RANE ONE MKII – Motorisierter DJ-Controller im weißen Look mit Stems & 29 Effekten

Mit dem RANE ONE MKII setzt die amerikanische DJ-Schmiede ein klares Statement: kompromisslose Performance trifft auf modernes Design. Der motorisierte DJ-Controller bringt echtes Vinyl-Feeling, innovative Stems-Steuerung und ein kraftvolles Effektarsenal in einem stylischen weißen Gehäuse – gemacht für DJs, die keine Kompromisse eingehen.

Echtes Vinyl-Feeling dank Motor-Plattentellern

Die beiden motorisierten High-Torque-Plattenteller sind das Herzstück des Controllers. Sie liefern das authentische Ansprechverhalten klassischer Turntables und eignen sich perfekt für präzises Scratching, Beatmatching oder kreative Performances. Der Drehmoment ist einstellbar und ermöglicht die individuelle Anpassung an den persönlichen Stil.

Stems-Steuerung: Vocals, Drums, Bass im Griff

Mit der integrierten Stems-Steuerung bietet der RANE ONE MKII direkten Zugriff auf Acapellas, Instrumentals und einzelne Track-Elemente. So lassen sich Vocals isolieren, Beats muten oder Basslines kreativ mit Effekten veredeln – alles in Echtzeit und ohne externe Software-Umwege.

Kreativität durch Fader FX und Channel FX

Der Controller bringt 29 interne Effekte mit, darunter Echo, Delay, Brake oder Roll.

Channel FX wie Filter, Flanger oder Noise lassen sich pro Deck separat einsetzen.

Mit den Fader FX können DJs Übergänge mit Pitch, Filter, Roll oder Ringmod modulieren und so völlig neue Mixing-Techniken entwickeln.

Die sekundären Pad-Tasten sorgen für schnellen Zugriff auf verschiedene Performance-Modi, während ein dedizierter Sampler-Volume-Regler zusätzliche Flexibilität bietet.

Präzise Fader & professionelle Verarbeitung

Mit den PRECISION FEEL Line-Fadern und dem MAG FOUR Crossfader setzt RANE auf High-End-Mischtechnik. Beide Fader sind tension-einstellbar, extrem robust und für dynamische Performances ausgelegt.

Dazu kommt die gewohnt kompromisslose RANE-Qualität: 24-Bit-Wandler, 32-Bit-DSP, rauscharme Schaltungen und professionelle Anschlüsse wie XLR, Cinch, Booth-Out und AUX garantieren beste Signalqualität in jeder Umgebung.

Nahtlose Integration & flexibles Setup

Zwei USB-Ports ermöglichen den schnellen DJ-Wechsel ohne Unterbrechung.

Der Controller ist ein Hardware Unlock für Serato DJ Pro – einfach anschließen, einschalten und sofort loslegen, ganz ohne Seriennummer.

Fazit: Neue Referenz für motorisierte DJ-Controller

Der RANE ONE MKII ist mehr als ein Update – er ist ein Statement für DJs, die Vinyl-Haptik, digitale Präzision und moderne Kreativ-Features in einem Gerät vereinen wollen. Mit seinem auffälligen weißen Finish, kraftvollen Motor-Platters und innovativer Stems-Steuerung setzt er Maßstäbe in Sachen Performance und Style.