Die 10 besten Songs mit der legendären Korg M1

Veröffentlicht am von Markus Müller
10 besten Songs mit dem Korg M1 digitalen Synthesizer
23
Aug.

Die 10 besten Songs mit dem legendären Korg M1 – Sound-Ikonen der Musikgeschichte

Der Korg M1 ist nicht nur ein Synthesizer – er ist ein Meilenstein der Musikproduktion. Als er 1988 erschien, revolutionierte er die Welt der Workstations: erstmals standen Musiker:innen hunderte Presets, Effekte und Sequencing-Möglichkeiten in einem einzigen Gerät zur Verfügung. Besonders das berühmte M1 Piano und die Presets wie Universe, Organ 2 oder Lore haben unzählige Hits geprägt.

In diesem Artikel stellen wir dir die 10 besten Songs mit Korg M1 vor – und erklären, welche Presets sie unsterblich gemacht haben.

1. Robin S – Show Me Love (1993)

Der wohl bekannteste Einsatz des M1-Pianos überhaupt. Dieses House-Piano-Sample ist zum Synonym für 90er-Clubmusik geworden und noch heute in EDM und Deep House allgegenwärtig.

2. Madonna – Vogue (1990)

Der weltweite Hit basiert auf den typischen Korg-M1-Strings und Piano-Sounds. Das satte Klangbett sorgte für den ikonischen „Vogue“-Groove.

3. Snap! – Rhythm Is a Dancer (1992)

Das Universe-Preset des M1 schuf die futuristisch-mystische Atmosphäre dieses Eurodance-Klassikers.

4. Korg M1 Demo Song – Universe

Zwar kein Chart-Hit, aber das Preset „Universe“ selbst ist fast berühmter als mancher Hit. Kaum ein anderes Preset symbolisiert die 90er-Soundästhetik so stark.

5. Crystal Waters – Gypsy Woman (1991)

Das M1-Piano bildet auch hier das Rückgrat des House-Klassikers, ergänzt durch den markanten Gesang von Crystal Waters.

6. 2 Unlimited – Get Ready For This (1991)

Eurodance pur: Die Orgel-Sounds und Synth-Bässe des M1 haben den Sound von 2 Unlimited maßgeblich geformt.

7. C+C Music Factory – Gonna Make You Sweat (1990)

Ein Paradebeispiel, wie vielseitig der M1 war: Orgel, Piano und Synth-Sounds, alles aus einem Gerät – und sofort tanzbar.

8. Technotronic – Pump Up the Jam (1989)

Das M1 Piano war auch hier einer der Bausteine, die die Clubszene der späten 80er prägten.

9. Pet Shop Boys – Go West (1993)

Die Chor- und String-Sounds des M1 gaben der Coverversion von Village People ihre hymnische Größe.

10. Ace of Base – All That She Wants (1992)

Der warme, leicht karibische Klangcharakter dieses Hits geht zu großen Teilen auf die Presets des Korg M1 zurück.

🎧 Spotify-Playliste: „Der Sound der Korg M1“

Um die Faszination dieser Songs sofort hörbar zu machen, haben wir eine passende Spotify-Playlist zusammengestellt:

Hier findest du alle oben genannten Songs und noch viele weitere Beispiele, die zeigen, warum der M1 zu den meistverkauften Synthesizern aller Zeiten zählt. Perfekt zum Abtauchen in die 90er-Clubwelt oder zum Produzieren eigener Retro-Beats.

📌 Fazit: Songs mit dem legendären Korg M1

Der Korg M1 ist weit mehr als nur ein Stück Technik – er ist ein Klangdenkmal. Ob im Club, auf der Pop-Bühne oder im Radio: Seine Sounds haben die 90er geprägt und sind bis heute in Samples, Software-Emulationen und modernen Produktionen zu hören.

👉 Wenn du also auf der Suche nach Inspiration bist, lohnt es sich, den M1-Sound in deine Musik zu holen – sei es über die originale Hardware oder über moderne Plug-ins.

