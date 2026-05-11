Mit dem KORG KAOSS PAD V bringt KORG ein deutlich auf Performance getrimmtes Effekt- und Sampler-Tool an den Start, das mit 599,00 € alles andere als billig ist. Für diesen Preis bekommt man kein neutrales Standard-Effektgerät, sondern ein expressives Arbeitsinstrument für Echtzeit-Klangmanipulation, das im Studio wie auf der Bühne eine sehr spezielle Rolle spielt.

Das KAOSS PAD ist seit jeher eine eigene Kategorie: kein klassisches Rack- oder Desktop-Multieffektgerät im nüchternen Sinn, sondern ein Gerät, das Effekte spielbar macht. Genau das setzt das KORG KAOSS PAD V fort, nur mit modernisiertem Touch-Konzept, erweiterten Möglichkeiten und einer deutlich zeitgemäßeren Integration in Live- und Studio-Setups.

Die Kernfrage ist deshalb nicht, ob das Gerät „alles kann“, sondern ob es seine Aufgabe überzeugend erfüllt. Und die lautet hier: Klang in Bewegung zu versetzen, spontane Eingriffe zu ermöglichen und aus einfachen Signalen performative Ereignisse zu machen.

Performance-Spezialist

Das KAOSS PAD V ist in erster Linie ein Spezialist. Es will kein universeller Ersatz für klassische Effektketten sein und auch kein vollständig neutrales Studio-Utility. Seine Stärke liegt darin, dass es aus einer statischen Klangquelle schnell ein spielbares, wandelbares Signal macht.

Für Produzenten, Live-Performer, Mixing Engineers und Recording Engineers ist das Gerät interessant, wenn sie ein Werkzeug suchen, das sich nicht nur bedienen, sondern spielen lässt. Das ist ein wichtiger Unterschied, denn die gesamte Konstruktion zielt auf spontane Gesten, schnelle Eingriffe und klangliche Überraschungen. Wer hingegen vor allem lineare, reproduzierbare Studioarbeit erwartet, wird hier eher ein kreatives Zusatzwerkzeug als ein Kernwerkzeug finden.

Bedienung und Kontrolle

Die Bedienung basiert auf dem großen XY-Pad mit Dual-Touch-Steuerung. Das heißt: Zwei Parameter lassen sich gleichzeitig mit zwei Fingern bewegen. In der Praxis ist das die zentrale Funktion des Geräts, weil sie nicht nur Rechenleistung oder Effektanzahl in den Vordergrund stellt, sondern die Art, wie man mit dem Klang interagiert.

Das fühlt sich zunächst sehr direkt an, kann aber auch fordern. Das Pad liefert kein mechanisches Feedback, keine Rastung und keinen haptischen Widerstand, an dem man sich blind festhalten könnte. Wer präzise arbeiten will, muss also lernen, Bewegungen sehr bewusst zu setzen und die Reaktion des Effekts sauber zu antizipieren.

Gerade das macht das Gerät aber auch interessant. Man arbeitet nicht nur über Parameterwerte, sondern über Bewegung, Timing und Gestik. Das ist musikalisch reizvoll, verlangt aber eine gewisse Routine. In hektischen Situationen kann es passieren, dass man einen Effekt eher intuitiv auslöst als exakt dosiert. Genau darin liegt zugleich Stärke und Grenze des Konzepts.

Das Gehäuse selbst vermittelt einen deutlich robusteren Eindruck als viele andere Controller-Geräte. Es wirkt stabil, tourtauglich und auf den Einsatz unterwegs ausgelegt. Einige der konventionellen Bedienelemente fühlen sich im Vergleich dazu weniger hochwertig an, erfüllen ihren Zweck aber zuverlässig.

Effektpalette und Klangcharakter

Klanglich bietet das KAOSS PAD V eine große Bandbreite. Die Ausstattung mit 170 Presets und 100 User-Speicherplätzen zeigt schon, dass hier nicht mit wenigen Grundeffekten gearbeitet wird, sondern mit einer recht breiten Palette an bewegungsorientierten Klangformen. Darunter finden sich Filter, Delays, Reverbs, Modulationen, Verzerrungen sowie Vocal- und Vocoder-Effekte.

Entscheidend ist dabei weniger die bloße Zahl als die Art, wie diese Effekte funktionieren. Viele Presets entfalten ihren eigentlichen Reiz erst, wenn sie aktiv moduliert werden. Ein Filter klingt auf dem Papier erst einmal unspektakulär, wird auf dem Pad aber zum performativen Instrument, sobald Cutoff, Resonanz und weitere Parameter parallel bewegt werden. Dann entstehen Fahrten, Eingriffe und Klangverläufe, die sich organisch und lebendig anfühlen.

