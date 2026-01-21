Reloop RP-5000 MK4: Direktantriebs-Turntable-Update für anspruchsvolle DJs
Mit dem Reloop RP-5000 MK4 erweitert Reloop zur NAMM 2026 seine Direktantriebs-Serie um eine konsequent auf Performance und Alltagstauglichkeit getrimmte Variante. Im Fokus stehen ein kräftiger, bürstenloser Motor, präzise Geschwindigkeitskontrolle sowie ein robustes Chassis, das Vibrationen im DJ-Setup besser abfedern soll.
Das Wichtigste in Kürze
- Bürstenloser DC-Direktantrieb mit 2,5 kg/cm Drehmoment für zuverlässiges Cueing und solide Scratch-Reserven
- Quarzgesteuerte Geschwindigkeitsregelung für stabilen Lauf und sauberes Beatmatching
- 3 Geschwindigkeiten: 33 ⅓, 45 und 78 U/min
- Pitch-Bereiche: ±8 %, ±16 % oder ±50 % – plus Pitch-Fader ohne Mittenrastung, Reverse und Pitch-Reset
- Aluminium-Druckguss-Plattenteller und S-förmiger Tonarm mit hydraulischem Lift und Anti-Skating
Motor & Laufverhalten: Mehr Drehmoment, mehr Kontrolle
Herzstück des RP-5000 MK4 ist ein neu entwickelter, bürstenloser Direktantrieb, der mit 2,5 kg/cm im praxisrelevanten Bereich für DJ-Anwendungen liegt. Das ist genau die Art von Torque, die beim schnellen Anlaufen, beim sauberen Cueing und beim „Nachdrücken“ im Mix hilft – und die gleichzeitig für fortgeschrittene Scratch-Techniken ausreichend Reserven bietet.
Dazu kommt die Quarzregelung, die für konstante Geschwindigkeit sorgt, sodass sich Tracks zuverlässiger matchen lassen, auch wenn es im Club hektisch wird.
Pitch & Performance-Features: Von fein bis radikal
Für DJs, die den Pitch wirklich „spielen“, liefert der RP-5000 MK4 gleich mehrere Bausteine: wählbare Pitch-Ranges (±8/±16/±50), ein clickless Pitch-Fader (ohne Mittenrastung) sowie eine Reverse-Funktion. Damit deckt der Turntable sowohl klassisches Beatmatching als auch kreative Routinen ab – beispielsweise Backspins, Transition-Spielereien oder Tempo-Experimente über den ±50%-Bereich.
Praktisch im Alltag: Pitch-Reset und eine klar markierte Tempo-Skala, damit du bei schnellen Korrekturen nicht lange suchen musst.
Tonarm, Teller, Handling: Bewährtes Layout, DJ-taugliche Mechanik
Reloop setzt auf einen S-förmigen, statisch balancierten Tonarm mit hydraulischem Lift und Anti-Skating – ein Setup, das sich in DJ-Umgebungen bewährt hat, weil es präzise einstellbar ist und im Betrieb gutmütig bleibt.
Der präzisionsgefertigte Aluminium-Druckguss-Plattenteller zielt auf stabilen Rundlauf, was gerade bei langen Mixen und fein eingestelltem Pitch positiv auffällt.
Chassis, Dämpfung & Anschlüsse: Für flache Setups und weniger Störquellen
Im DJ-Alltag entscheidet oft die „unsexy“ Seite: Stabilität, Verkabelung, Störgeräusche. Der RP-5000 MK4 kommt mit überarbeitetem Chassis, verbesserter Dämpfung und vibrationsreduzierenden Füßen, damit Trittschall und Booth-Vibes weniger durchschlagen.
Ebenfalls setupfreundlich: ein versenktes Anschlussfeld für ein flaches, aufgeräumtes Setup (auch interessant in Battle-Orientierung), plus vergoldeter Phono-Ausgang und abnehmbares IEC-Netzkabel (inklusive abnehmbarer Verkabelung), was die Kabelführung vereinfacht und potenzielle Fehlerquellen reduziert.
Zusätzlich nennt der Hersteller eine interne Switching-Power-Supply zur Reduktion unerwünschter Einstreuungen.
Für wen ist der Reloop RP-5000 MK4 gemacht?
Der RP-5000 MK4 positioniert sich als Direktantriebs-Plattenspieler für fortgeschrittene und ambitionierte DJs, die:
- ein zuverlässiges Hauptdeck für regelmäßige Gigs und intensives Üben suchen, und dabei robuste Hardware bevorzugen,
- präzises Pitching wollen, aber trotzdem Performance-Optionen wie Reverse und große Pitch-Ranges nutzen,
- einen Turntable möchten, der sich in moderne Booth-Setups sauber integrieren lässt (Anschlüsse, Kabelmanagement, Dämpfung).
Lieferumfang-Hinweis (wichtig fürs Setup)
Im Lieferumfang sind u. a. Plattenteller, Slipmat/Slip-Sheet, Gegengewicht, Phono-RCA mit Erdung, Netzkabel und Anleitung enthalten – Headshell und System werden hingegen separat verkauft.
Herstellerlink: Reloop Welcome – Reloop
Auch interessant:
Reloop RP-5000 MK4: Direktantriebs-Turntable
Reloop RP-5000 MK4: Direktantriebs-Turntable-Update für anspruchsvolle DJs Mit dem Reloop RP-5000 MK4 erweitert Reloop zur [...]> WEITERLESEN
RANE SYSTEM ONE, Standalone-Turntable
RANE SYSTEM ONE: Motorisierte Plattenteller trifft Standalone – ein neuer Hybrid für Open-Format- und Scratch-DJs [...]> WEITERLESEN
Reloop Flux Go, Audiointerface für DJ
News: Reloop Flux Go bringt Serato DVS im Handumdrehen in jedes DJ-Setup Wer regelmäßig zwischen [...]> WEITERLESEN
DJ Plattenspieler Ratgeber: Nadelschliffe, Auflagekraft & DVS
Phono 2026: Tonabnehmer, Nadelschliffe & Auflagekraft für DJs DJ Plattenspieler Ratgeber 2026: Wer als DJ [...]> WEITERLESEN
Warum der Technics SL-1210 der König unter den DJ-Plattenspielern ist
Frag einen DJ nach dem besten Plattenspieler aller Zeiten, und die Antwort fällt fast immer [...]> WEITERLESEN
Reloop RP-7: Der erste professionelle 7″-DJ-Plattenspieler
Mit dem RP-7 präsentiert Reloop ein echtes Novum auf dem DJ-Markt: den weltweit ersten in [...]> WEITERLESEN
Leitender Redakteur – keyboards.de
Multiinstrumentalist • Audio Engineer • Kreativer Tüftler • Familienvater • Pen-&-Paper-Enthusiast
Unsere neuesten Beiträge
Reloop RP-5000 MK4: Direktantriebs-Turntable
Reloop RP-5000 MK4: Direktantriebs-Turntable-Update für anspruchsvolle DJs Mit dem Reloop RP-5000 MK4 erweitert Reloop zur [...]> WEITERLESEN
Bandcamp verbannt KI-Musik
Nach anfänglicher Euphorie hat sich schnell herausgestellt, dass KI-generierte Musik ein ernsthaftes Problem ist. Streaming-Portale [...]> WEITERLESEN
Akai Pro MPC XL, neue Standalone-MPC
Akai Pro MPC XL: Neue Standalone-MPC als Studio-Zentrale für Sampling, Synths und DJ-Workflows Mit der [...]> WEITERLESEN