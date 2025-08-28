Reloop RP-7: Der erste professionelle 7″-DJ-Plattenspieler

Mit dem RP-7 präsentiert Reloop ein echtes Novum auf dem DJ-Markt: den weltweit ersten in Serie gefertigten 7″-Direct-Drive-Plattenspieler, der speziell für die 45er-Vinylkultur entwickelt wurde. Damit richtet sich der Hersteller an DJs, Sammler und Musikliebhaber, die die Faszination von 7-Zoll-Platten nicht nur bewahren, sondern auch auf die nächste Ebene heben wollen.

Hommage an die 45er-Vinyl-Kultur

Während die meisten professionellen Turntables auf 12-Zoll-Schallplatten ausgelegt sind, widmet sich der RP-7 vollständig dem ikonischen 7″-Format. Er verbindet die bewährte Technik der beliebten Reloop RP-7000/8000MK2-Serie mit maßgeschneiderten Features, die exakt auf kleine Vinyls zugeschnitten sind. Das macht ihn zu einem einzigartigen Werkzeug für DJs, die kreative Sets mit 45s gestalten wollen.

Kraft und Präzision im kompakten Format

Herzstück des RP-7 ist ein neu entwickelter bürstenloser DC-Motor mit einem Drehmoment von 2,5 kg/cm, der höchste Präzision beim Cueing und Scratchen ermöglicht. Der präzisionsgefertigte Plattenteller aus Aluminium-Druckguss sowie ein integriertes Schaltnetzteil sorgen für maximale Stabilität und minimale Störeinflüsse – ideal für Club, Studio oder Wohnzimmer.

Tonarm & Bedienkomfort

Auch beim Tonarm setzt Reloop auf Qualität: Ein gerader Tonarm aus Kupfer mit interner Gummidämpfung reduziert Resonanzen und bietet exzellente Spurtreue. Dank statisch ausbalanciertem System ist kein Anti-Skating nötig, was die Handhabung erheblich erleichtert. Die höhenverstellbare Tonarmbasis stammt aus den High-End-Modellen von Reloop und sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Vielfältige DJ-Features

Ob klassisches Auflegen oder kreative Performance – der RP-7 ist vielseitig einsetzbar:

Drei Geschwindigkeiten : 33 ⅓, 45 und 78 U/min

Pitch-Fader mit drei Bereichen : ±8 %, ±16 % oder ±35 %

Pitch-Reset-Taste für exaktes Beatmatching

Abnehmbare LED-Nadelbeleuchtung für optimale Sicht auch in dunklen Umgebungen

Umschaltbare Phono-/Line-Ausgänge mit vergoldeten Buchsen für maximale Flexibilität

Design und Verarbeitung

Das Gehäuse des RP-7 überzeugt durch eine robuste Bauweise und eine elegante Tiefschwarz-Metallic-Oberfläche. Das versenkte Anschlussfeld schützt empfindliche Buchsen und sorgt gleichzeitig für eine saubere Integration ins Setup.

Verfügbarkeit

Der Reloop RP-7 ist ab sofort erhältlich. Zum Lieferumfang gehören Plattenteller, Slipmat, LED-Beleuchtung, Gegengewicht und Kabel. Der Tonabnehmer ist separat erhältlich

Fazit

Mit dem Reloop RP-7 setzt der Hersteller ein klares Statement: Die 45er-Kultur ist lebendiger denn je. DJs und Sammler bekommen hier ein kompromissloses Profi-Tool, das die Faszination von 7-Zoll-Vinyl mit moderner Technik verbindet.

👉 Für alle, die ihre 7″-Plattensammlung nicht nur hören, sondern performen wollen, ist der RP-7 ein absolutes Highlight.