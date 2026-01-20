RANE SYSTEM ONE, Standalone-Turntable

RANE SYSTEM ONE: Motorisierte Plattenteller trifft Standalone – ein neuer Hybrid für Open-Format- und Scratch-DJs

Mit dem RANE SYSTEM ONE zielt RANE auf eine Lücke, die viele DJs seit Jahren spüren: echtes Turntable-Feeling (inklusive motorisierter Teller) – aber ohne Laptop-Zwang. Nach bisher bekannten Herstellerangaben kombiniert das SYSTEM ONE Engine DJ als Standalone-Plattform mit der Option, bei Bedarf nahtlos in ein Serato-Setup zu wechseln. In Leak-Berichten rund um die NAMM-Saison 2026 wird das Gerät als 2-Kanal Standalone-Controller mit motorisierten Plattern, Wi-Fi/Bluetooth, Streaming und Stem-Kontrolle beschrieben.

Für Musiker:innen, Producer und Content-Creator ist das besonders spannend, weil es den Workflow zwischen Club/Bar-Gig, Mobile-Event, Livestream und Studio deutlich flexibler macht – ohne auf den „RANE-Punch“ und battle-taugliche Bedienlogik zu verzichten.

Kurzfazit für DJs

Standalone + Motor : Engine DJ direkt im Gerät, dazu 7,2″ motorisierte Aluminium-Plattenteller für Vinyl-ähnliche Haptik.

: Engine DJ direkt im Gerät, dazu für Vinyl-ähnliche Haptik. OmniSource-Ansatz : Mixen zwischen USB/SD/Interner SSD (optional) , Streaming , Serato und perspektivisch weiteren Software-Integrationen.

: Mixen zwischen , , und perspektivisch weiteren Software-Integrationen. Stems ohne Laptop : Stems-Workflow mit Instant Acapella/Instrumental , Stem-FX und Stem-EQ-Kontrolle; Rendering-Optionen teils per Desktop, teils (geplant) direkt im Gerät.

: Stems-Workflow mit , Stem-FX und Stem-EQ-Kontrolle; Rendering-Optionen teils per Desktop, teils (geplant) direkt im Gerät. Effekt-Arsenal : Mehrstufiges FX-Konzept (Main/Sweep/Touch/Fader) plus optional Serato-FX im Software-Betrieb.

: Mehrstufiges FX-Konzept (Main/Sweep/Touch/Fader) plus optional Serato-FX im Software-Betrieb. Modernes UI: Vertikaler HD-Touchscreen mit RGB-Waveforms, flexiblen Layouts und Day-Mode.

Was ist das SYSTEM ONE genau?

RANE positioniert das SYSTEM ONE als All-in-One Standalone DJ System – also nicht „nur“ ein Controller, sondern eine komplette Performance-Zentrale: zwei motorisierte Decks + Mixer + Touch-UI + Streaming + Library-Management + Performance-Tools.

Der entscheidende Punkt ist der Paradigmenwechsel für RANE-Fans: Bisher stand RANE im Controller-Segment stark für Serato-Workflows (Laptop als Schaltzentrale). Mit Engine DJ im Gerät wird erstmals die Laptop-freie Performance zum Kernkonzept – das ist genau die Stoßrichtung, die in Leak-Infos ebenfalls genannt wird (Engine DJ + Serato, Streaming, Wi-Fi/Bluetooth).

Freedom fused with feel: Warum motorisierte 7,2″-Platter im Standalone-Kontext so relevant sind

Viele Standalone-Controller liefern heute starke Features, aber Scratch- und Turntable-DJs vermissen oft den „mechanischen Widerstand“ und die unmittelbare Rückmeldung. Motorisierte Teller sind hier mehr als ein Gimmick:

Start/Stop-Timing fühlt sich natürlicher an

fühlt sich natürlicher an Backspins, Chirps, Drags und schnelle Richtungswechsel werden präziser

und schnelle Richtungswechsel werden präziser Das Setup bleibt kompakt – ohne externe Turntables + Mixer

Dass RANE diesen Ansatz nun mit Standalone-Engine kombiniert, ist für Open-Format (Hochzeiten, Corporate, Clubs mit Genre-Sprünge) und Performance-DJs (Routines, Cuts, Remixes) besonders attraktiv.

