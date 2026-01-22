Reloop PTB-2, DJ-Mixer

Reloop PTB-2: Portabler 2+1-Kanal DJ-Mixer mit DVS & Bluetooth vorgestellt

Reloop erweitert das Segment „Portablism“ (Vorstellung NAMM 2026) um ein spannendes Tool: Mit dem PTB-2 bringt der Hersteller einen ultrakompakten 2+1-Kanal DJ-Mixer auf den Markt, der sich klar an mobile Setups richtet – inklusive USB-C Audio-Interface (4×4 In/Out), djay Pro DVS-Support sowie Bluetooth- und AUX-Eingang für drahtloses Streaming.

Für mobile DJ-Setups und Portablists gedacht

Das Konzept zielt auf maximale Flexibilität unterwegs: umschaltbare Phono/Line/USB-Inputs, ein zusätzlicher AUX/Bluetooth-Eingang und die Möglichkeit, den Mixer per USB-C zu betreiben (z. B. Powerbank, Laptop oder kompatibles Netzteil) adressieren ein klassisches Problem mobiler DJ-Rigs – die Abhängigkeit von Steckdosen.

Reloop PTB-2: DVS an Bord – ohne Abo-Zwang

Der PTB-2 bringt ein integriertes USB-C-Interface mit und unterstützt Algoriddim djay Pro DVS. Laut Hersteller wird das DVS-Feature durch das Verbinden mit dem PTB-2 freigeschaltet, ein djay-Pro-Abo sei dafür nicht erforderlich.

Praxis-Features: klassisches Layout, Turntablist-Extras

Zwei Kanalzüge (Gain, Treble/Bass, Filter) plus 45-mm Crossfader liefern ein vertrautes Mixer-Layout. Für Scratch- und Battle-DJs interessant: einstellbare Crossfader-Kurve, Reverse-Funktion und Kompatibilität mit RMX Innofadern. Zusätzlich erleichtern Bluetooth/AUX das Einbinden von Smartphone/Tablet – etwa um Beats direkt in eine Scratch-Session zu streamen.

Kurzfakten (Auszug)

2+1-Kanal portabler DJ-Mixer

portabler DJ-Mixer USB-C 4×4 Audio-Interface mit DVS-Support (djay Pro)

mit Bluetooth-Audioeingang + 3,5-mm AUX-In

+ USB-C Power (Powerbank/Netzteil/Laptop/Tablet) + zweiter USB-C-Port zum Versorgen/Laden mobiler Geräte (laut Hersteller mit beiliegendem USB-C-Kabel garantiert)

(Powerbank/Netzteil/Laptop/Tablet) + zweiter USB-C-Port zum Versorgen/Laden mobiler Geräte (laut Hersteller mit beiliegendem USB-C-Kabel garantiert) Maße/Gewicht: 105 × 200 × 60 mm, 700 g

Reloop PTB-2 Preis & Verfügbarkeit

Der Reloop PTB-2 soll Ende Januar verfügbar sein. Die UVP liegt bei 249,99 €

Herstellerlink: Reloop PTB-2 – Reloop