Neu: KORG Collection 6, Software-Instrument

KORG Collection 6: Drei neue Software-Instrumente – TRINITY, PS-3300 & SGX-2

Kurzfassung: KORG hebt seine Plug-in-Suite auf KORG Collection 6 – mit gleich drei prominenten Neuzugängen: TRINITY (Workstation-Klassiker von 1995), PS-3300 (vollpolyphones Analog-Monument) und SGX-2 (die Konzertflügel-Engine aus KRONOS/NAUTILUS). Dazu gibt’s einen zeitlich befristeten Intro-Sale mit Rabatten bis zu 50 %. Verfügbar: ab sofort. (Quelle: KORG-Pressemeldung)

Was ist neu?

TRINITY (Software-Version)

Die 90er-Workstation kehrt als Plug-in zurück – inklusive der charakteristisch „edlen“ PCM-Klangästhetik und des Workstation-Workflows, für den das Original berühmt wurde. Wer die TRITON kennt: TRINITY hat eigene PCM-Bänke, Filter-Charakter und Presets, die Pads und cineastische Layers mit diesem typischen 90s-Schimmer liefern. Hintergründe zum Hardware-Vorbild liefert KORGs TRINITY-Seite.

PS-3300 (Software-Instrument)

Der sagenumwobene, vollpolyphone Analogsynth (späte 70er) gilt mit rund 50 gebauten Einheiten als einer der rarsten KORG-Synths überhaupt. Die Software-Version bringt den massiven, resonator-gesättigten Wandsound in die DAW – und macht die semi-modularen Patch-Optionen ohne Vintage-Hürden zugänglich. Zur Einordnung des Originals siehe KORGs PS-3300-Produktseite.

SGX-2 (Grand Piano Engine)

Die aus KRONOS und NAUTILUS bekannte Flügel-Engine kommt als dediziertes Plug-in: loopfreie Stereo-Samples pro Taste, mehrere Dynamikstufen (bis zu 12 Velocity-Layer) und Saitenresonanzen/Una-Corda für natürliche Ansprache – sprich: Konzertflügel-Realismus ohne Workstation-Hardware. Technische Eckdaten zu SGX-2 finden sich in den NAUTILUS/KRONOS-Beschreibungen.

Die Collection – jetzt noch breiter

KORG positioniert die Collection als Suite legendärer KORG/ARP-Instrumente für Mac/PC – vom MS-20/Polysix über M1/Wavestation bis zu TRITON, ARP Odyssey u. v. m. Version 6 erweitert dieses Line-up um die drei genannten Schwergewichte und zielt damit klar auf Produzent:innen, die Vintage-DNA und modernen DAW-Komfort kombinieren wollen.

Für wen lohnt sich das?

Sounddesigner & Scorer: PS-3300 für organische, lebendige Textur-Teppiche und resonator-reiche Motion-Pads.

PS-3300 für organische, lebendige Textur-Teppiche und resonator-reiche Motion-Pads. 90s-Pop, Ambient & Electronica: TRINITY liefert die glasigen PCM-Flächen, Digital-Choirs und Workstation-Combis, die viele Produktionen dieser Ära geprägt haben.

TRINITY liefert die glasigen PCM-Flächen, Digital-Choirs und Workstation-Combis, die viele Produktionen dieser Ära geprägt haben. Pianist:innen & Hybrid-Producer: SGX-2 deckt High-End-Flügel in der DAW ab – ideal von Solo bis Layer mit Synth-Engines.

Preise & Verfügbarkeit der KORG Collection 6

Verfügbarkeit: ab sofort (laut Pressemeldung).

ab sofort (laut Pressemeldung). Intro-Sale: bis zu 50 % Rabatt auf alle Instrumente inkl. der Neuzugänge sowie Bundle-Angebote; zudem vergünstigt : KORG Gadget 3 (Mac/PC) und wavestate/opsix/modwave/multi-/poly native (laut Pressemeldung; Aktionszeitraum bis 18.11.2025 ).

auf alle Instrumente inkl. der Neuzugänge sowie Bundle-Angebote; zudem : (Mac/PC) und (laut Pressemeldung; Aktionszeitraum bis ). Offizielle Produkt-Website: https://www.korg.com/de/news/2025/1028/

Für generelle Infos zur Collection und bisherigen Sales verlinkt KORG seine Übersichts- und Aktionsseiten regelmäßig im News-Bereich (z. B. Collection-Landingpage, frühere 50 %-Sales).

Einschätzung (Synth-Fokus)

Mit TRINITY adressiert KORG die PCM-Workstation-Lücke in der Collection; PS-3300 holt einen mythischen Analog-Sound ins Plug-in-Zeitalter; SGX-2 liefert Piano-Realismus ohne Workstation-Hardware. Zusammen ist das ein starkes Upgrade – gerade für Producer, die klassische KORG-Klangfarben direkt in der DAW brauchen.

Hinweis: Technische Details der drei Neuzugänge basieren auf dem Hardware-Erbe (TRINITY/PS-3300) bzw. den dokumentierten SGX-2-Features aus KRONOS/NAUTILUS. Konkrete Plug-in-Specs und Preise variieren je nach Region/Shop. Für exakte Aktionspreise bitte die KORG-Seiten/den KORG-Shop prüfen.