Delays und Reverbs sind solide aufgebaut, aber auch hier gilt: Der statische Zustand ist nicht die eigentliche Stärke. Die Effekte gewinnen dann an Tiefe, wenn sie während der Wiedergabe bewegt, geöffnet, verdichtet oder rhythmisch moduliert werden. Genau an diesem Punkt trennt sich ein traditionelles Effektgerät von einem Performance-Werkzeug. Das KAOSS PAD V ist klar auf den zweiten Fall ausgelegt.

Bei Distortion und Modulation setzt das Gerät bewusst nicht auf Zurückhaltung. Diese Effekte sind eher drastisch als feinfühlig und können sehr schnell in extreme Klangbilder kippen. Das ist live oft ein Vorteil, weil ein Eingriff sofort hörbar und wirksam ist. Im Studio kann es dagegen disziplinierende Wirkung haben, weil das Gerät dazu neigt, Bewegung stark zu betonen und Neutralität kaum als Ziel verfolgt.

Die Vocal- und Vocoder-Sektion ergänzt das Ganze sinnvoll. Sie liefert klangliche Farben, mit denen sich Stimme, Sprache, Rap oder Beatbox schnell verfremden und in eine andere Textur überführen lassen. Das ist weniger ein chirurgisches Bearbeitungswerkzeug als ein kreativer Generator für auffällige Klangideen.



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Signalweg und Technik

Technisch folgt das KAOSS PAD V dem klassischen Weg eines digitalen Effektgeräts: Eingangssignal, Wandlung, Effekt-Engine, Mischstufe, Ausgang. Das ist kein Geheimnis, aber wichtig für das Verständnis des Klangs. Der Sound kommt nicht aus analoger Sättigung oder subtiler Schaltungsharmonie, sondern aus digitaler Verarbeitung, die durch die Bedienung in Echtzeit geformt wird.

Der entscheidende Hebel ist dabei die Effektsteuerung über das Pad sowie der zusätzliche Depth- beziehungsweise Mix-Workflow. Genau hier entscheidet sich, ob ein Effekt nur oberflächlich aufgesetzt wirkt oder ob er in die Bewegung des Signals integriert wird. Die Signalkette selbst ist also nicht komplex im klassischen Studio-Sinn, aber die Interaktion mit ihr ist es sehr wohl.

Für die Praxis bedeutet das: Das Gerät funktioniert am besten, wenn man die Effektstruktur nicht statisch behandelt. Wer nur ein Preset anwählt und stehen lässt, bekommt oft einen brauchbaren, aber nicht zwingend faszinierenden Sound. Erst durch Bewegung entsteht das, was das KAOSS PAD V wirklich ausmacht.

Live-Praxis und Workflow

Im Live-Einsatz spielt das Gerät seine eigentliche Stärke aus. Transitions, Builds, Breaks und spontane Klangänderungen lassen sich unmittelbar umsetzen. Das ist der Bereich, in dem das KAOSS PAD V logisch wirkt und auch seine Existenz rechtfertigt.

Besonders hilfreich sind dabei Funktionen wie Pad-Motion, Favoritentaster und Sampling. Pad-Motion erlaubt das Aufzeichnen und Wiedergeben von Gesten, was live enorm praktisch ist, wenn man komplexe Bewegungen reproduzieren will. Die acht Favoritentaster verkürzen den Zugriff auf häufig genutzte Setups. Die vier Sample-Bänke mit bis zu acht Takten Länge pro Bank erweitern das Gerät zusätzlich in Richtung Looping und Layering.

Das Sampling ist dabei kein tiefes Produktionssampling im klassischen Sinn, sondern ein performatives Werkzeug. Es geht um spontane Aufnahmen, um Wiederholungen, Loops und Überlagerungen. Für akribisches Sample-Management ist das nicht die erste Wahl. Für den schnellen, musikalischen Live-Einsatz aber ist es genau richtig dimensioniert.

Auch die Workflow-Logik ist gut durchdacht. Man merkt, dass das Gerät für unmittelbares Arbeiten entwickelt wurde. Menüs halten sich in Grenzen, die wichtigsten Funktionen sind schnell erreichbar, und die Kombination aus Pad, Tastern und Reglern ergibt ein nachvollziehbares Bedienbild. Trotzdem bleibt es ein Gerät, das man nicht „nebenbei“ beherrscht. Wer das volle Potenzial nutzen will, muss sich mit dem Verhalten der Effekte, mit Bewegungsabläufen und mit sinnvoll vorbereiteten Setups beschäftigen.

Studioeinsatz und Nutzen

Im Studio ist das KAOSS PAD V vor allem ein Werkzeug für Bewegung, Textur und spontane Einfälle. Es ersetzt keine klassische Effektsektion und auch keine fein abgestimmte Insert- oder Send-Architektur. Dafür ist sein Charakter zu stark auf Eingriff und Performance ausgerichtet.

