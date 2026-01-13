NAMM 2026 – alle wichtigen Musikernews aus Anaheim

NAMM News 2026 für Synthesizer, Keyboards, Recording und DJ

Die NAMM Show ist auch 2026 wieder der Startschuss für viele Produktzyklen – und für Musiker vor allem deshalb spannend, weil hier Live-Performance, Studio-Workflow und DJ-Tools zunehmend zusammenwachsen. Die Messe findet vom 20. bis 24. Januar 2026 im Anaheim Convention Center statt; die Exhibits laufen vom 22. bis 24. Januar. 2026 hat zudem Symbolkraft: NAMM feiert ein großes Jubiläum und fährt dafür ein erweitertes Programm mit Education, Konzerten, Special Events und natürlich Produktankündigungen auf. Dieser Beitrag wird in den kommenden Tagen vor und während der NAMM 2026 regelmäßig aktualisiert.

FENDER

Fender übernimmt die Audiointerface-Sparte von Presonus (Quantum-Serie) und formt daraus eigene Produkte: Quantum LT/HD-Serie (LT 2, LT 4, LT 16, HD 2 und HD 8) Besonders interessant für Synthesizer-Freunde dürfte das LT 16 mit 16-Line-Eingängen sein. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir das Presonus Quantum ES2 im Test

iConnectivity

Als Nachfolger des PlayAUDIO1U wird das PlayAUDIO2U vorgestellt, 2U-Rack-Live-Interface für Touring-Setups mit 24 symmetrischen XLR-Ausgängen und vier ultra-rauscharmen, studio-tauglichen Mikrofonvorverstärkern. Es übernimmt und erweitert die bekannte Redundanz-/Failover-Absicherung für ausfallsichere Live-Produktionen und ergänzt das Konzept um vier hochwertige Eingänge für Vocals, Gitarre, Synths und Live-Processing. Neu sind zudem Frontpanel-Control-Buttons mit integriertem MIDI-Control sowie ein besonders robustes, portverstärktes Gehäuse, das den direkten täglichen Anschluss an Stageboxen und FOH-Systeme verkraften soll.

ANTELOPE

Antelope Audio kündigt mit dem Discrete 8 Oryx (Synergy Core) ein neues Audiointerface an, das als „Herzschlag“ fürs Studio positioniert wird und auf verbesserte A/D-Wandler, 64-bit AFC Clocking sowie Mastering-taugliche Monitor-Outs (130 dB Dynamikumfang) setzt. Für Recording und Band-Tracking bietet es 8 diskrete Preamps (bis 75 dB Gain) plus 4 unabhängige Kopfhörerausgänge inklusive Crossfeed sowie ein 26×38 I/O-Setup mit 8 DC-gekoppelten Line-Outs (D-Sub 25) und 2 schaltbaren Reamp-Outs. An Bord sind 37 Synergy-Core-Effekte und eine Echtzeit-Engine mit 2 DSPs + 1 FPGA für latenzfreies Monitoring/Processing, ergänzt um Virtual Patchbay, Talkback und Session-Presets.

SUZUKI

Mit der Omnichord OM-108 Red Limited Version bekommt das 2024 re-issuete Omnichord für die NAMM 2026 eine limitierte Sonderfarbe in Rot, inspiriert vom ikonischen Rot der Original-Omnichord-Serie von 1981. Weltweit ist die Edition auf 1.000 Stück begrenzt und zielt klar auf Sammler und Fans des Retro-Looks. Spieltechnisch bleibt das Konzept extrem zugänglich: Akkorde drücken, Finger über die Strumplate ziehen – schon entsteht sofortige Auto-Bass/Chord-Begleitung, ideal für schnelle Songideen und Live-Momente. Dank integriertem Speaker, kompaktem Batteriebetrieb und MIDI Out eignet sich das Instrument sowohl als mobiles Spaßgerät als auch als kreatives Tool für Produzenten und Profi-Musiker.

