Reloop Flux Go, Audiointerface für DJ

News: Reloop Flux Go bringt Serato DVS im Handumdrehen in jedes DJ-Setup

Wer regelmäßig zwischen Club, Home-Setup und mobilen Gigs wechselt, kennt das Problem: Das Setup steht nie zweimal gleich. Genau hier setzt das Reloop Flux Go an, neu vorgestellt auf der NAMM 2026: Das kompakte DVS-Interface verwandelt nahezu jeden herkömmlichen Mixer in ein vollwertiges Digital Vinyl System – und das inklusive Serato DJ Pro + Serato DVS (Vollversion, sofort freigeschaltet). Damit ist der Einstieg in DVS ebenso unkompliziert wie das Absichern professioneller Shows mit einem zuverlässigen Backup.

DVS ohne Umwege: Serato DJ Pro + DVS direkt dabei

Der wichtigste Punkt für viele DJs: Auspacken, anschließen, auflegen. Beim Flux Go ist Serato DJ Pro inklusive DVS direkt freigeschaltet. Keine Zusatzlizenzen, kein Umweg über Upgrades – du kannst sofort mit Timecode-Vinyl oder Timecode-Medien arbeiten und dein bestehendes Setup digital erweitern.

Flexibel dank umschaltbarer Eingänge

Moderne DJ-Realität bedeutet: mal Turntables, mal CD-Player, mal Media-Player. Das Flux Go ist dafür gebaut. Es bietet zwei Stereoeingänge, die sich per DIP-Switches zwischen Phono und Line umschalten lassen. Das macht es besonders interessant für DJs, die mit wechselnden Quellen arbeiten oder ein Setup schnell an die Location anpassen müssen.

Master und Booth getrennt: sauberes Routing im Club

Auch beim Ausgangs-Routing zeigt sich das Interface praxisnah: zwei Stereoausgänge stehen bereit – typischerweise für Master und Booth. Gerade in Clubs oder bei Monitor-lastigen Setups ist das ein klarer Vorteil, weil du die Signale getrennt führen kannst, ohne improvisieren zu müssen.

Mobil, robust und busgespeist: ideal für Tour und Backup

Das Flux Go setzt auf eine busgespeiste USB-C-Verbindung – Audio und Strom laufen über ein Kabel. Das reduziert Fehlerquellen und spart Netzteile im Case. Dazu kommen kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und ein robustes, leichtes Gehäuse mit geschützten Anschlüssen. Als Tour-Backup oder Lösung für enge Booths ist das eine sehr durchdachte Kombination.

Latenz und Treiber: flüssiges Mixen ohne Stress

Reloop positioniert das Flux Go klar auf Performance: ultraniedrige Latenz für saubere, fließende Übergänge.

macOS & Class-Compliant-Geräte: Plug ’n’ Play ohne Treiberinstallation

Plug ’n’ Play ohne Treiberinstallation Windows: nahezu latenzfreie ASIO-Treiber für stabilen Betrieb

Das ist wichtig, weil DVS (gerade beim Scratching und schnellen Cuts) nur dann wirklich Spaß macht, wenn sich das System „direkt“ anfühlt.

24 Bit/96 kHz: nicht nur fürs Auflegen interessant

Spannend ist, dass Reloop das Flux Go nicht nur als DJ-Tool versteht. Mit 24-Bit/96-kHz-Audioqualität und hochwertigen Wandlern kann es auch als mobile Soundkarte dienen. Wer unterwegs Ideen festhalten will, Sessions vorbereitet oder Content produziert, profitiert von der DAW-Kompatibilität und der Studio-nahen Audioqualität – ohne ein zusätzliches Interface mitzuschleppen.

Präzises Cueing: regelbarer Kopfhörerausgang

Im DJ-Alltag zählt Kontrolle. Der regelbare Kopfhörerausgang hilft beim präzisen Cueing – besonders relevant in lauten Booths oder bei wechselnden Monitor-Situationen, wo man schnell nachregeln muss.

Für wen ist das Reloop Flux Go besonders sinnvoll?

Professionelle DJs , die ein kompaktes, zuverlässiges DVS-Backup für Clubnächte und Tour brauchen

, die ein kompaktes, zuverlässiges für Clubnächte und Tour brauchen Einsteiger , die Serato DVS ohne Lizenz- und Upgrade-Thema direkt nutzen möchten

, die ohne Lizenz- und Upgrade-Thema direkt nutzen möchten Mobile DJs , bei denen Gewicht, Robustheit und schneller Aufbau entscheidend sind

, bei denen entscheidend sind Produzenten & Creators, die eine flexible, hochwertige Soundkarte für DAW und Recording suchen

Reloop Flux Go: Fazit

Das Reloop Flux Go zielt klar auf maximale Setup-Flexibilität: umschaltbare Phono/Line-Eingänge, getrennte Booth/Master-Ausgänge, USB-C Bus-Power und die direkte Serato-DVS-Freischaltung machen es zu einer sehr pragmatischen Lösung für DJs, die schnell, mobil und ohne Kompromisse arbeiten wollen.