Sehr sinnvoll kann es auf Drum-Bussen, Synth-Flächen, Sprachsignalen oder Sounddesign-Spuren sein. Dort bringt es schnell Leben, Übergänge und Verfremdung ins Signal. Gerade wenn eine Produktion an einer Stelle zu statisch wirkt, kann das KAOSS PAD V genau den kleinen Impuls liefern, der eine Passage öffnet oder in eine andere Richtung zieht.

Im Alltagsstudio bleibt das Gerät aber ein Spezialwerkzeug. Es will nicht unauffällig sein. Wer es einsetzt, hört es meist auch. Das ist kein Nachteil, solange man genau das möchte. Wer dagegen möglichst kontrollierte und kaum wahrnehmbare Bearbeitung sucht, wird andere Werkzeuge bevorzugen.

Die USB-Audio-Integration erleichtert den Einsatz in modernen Setups. Das Gerät lässt sich damit besser in eine DAW-Umgebung einbinden, was den Transfer zwischen Hardware-Handling und digitalem Recording deutlich erleichtert. Hinzu kommen die Speicheroptionen über Presets und externe Medien, die das Arbeiten mit vorbereiteten Setups sinnvoll unterstützen.

Anschlusstechnisch ist das Gerät auf einen hybriden Einsatz ausgelegt. Line-Signale laufen über Cinch, dazu kommen ein Mikrofon- beziehungsweise Hi-Z-Eingang, MIDI In/Out, USB und ein Kopfhörerausgang. Das ist praxisnah, auch wenn nicht jeder Anschluss in jedem Studio- oder Live-Kontext optimal wirkt.

Gerade die Cinch-Line-Ins sind funktional, aber nicht die eleganteste Lösung für professionelle Integrationen. Das ist kein KO-Kriterium, aber eben ein Punkt, der zeigt, dass das Gerät eher aus der Performance- als aus der klassischen Studio-Logik heraus gedacht ist. Wer sein Setup sorgfältig plant, wird damit umgehen können. Wer sehr standardisierte Studioreloads gewohnt ist, wird hier mehr Anpassung brauchen.

Positiv ist die breite Anschlussfähigkeit für Gesang, Instrumente und Computer-Setups. Das macht das Gerät flexibler, als sein kompaktes Format zunächst vermuten lässt. Es ist damit kein reines DJ-Gerät und auch kein bloßer Effekt-Controller, sondern ein echtes Hybrid-Werkzeug.

Preis und Einordnung

Der Preis von 599,00 € ist hoch genug, um kritisch betrachtet zu werden. Das Gerät ist damit nicht im Bereich eines simplen Spezialeffekts angesiedelt, sondern muss sich an seinem Gesamtkonzept messen lassen. Genau da liegt die Pointe: Wer ein gewöhnliches Effektgerät sucht, wird den Preis zu teuer finden. Wer aber ein performatives Werkzeug mit eigener Spielweise sucht, kann ihn eher nachvollziehen.

Das KAOSS PAD V ist deshalb kein Kauf für jeden Anwendungsfall, sondern für einen klar definierten Arbeitsstil. Es belohnt Bewegungsdenken, spontane Entscheidungen und einen musikalischen Zugriff auf Effekte. Es bestraft nicht, aber es verlangt aktive Mitarbeit. Das ist für erfahrene Anwender oft attraktiver als ein Gerät, das sich von selbst in den Mix einfügt.

Fazit: KORG KAOSS PAD V Das KORG KAOSS PAD V ist ein klarer Spezialist mit starkem Live-Charakter. Für 599,00€ bekommt man kein universelles Effektgerät, sondern ein expressive Tool, das auf Bewegung, Gestik und performative Klangveränderung ausgelegt ist. Genau darin liegt seine Stärke, aber auch seine Grenze. Im Studio ist es ein kreativer Impulsgeber, auf der Bühne ein sehr direkt spielbares Instrument. Der Klang lebt von Eingriffen, nicht von Stillstand. Wer das versteht und gezielt nutzen will, bekommt ein ungewöhnlich inspirierendes Werkzeug. Wer dagegen maximale Neutralität, feinste Haptik und klassische Studio-Routine erwartet, sollte den Preis kritisch prüfen. Pro Sehr direkte Dual-Touch-Steuerung mit hohem Praxiswert.

Große, bewegungsstarke Effektpalette mit starkem Live-Charakter.

Sampling, Pad-Motion und Favoritentaster beschleunigen den Workflow. Contra Kein haptisches Feedback auf dem Pad, daher lernintensiv.

Cinch-Line-Ins sind für manche Profi-Setups umständlich. Link zur Herstellerseite: KORG Music