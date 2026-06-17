Studio Sessions at elysia: Event für Recording, Mixing und Mastering

Am 12. September 2026 findet mit den „Studio Sessions at elysia“ ein neues Eventformat für Produzenten, Engineers, Musiker und Audio-Enthusiasten statt. Gemeinsam laden elysia und das Sound&Recording-Magazin nach Nettetal ein, um einen Tag lang moderne Musikproduktion, Recording, Mixing und Mastering in den Mittelpunkt zu stellen.

Statt klassischer Messehallen und Produktpräsentationen setzen die Studio Sessions auf praxisnahe Workshops, echte Produktions-Workflows und direkten Austausch mit erfahrenen Produzenten und Engineers. Die Veranstaltung findet direkt am Firmensitz von elysia statt und verbindet Studio-Atmosphäre mit Talks, Live-Demonstrationen und exklusiven Workshops.

Zu den bestätigten Gästen gehören unter anderem Moses Schneider (Beatsteaks), Waldemar Vogel, Clemens Matznick (Revolverheld), Mastering-Engineer Roy Recklies (Robin Schulz) sowie Raumakustik-Experte Dennis Busch von ACOUSTIC SPACES.

Das Programm gliedert sich in drei Bereiche. Auf der Studio Sessions Stage erwarten die Besucher Talks, Interviews und Q&A-Sessions rund um Recording, Mixing und moderne Produktions-Workflows. Im Recording Room zeigen Moses Schneider und Waldemar Vogel anhand einer echten Bandaufnahme ihre Herangehensweise an Mikrofonierung, Signalfluss und Recording. In der Class A Lounge demonstrieren Clemens Matznick und Roy Recklies ihre Mixing- und Mastering-Workflows anhand realer Produktionen.

Ein besonderes Merkmal des Events sind die limitierten Workshops. Die Sessions dauern jeweils 90 Minuten und sind auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt, um intensive Gespräche und direkten Austausch mit den Referenten zu ermöglichen.

Begleitet wird das Event von ausgewählten Partnern aus der professionellen Audiowelt. Vor Ort sind unter anderem AEA Ribbon Mics, Telefunken, sessiondesk, Klanghabitat, studiobro und Roger Schult German Audio Labs vertreten.

Die Studio Sessions at elysia finden am 12. September 2026 von 10:30 bis 19:30 Uhr in Nettetal statt. Tagestickets kosten 69 Euro. Exklusive Workshops können für jeweils 30 Euro zusätzlich gebucht werden.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter:

www.studio-sessions.de