Superbooth 2026 – alle News rund um das Messehighlight in Berlin

Superbooth 2026, Synthesizermesse in Berlin: keyboards.de ist wieder vor Ort

Die Superbooth 2026 steht vor der Tür – und für alle, die Synthesizer, Modularsysteme, Recording-Equipment und kreative Musikproduktion lieben, ist sie auch in diesem Jahr eines der wichtigsten Events überhaupt. Vom 7. bis 9. Mai 2026 wird das FEZ-Berlin erneut zum Treffpunkt für Musiker:innen, Produzent:innen, Sounddesigner:innen, Entwickler:innen und alle, die elektronische Musikinstrumente nicht nur benutzen, sondern wirklich erleben wollen.

Für keyboards.de ist klar: Die Superbooth 2026 Synthesizer-Highlights gehören auch 2026 wieder direkt in den Fokus. Nach der erfolgreichen Berichterstattung zur Superbooth 2025, bei der wir zahlreiche spannende Neuheiten, Redaktionsempfehlungen und Messe-Highlights vorgestellt haben, sind wir auch in diesem Jahr wieder ganz nah dran.

Und das Beste: Auch 2026 ist erneut ein Videoteam in Kooperation mit dem MUSIC STORE professional vor Ort. Dadurch bekommt ihr auf keyboards.de nicht nur schnelle News, sondern auch lebendige Eindrücke, Interviews, Produktvorstellungen und praxisnahe Einblicke direkt von der Messe.

Karten (Tagesticket ab 41 Euro) und Informationen zur Superbooth gibt es auf der Internetseite der Superbooth

Exklusive Angebote bei keyboards.de entdecken

Neben News, Videos und Messeberichten lohnt sich auch ein Blick auf die Angebote bei keyboards.de. Rund um die Superbooth 2026 erwarten euch spannende Deals, ausgewählte Produktempfehlungen und exklusive Angebote für Synthesizer, Recording-Equipment, Controller, Eurorack-Zubehör und Studio-Tools.

Damit wird die Superbooth 2026 Synthesizer-Berichterstattung nicht nur zur Inspirationsquelle, sondern auch zur praktischen Entscheidungshilfe. Wer ein neues Studio-Setup plant, sein Modularsystem erweitern möchte oder nach einem kreativen Performance-Instrument sucht, findet bei keyboards.de passende Impulse – und mit etwas Glück auch das richtige Angebot.

Warum die Superbooth 2026 für Musiker:innen so wichtig ist

Die Superbooth ist für viele Besucher:innen deshalb so besonders, weil sie Technik und Musik unmittelbar zusammenbringt. Man sieht nicht nur Produkte in Vitrinen, sondern erlebt Instrumente im Einsatz. Außerdem entsteht vor Ort ein Austausch, der online nur schwer zu ersetzen ist: Hersteller erklären ihre Ideen, Künstler:innen zeigen ihre Workflows und Besucher:innen entdecken Sounds, die sie vorher vielleicht gar nicht gesucht haben. (Ausstellerliste zur Superbooth 2026 in Berlin)

Gleichzeitig zeigt die Messe, wohin sich elektronische Musikproduktion entwickelt. Einerseits bleiben analoge Synthesizer, CV-Steuerung und modulare Systeme extrem relevant. Andererseits werden digitale Synthese, Software-Integration, kompakte Setups und hybride Workflows immer wichtiger. Genau diese Mischung macht die Superbooth 2026 Synthesizer-News so spannend.

Fazit: Superbooth 2026 wird ein Pflichttermin für Synth- und Recording-Fans

Wer wissen möchte, welche Synthesizer, Eurorack-Module, Recording-Tools und Performance-Instrumente 2026 wirklich relevant werden, sollte keyboards.de rund um die Superbooth im Blick behalten. Außerdem lohnt sich der regelmäßige Besuch wegen exklusiver Angebote und ausgewählter Empfehlungen für euer Studio, euer Modularsystem und eure nächste Live-Performance. Die News und exklusive Angebote gibt es hier im Blog und auch auf unserem Whatsapp-Kanal

FAQ zur Superbooth 2026

Wann findet die Superbooth 2026 statt?

Die Superbooth 2026 findet vom 7. bis 9. Mai 2026 im FEZ-Berlin statt.

Worüber berichtet keyboards.de zur Superbooth 2026?

keyboards.de berichtet über neue Synthesizer, Modularsysteme, Eurorack-Module, Recording-Equipment, Controller, Grooveboxen, Studio-Tools und spannende Messe-Highlights.

Ist keyboards.de 2026 wieder mit einem Videoteam vor Ort?

Ja, auch 2026 ist erneut ein Videoteam in Kooperation mit dem MUSIC STORE professional vor Ort, um Interviews, Demos und Messe-Eindrücke zu produzieren.

Welche Themen sind für Synthesizer-Fans besonders spannend?

Besonders interessant sind neue analoge und digitale Synthesizer, semi-modulare Instrumente, Eurorack-Module, Performance-Sequencer, kreative Effekte und hybride Studio-Workflows.

Gibt es zur Superbooth 2026 auch Angebote bei keyboards.de?

Ja, rund um die Superbooth 2026 werden bei keyboards.de spannende exklusive Angebote, Empfehlungen und Deals aus den Bereichen Synthesizer, Modular und Recording vorgestellt.