rekordbox unterstützt jetzt Spotify: 100+ Mio. Songs direkt im DJ-Set

Ab sofort lässt sich Spotify in rekordbox für Mac und Windows nutzen – ideal, um schnell auf globale Musiktrends zu reagieren und Setlists noch flexibler zu gestalten. Mit der neuen Integration holst du dir über 100 Millionen Tracks samt unzähligen Playlists direkt in deine DJ-Software.

Das Wichtigste in Kürze

Neu: Spotify-Wiedergabe in rekordbox (Mac/Windows)

Katalog: Zugriff auf 100+ Mio. Songs und Milliarden Playlists

Workflow: Tracks aus Spotify nahtlos mit deiner lokalen rekordbox-Library kombinieren

Hardware: Playback auf kompatibler DJ-Hardware möglich – inkl. Setups von AlphaTheta und Pioneer DJ

Voraussetzung: Spotify Premium benötigt

Was wurde angekündigt?

24. September 2025 – AlphaTheta bestätigt die Spotify-Unterstützung für rekordbox auf Mac und Windows. Dadurch kannst du deine Spotify-Playlists und Favoriten direkt in rekordbox durchsuchen, vorhören und mixen – egal ob beim Üben zu Hause oder beim privaten Set für Freunde und Familie. Die Integration erweitert deinen Musikkosmos erheblich und eröffnet dir mehr Freiheit und Kreativität bei der Trackauswahl.

Warum das für DJs spannend ist

Weil du schneller auf Trends reagieren kannst, ohne deinen Workflow zu verlassen. Darüber hinaus lassen sich Spotify-Titel mit bereits analysierten Tracks aus deiner Sammlung kombinieren, sodass du spontane Ideen sofort umsetzen kannst – ohne Medienbruch.

So legst du los

rekordbox aktualisieren (Mac/Windows). In den Dienst-/Streaming-Einstellungen Spotify auswählen und mit deinem Spotify-Premium-Konto anmelden. Playlists durchsuchen, Titel in dein Set ziehen und mixen – zusammen mit deiner bestehenden rekordbox-Bibliothek.

Verfügbarkeit (Stand: 24.09.2025)

Unter anderem in: USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Schweden, Norwegen, Dänemark, Polen, Portugal, Finnland, Schweiz, Belgien, Österreich, Griechenland, Tschechien, Ungarn, Israel, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong, Taiwan und weiteren Regionen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit kann sich ändern.

Wichtiger Hinweis

Für die Nutzung der Integration ist Spotify Premium erforderlich.