitig der M1 war: Orgel, Piano und Synth-Sounds, alles aus einem Gerät – und sofort tanzbar.

8. Technotronic – Pump Up the Jam (1989)

Das M1 Piano war auch hier einer der Bausteine, die die Clubszene der späten 80er prägten.

9. Pet Shop Boys – Go West (1993)

Die Chor- und String-Sounds des M1 gaben der Coverversion von Village People ihre hymnische Größe.

10. Ace of Base – All That She Wants (1992)

Der warme, leicht karibische Klangcharakter dieses Hits geht zu großen Teilen auf die Presets des Korg M1 zurück.

🎧 Spotify-Playliste: „Der Sound der Korg M1“

Um die Faszination dieser Songs sofort hörbar zu machen, haben wir eine passende Spotify-Playlist zusammengestellt:

Hier findest du alle oben genannten Songs und noch viele weitere Beispiele, die zeigen, warum der M1 zu den meistverkauften Synthesizern aller Zeiten zählt. Perfekt zum Abtauchen in die 90er-Clubwelt oder zum Produzieren eigener Retro-Beats.

📌 Fazit: Songs mit dem legendären Korg M1

Der Korg M1 ist weit mehr als nur ein Stück Technik – er ist ein Klangdenkmal. Ob im Club, auf der Pop-Bühne oder im Radio: Seine Sounds haben die 90er geprägt und sind bis heute in Samples, Software-Emulationen und modernen Produktionen zu hören.

👉 Wenn du also auf der Suche nach Inspiration bist, lohnt es sich, den M1-Sound in deine Musik zu holen – sei es über die originale Hardware oder über moderne Plug-ins.