OmniSource: Eine Library, viele Quellen – und nahtlose Übergänge

Das SYSTEM ONE setzt auf eine OmniSource-Architektur, die (laut Spezifikation) Quellenwechsel im Setalltag entschärfen soll:

Lokale Medien

USB-Drives (mehrere Ports)

SD/SDHC/SDXC

optional interne SATA-SSD/HDD (separat)

Streaming & Cloud

Apple Music, Amazon Music Unlimited, Beatport, Beatsource, SoundCloud Go+, TIDAL sowie Cloud-Optionen (z. B. Dropbox)

Software-Modi

Serato DJ (inkl. Serato-FX-Nutzung)

weitere Integrationen sind angekündigt/avisiert

Gerade für mobile DJs ist das interessant: Du kannst eine „sichere“ Offline-Library auf SSD/USB haben – und trotzdem Streaming als Wunschmusikwunsch-Fallback nutzen.

Hinweis zur Spotify-Dimension: Spotify ist im DJ-Ökosystem wieder ein Thema, u. a. durch die (wieder) verfügbare Integration in Algoriddim djay auf Mac/Windows. Das ist relevant, weil viele Standalone-Ökosysteme ihre Streaming-Roadmaps erweitern – für konkrete Gerät-Termine/Support gilt aber: immer an die jeweils aktuelle Herstellerfreigabe gebunden.

Standalone Stems: Remixe im Set – ohne Laptop

Stems sind längst nicht mehr „nur“ ein Studio-Feature. Im DJ-Alltag sind Stems dann stark, wenn sie schnell, kontrollierbar und musikalisch einsetzbar sind – ohne Menütauchen.

Das SYSTEM ONE setzt hier auf ein komplettes Werkzeugpaket:

Instant Acapella / Instrumental (schnell Vocals oder Musik isolieren)

(schnell Vocals oder Musik isolieren) Stems-Pad-Mode für Live-Manipulation

für Live-Manipulation Stem-Level-EQ-Control (Elemente im Mix fein dosieren)

(Elemente im Mix fein dosieren) Stem-FX für performative Builds, Drops und Transitions

Wichtig für die Praxis: Stems brauchen Rechenleistung bzw. vorberechnete Daten. Deshalb ist das Thema Rendering zentral – vorgesehen sind Workflows über Desktop-Software und (laut Roadmap) perspektivisch auch direkt am Gerät.

Effekte: Mehrschichtig statt „One-Knob-FX“

RANE setzt beim SYSTEM ONE nicht auf „ein FX-Block“, sondern auf mehrere Ebenen, die unterschiedliche Performance-Situationen abdecken:

Main FX : über 25 Effekte in 6 Slots (mit robusten Toggle-Aktivierungen)

: über 25 Effekte in (mit robusten Toggle-Aktivierungen) Sweep FX : 5 klassische „Hands-on“-Sweeps pro Kanal

: 5 klassische „Hands-on“-Sweeps pro Kanal Touch FX : On-Screen-FX für schnelle Gesten-Moves

: On-Screen-FX für schnelle Gesten-Moves Fader FX: fader-aktivierte Effekte für Routines

Und wenn du im Serato-Betrieb bist, kannst du zusätzlich auf Serato-Software-FX zugreifen – ideal, wenn du bestehende Sets/Routines 1:1 übernehmen willst.

Display & Bedienung: Vertikale Waveforms für schnelleres „Reading“

Das Herzstück des UI ist ein 7″ HD Touch-Display im vertikalen Layout mit RGB-Waveforms und Deck-Statusanzeigen. Vertikal ist nicht nur „anders“ – es hilft vielen DJs beim schnellen Phrasing-Lesen, besonders bei Transitions über Genres (Open-Format) oder bei komplexen Stem-Blends.

