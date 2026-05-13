Gesprächskonzerte auf der Superbooth 26

Die Superbooth 26 ist gerade vorbei und es gab wieder zahlreiche Neuvorstellungen aus den Bereichen Synthesizer und Modularsysteme zu sehen. Die Highlights haben wir euch in unserem großen Superbooth-Bericht vorgestellt.

Was sind Gesprächskonzerte?

Zu den Programmpunkten der Superbooth gehören auch die Gesprächskonzerte, die weit mehr als reine Produktpräsentationen sind. Hier sprechen Entwickler über die Hintergründe ihrer Geräte und wie man die Instrumente einsetzen kann. Das wird mit musikalischen Performances ganz praktisch demonstriert, denn darum geht es ja schlussendlich.

Angesichts der Fülle an Programmpunkten konnte nicht jeder Messebesucher alle Gesprächskonzerte miterleben. Das Superbooth-Team hat deshalb Videos aufgenommen und wir haben die interessantesten Performances für euch herausgesucht.

Gesprächskonzert Nonlinear Labs: C25

Der Synthesizer C25 ist die Weiterentwicklung des C15. Das Keyboard zeichnet sich durch seine ausdrucksstarke Klangerzeugung aus, die durch seine Tastatur mit zusätzlichen Sensoren optimal angesprochen wird. Das Instrument ist portabler als sein Vorgänger und richtet sich vor allem an Live-Keyboarder.

Gesprächskonzert Soma Laboratory: Enigma

Soma hat den interaktiven Synthesizer Enigma vorgestellt. Dieser geht mit seinem spielerischen Ansatz noch einen Schritt weiter als der konzeptionell ähnliche Synthesizer Terra. Durch Auflegen von Metallteilen werden interne Sensoren aktiviert und Verbindungen geschaffen. Enigma kann sehr noisy, aber auch erstaunlich harmonisch und sogar rhythmisch klingen.

Gesprächskonzert Erica Synths: Resonant Filterbank

Ein so ungewöhnliches Gerät wie die Resonant Filterbank erfordert eine etwas längere Einleitung. Das ursprünglich als Eurorack-Modul entwickelte Filter wurde zu einem Desktop-Gerät erweitert. Dabei hat sich nicht nur der Formfaktor geändert, sondern auch die Benutzeroberfläche. Der Zugang ist deutlich performancefreundlicher geworden und die praktische Demonstration fällt typisch für Erica Synths recht hardcoremäßig aus.

Gesprächskonzert u-he: CVilization & Zebra 3

U-He ist vor allem für seine hervorragenden Plug-ins bekannt, doch auch das Eurorack-Modul CVilization wird seit Jahren stetig weiterentwickelt. Mit dem jüngsten Firmware-Update wandelt sich das Modul zum Quad-Oszillator. Dessen Fähigkeiten zeigen sich in einer atmosphärischen Performance. Der Software-Synthesizer Zebra 3 liefert dazu die passenden Flächen, Sounds und FX.

Weitere Gesprächskonzerte findet ihr auf dem YouTube-Kanal der Superbooth.

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