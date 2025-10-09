KORG microKORG2 v2.0: Kostenloses Mega-Update

KORG microKORG2 v2.0: Großes, kostenloses Update bringt logue SDK, Sinevibes-Content, Looper-Export, Split & mehr

KORG rollt Version 2.0 für den microKORG2 aus – und die hat es in sich. Das kostenlose Update macht den kompakten Analog-Modeling-Synth mit Vocoder deutlich flexibler, performanter und kreativer. Neben der Unterstützung des KORG logue SDK (Custom-Oszillatoren & -Effekte) gibt’s neue Looper-Funktionen inklusive Import/Export, Slice und Step-Recording, einen Split-Modus für die Tastatur, einen Low-Mode für OSC3 (als LFO/Mod-Quelle) sowie den „waves“ Morphing-Wavetable-Oszillator aus dem prologue – plus zahlreiche System-Optimierungen.

Highlights im Detail

Custom-Sounddesign via logue SDK

Ab v2.0 spricht der microKORG2 das KORG-eigene logue SDK. Damit lassen sich – wie bei prologue, minilogue xd, drumlogue oder NTS-1/NTS-3 – eigene Oszillatoren und Effekte laden. Zum Start stehen dank der Zusammenarbeit mit Sinevibes bereits erste hochwertige Drittanbieter-Inhalte bereit, die sich kinderleicht übertragen lassen.

Looper: endlich Import/Export, Slice & Step-Recording

Der beliebte Looper wird erwachsen: Audio-Loops importieren/exportieren, Slices über mehrere Tasten verteilen und präzise per Step einspielen – perfekt für performative Builds, Breaks und Live-Arrangements.

Mehr Performance: Split & modulationsstarker OSC3

Mit dem neuen Split-Modus teilst du die Tastatur in zwei Zonen und spielst zwei Sounds gleichzeitig – ideal für Layer-Bässe/Leads oder Keys/Pads. Zusätzlich bekommt OSC3 einen Low-Mode und arbeitet auf Wunsch als LFO bzw. zusätzliche Modulationsquelle für feinere Bewegungen im Sound.

Neuer Oszillator: „waves“ aus dem prologue

Der Morphing-Wavetable-Oszillator „waves“ erweitert das Klangspektrum um lebendige Übergänge und moderne Texturen – von subtilen Schimmern bis zu organisch wabernden Spektren.

Die wichtigsten Features für das microKORG2 Update auf einen Blick

Kostenloses Update auf v2.0 für microKORG2

für microKORG2 KORG logue SDK : Custom-Oszillatoren & -Effekte (inkl. Drittanbieter-Content)

: Custom-Oszillatoren & -Effekte (inkl. Drittanbieter-Content) Looper mit Import/Export , Slice und Step-Recording

mit , und Split-Modus : zwei Sounds gleichzeitig spielbar

: zwei Sounds gleichzeitig spielbar OSC3 Low-Mode : nutzbar als LFO/Mod-Quelle

: nutzbar als „waves“ Morphing-Wavetable-Oszillator (aus dem prologue)

Morphing-Wavetable-Oszillator (aus dem prologue) Diverse Detailverbesserungen & System-Optimierungen

Preis & Verfügbarkeit

Preis: Update kostenlos

Update Verfügbarkeit: ab sofort

Mehr Infos & Video

Kurzfazit Korg microKORG2 Update

MicroKORG2 Version 2.0 macht den microKORG2 zum deutlich offeneren und performanteren Kreativ-Tool: logue-Ökosystem, Sinevibes-Content, ein moderner Looper-Workflow, Split-Spielbarkeit und neue Mod-Optionen – ein No-Brainer-Update für alle microKORG2-User.