Praktisch: Die Anzeige soll sich anpassen lassen (vertikal/horizontal, Tracklist ein/aus, Day-Mode), damit du zwischen „Club-Dunkelheit“ und „Outdoor-Gig“ nicht kämpfen musst.

Playlist Banks: Drei Tasten, die im Gig wirklich zählen

Wer regelmäßig spielt, kennt das Problem: Du brauchst sofort Zugriff auf bewährte Kisten/Playlists (Warm-Up, Peak-Time, Floor-Saver, Requests). Hier setzen die (3) Playlist Banks an: schnelle Recall-Buttons für Engine-Playlists, Streaming-Listen oder Serato-Crates. Weniger scrollen, mehr mixen.

Performance Pads mit OLED: Namen sehen statt raten

16 Pads (8 pro Deck) sind heute Standard – aber die OLED-Displays über den Pads sind im Alltag Gold wert:

Hotcue-/Sample-Namen direkt sichtbar

Stem-Elemente und Roll-Divisionen klar lesbar

weniger Fehltrigger in dunklen Booths

Lichtsteuerung mit SoundSwitch: Content-Creation-Bonus inklusive

Für Livestream-DJs, Creator und Mobile-Setups wird Licht immer wichtiger. Das SYSTEM ONE bringt (laut Spezifikation) SoundSwitch-Integration mit:

Smart-Lighting : Philips Hue, Nanoleaf (drahtlos)

: Philips Hue, Nanoleaf (drahtlos) DMX-Control: über SoundSwitch-Hardware (z. B. Micro DMX/Control One) mit beat-synced Auto-Loops und Override-Controls

Wenn Engine DJ ohnehin im Gerät sitzt, passt das gut ins Gesamtkonzept – Engine DJ positioniert sich seit einiger Zeit klar mit Streaming, Stems und Lighting-Features.

Anschlüsse & Sound: RANE-typisch „pro“

Hier spielt RANE traditionell seine Stärke aus: solide Audio-Specs, robuste I/O-Sektion, sinnvolle Mic-Features.

Outputs

XLR Main + RCA Main

6,35 mm Booth

Bluetooth-Audio-Out (mit On-Screen-Volume)

Inputs

2× XLR-Combo Mic mit EQ, Echo/Reverb, Talkover/Duck, Anti-Feedback

Aux (Bluetooth/RCA) mit dediziertem Front-Volume-Knob

Dazu kommt ein on-screen 10-Band EQ für Main/Booth, was gerade bei wechselnden PAs/Locations extrem nützlich ist.

Technik-Highlights (Auszug)

24-bit Audio, 44,1 kHz; 32-bit Floating-Point DSP

Wi-Fi 2,4/5 GHz (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.4

Breite Codec-Unterstützung (u. a. WAV/AIFF/FLAC/ALAC/MP3)

Maße ca. 73,7 × 40,3 × 14,5 cm; Gewicht ca. 13,3 kg

Für wen ist das Rane SYSTEM ONE besonders spannend?

Open-Format / Mobile DJs

Standalone-Sicherheit + Streaming-Flexibilität

schnelle Playlist-Recall-Logik

starke Mic-Sektion (zwei Mics, Effekte, Talkover)

Scratch- & Performance-DJs

motorisierte Teller + MAG-FOUR-Crossfader-Feeling

Fader-FX + Stems-Pads für Routines

Livestream & Content

SoundSwitch-Smart-Lighting + cleanes One-Device-Setup

Bluetooth-Optionen und flexible Ausgänge

Einordnung: Warum das ein potenzieller Trendsetter ist

Der Markt teilt sich aktuell grob in zwei Welten:

Laptop-Controller (maximale Software-Tiefe, aber Setup-Abhängigkeit) Standalone-Systeme (maximale Unabhängigkeit, aber oft weniger Turntable-Haptik)

Das SYSTEM ONE versucht, beide Pole zu verbinden: Standalone-Freiheit plus echte motorisierte Platter-Performance – genau das, was viele „Hybrid-DJs“ gesucht haben. Dass in Leak-Infos explizit Engine DJ + Serato + Streaming genannt werden, unterstreicht die Zielrichtung.

