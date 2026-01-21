Reloop RP-5000 MK4: Direktantriebs-Turntable-Update für anspruchsvolle DJs

Mit dem Reloop RP-5000 MK4 erweitert Reloop zur NAMM 2026 seine Direktantriebs-Serie um eine konsequent auf Performance und Alltagstauglichkeit getrimmte Variante. Im Fokus stehen ein kräftiger, bürstenloser Motor, präzise Geschwindigkeitskontrolle sowie ein robustes Chassis, das Vibrationen im DJ-Setup besser abfedern soll.

Das Wichtigste in Kürze

Bürstenloser DC-Direktantrieb mit 2,5 kg/cm Drehmoment für zuverlässiges Cueing und solide Scratch-Reserven

Quarzgesteuerte Geschwindigkeitsregelung für stabilen Lauf und sauberes Beatmatching

3 Geschwindigkeiten: 33 ⅓, 45 und 78 U/min

Pitch-Bereiche: ±8 %, ±16 % oder ±50 % – plus Pitch-Fader ohne Mittenrastung, Reverse und Pitch-Reset

Aluminium-Druckguss-Plattenteller und S-förmiger Tonarm mit hydraulischem Lift und Anti-Skating

Motor & Laufverhalten: Mehr Drehmoment, mehr Kontrolle

Herzstück des RP-5000 MK4 ist ein neu entwickelter, bürstenloser Direktantrieb, der mit 2,5 kg/cm im praxisrelevanten Bereich für DJ-Anwendungen liegt. Das ist genau die Art von Torque, die beim schnellen Anlaufen, beim sauberen Cueing und beim „Nachdrücken“ im Mix hilft – und die gleichzeitig für fortgeschrittene Scratch-Techniken ausreichend Reserven bietet.

Dazu kommt die Quarzregelung, die für konstante Geschwindigkeit sorgt, sodass sich Tracks zuverlässiger matchen lassen, auch wenn es im Club hektisch wird.

Pitch & Performance-Features: Von fein bis radikal

Für DJs, die den Pitch wirklich „spielen“, liefert der RP-5000 MK4 gleich mehrere Bausteine: wählbare Pitch-Ranges (±8/±16/±50), ein clickless Pitch-Fader (ohne Mittenrastung) sowie eine Reverse-Funktion. Damit deckt der Turntable sowohl klassisches Beatmatching als auch kreative Routinen ab – beispielsweise Backspins, Transition-Spielereien oder Tempo-Experimente über den ±50%-Bereich.

Praktisch im Alltag: Pitch-Reset und eine klar markierte Tempo-Skala, damit du bei schnellen Korrekturen nicht lange suchen musst.

Tonarm, Teller, Handling: Bewährtes Layout, DJ-taugliche Mechanik

Reloop setzt auf einen S-förmigen, statisch balancierten Tonarm mit hydraulischem Lift und Anti-Skating – ein Setup, das sich in DJ-Umgebungen bewährt hat, weil es präzise einstellbar ist und im Betrieb gutmütig bleibt.

Der präzisionsgefertigte Aluminium-Druckguss-Plattenteller zielt auf stabilen Rundlauf, was gerade bei langen Mixen und fein eingestelltem Pitch positiv auffällt.

Chassis, Dämpfung & Anschlüsse: Für flache Setups und weniger Störquellen

Im DJ-Alltag entscheidet oft die „unsexy“ Seite: Stabilität, Verkabelung, Störgeräusche. Der RP-5000 MK4 kommt mit überarbeitetem Chassis, verbesserter Dämpfung und vibrationsreduzierenden Füßen, damit Trittschall und Booth-Vibes weniger durchschlagen.

Ebenfalls setupfreundlich: ein versenktes Anschlussfeld für ein flaches, aufgeräumtes Setup (auch interessant in Battle-Orientierung), plus vergoldeter Phono-Ausgang und abnehmbares IEC-Netzkabel (inklusive abnehmbarer Verkabelung), was die Kabelführung vereinfacht und potenzielle Fehlerquellen reduziert.

Zusätzlich nennt der Hersteller eine interne Switching-Power-Supply zur Reduktion unerwünschter Einstreuungen.

Für wen ist der Reloop RP-5000 MK4 gemacht?

Der RP-5000 MK4 positioniert sich als Direktantriebs-Plattenspieler für fortgeschrittene und ambitionierte DJs, die:

ein zuverlässiges Hauptdeck für regelmäßige Gigs und intensives Üben suchen, und dabei robuste Hardware bevorzugen,

für regelmäßige Gigs und intensives Üben suchen, und dabei robuste Hardware bevorzugen, präzises Pitching wollen, aber trotzdem Performance-Optionen wie Reverse und große Pitch-Ranges nutzen,

wollen, aber trotzdem wie Reverse und große Pitch-Ranges nutzen, einen Turntable möchten, der sich in moderne Booth-Setups sauber integrieren lässt (Anschlüsse, Kabelmanagement, Dämpfung).

Lieferumfang-Hinweis (wichtig fürs Setup)

Im Lieferumfang sind u. a. Plattenteller, Slipmat/Slip-Sheet, Gegengewicht, Phono-RCA mit Erdung, Netzkabel und Anleitung enthalten – Headshell und System werden hingegen separat verkauft.

