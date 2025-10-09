KORG microKORG2 v2.0: Kostenloses Mega-Update

KORG microKORG2 v2.0: Großes, kostenloses Update bringt logue SDK, Sinevibes-Content, Looper-Export, Split & mehr
KORG rollt Version 2.0 für den microKORG2 aus – und die hat es in sich. Das kostenlose Update macht den kompakten Analog-Modeling-Synth mit Vocoder deutlich flexibler, performanter und kreativer. Neben der Unterstützung des KORG logue SDK (Custom-Oszillatoren & -Effekte) gibt’s neue Looper-Funktionen inklusive Import/Export, Slice und Step-Recording, einen Split-Modus für die Tastatur, einen Low-Mode für OSC3 (als LFO/Mod-Quelle) sowie den „waves“ Morphing-Wavetable-Oszillator aus dem prologue – plus zahlreiche System-Optimierungen.
Highlights im Detail
Custom-Sounddesign via logue SDK
Ab v2.0 spricht der microKORG2 das KORG-eigene logue SDK. Damit lassen sich – wie bei prologue, minilogue xd, drumlogue oder NTS-1/NTS-3 – eigene Oszillatoren und Effekte laden. Zum Start stehen dank der Zusammenarbeit mit Sinevibes bereits erste hochwertige Drittanbieter-Inhalte bereit, die sich kinderleicht übertragen lassen.
Looper: endlich Import/Export, Slice & Step-Recording
Der beliebte Looper wird erwachsen: Audio-Loops importieren/exportieren, Slices über mehrere Tasten verteilen und präzise per Step einspielen – perfekt für performative Builds, Breaks und Live-Arrangements.
Mehr Performance: Split & modulationsstarker OSC3
Mit dem neuen Split-Modus teilst du die Tastatur in zwei Zonen und spielst zwei Sounds gleichzeitig – ideal für Layer-Bässe/Leads oder Keys/Pads. Zusätzlich bekommt OSC3 einen Low-Mode und arbeitet auf Wunsch als LFO bzw. zusätzliche Modulationsquelle für feinere Bewegungen im Sound.
Neuer Oszillator: „waves“ aus dem prologue
Der Morphing-Wavetable-Oszillator „waves“ erweitert das Klangspektrum um lebendige Übergänge und moderne Texturen – von subtilen Schimmern bis zu organisch wabernden Spektren.
Die wichtigsten Features für das microKORG2 Update auf einen Blick
- Kostenloses Update auf v2.0 für microKORG2
- KORG logue SDK: Custom-Oszillatoren & -Effekte (inkl. Drittanbieter-Content)
- Looper mit Import/Export, Slice und Step-Recording
- Split-Modus: zwei Sounds gleichzeitig spielbar
- OSC3 Low-Mode: nutzbar als LFO/Mod-Quelle
- „waves“ Morphing-Wavetable-Oszillator (aus dem prologue)
- Diverse Detailverbesserungen & System-Optimierungen
Preis & Verfügbarkeit
- Preis: Update kostenlos
- Verfügbarkeit: ab sofort
Mehr Infos & Video
- Offizielle Produkt-Website: https://www.korg.com/de/products/synthesizers/microkorg2/v2.php
- Produkt-Video (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=flqUx-cNgyU
Kurzfazit Korg microKORG2 Update
MicroKORG2 Version 2.0 macht den microKORG2 zum deutlich offeneren und performanteren Kreativ-Tool: logue-Ökosystem, Sinevibes-Content, ein moderner Looper-Workflow, Split-Spielbarkeit und neue Mod-Optionen – ein No-Brainer-Update für alle microKORG2-User.
Unsere neuesten Beiträge
KORG microKORG2 v2.0: Kostenloses Mega-Update
KORG microKORG2 v2.0: Großes, kostenloses Update bringt logue SDK, Sinevibes-Content, Looper-Export, Split & mehr KORG [...]> WEITERLESEN
NEU: Traktor MX2, DJ-Controller mit Traktor Pro 4
Traktor MX2 ist ein 2-Kanal-DJ-Controller der nächsten Generation. Er richtet sich an aufstrebende DJs, die [...]> WEITERLESEN
inSYNQ 2025 – Pro Audio-Messe im Studio
Am 14. und 15. Oktober findet im Hamburger Q2 Music Studio Hamburg zum erstem Mal [...]> WEITERLESEN