NEU: Arturia MiniLab 37, MIDI-Controller

Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller: kompakter Kreativ-Hub für Synthesizer, DAW und Musikproduktion

Der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller richtet sich an Musiker, Produzenten und Synthesizer-Fans, die ein kompaktes, aber dennoch ausdrucksstarkes Steuerzentrum für ihr Setup suchen. Während viele Mini-Controller stark auf Portabilität ausgelegt sind, erweitert Arturia das bekannte MiniLab-Konzept hier um mehr Spielraum, mehr Kontrolle und eine noch bessere Integration in moderne Produktionsumgebungen.

Gerade für Producing, Beatmaking, Songwriting und Live-Performance ist ein guter MIDI-Controller weit mehr als nur eine kleine Tastatur. Vielmehr wird er zur direkten Verbindung zwischen musikalischer Idee, DAW, Software-Synthesizer und Performance-Workflow. Genau an diesem Punkt setzt der Arturia MiniLab 37 an.

Mehr Tasten, mehr Möglichkeiten: 37 Slim-Tasten für kreatives Spielen

Der offensichtlichste Unterschied zu vielen kompakten Controllern liegt in der erweiterten Tastatur. Der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller bietet 37 anschlagdynamische Slim-Tasten und damit mehr musikalischen Spielraum als klassische 25-Tasten-Modelle.

Das ist vor allem dann praktisch, wenn Akkorde, Basslinien, Melodien und kleine zweihändige Parts eingespielt werden sollen. Dadurch müssen Oktavwechsel seltener vorgenommen werden, was den kreativen Fluss deutlich verbessert. Gleichzeitig bleibt der Controller kompakt genug für den Schreibtisch, das Homestudio oder ein mobiles Producing-Setup.

Warum 37 Tasten im Studioalltag sinnvoll sind

Viele Produzenten kennen das Problem: Ein 25-Tasten-Keyboard ist zwar platzsparend, wirkt aber beim Einspielen komplexerer Ideen schnell begrenzend. Mit 37 Tasten entsteht dagegen ein besserer Mittelweg. Einerseits bleibt das Gerät transportabel, andererseits lassen sich musikalische Ideen natürlicher umsetzen.

Besonders bei Synthesizer-Flächen, Chord-Progressions, Arpeggios oder Hooklines macht sich der zusätzliche Tastenumfang bemerkbar. Außerdem eignet sich das Format gut für Nutzer, die bewusst kompakt arbeiten, jedoch nicht auf musikalische Flexibilität verzichten möchten.

Direkte Kontrolle über DAW, Synthesizer und Effekte

Neben der Tastatur bietet der Arturia MiniLab 37 zahlreiche Bedienelemente für eine direkte Steuerung im Produktionsprozess. Dazu gehören 8 Drehregler, 4 Fader, ein Mini-Display mit klickbarem Browse-Encoder sowie 8 RGB-Pads mit Anschlags- und Druckdynamik.

Damit lassen sich Software-Instrumente, Effekte, Mixer-Parameter und Performance-Funktionen unmittelbar bedienen. Anstatt ständig zur Maus greifen zu müssen, können Produzenten wichtige Parameter direkt am Controller verändern. Das sorgt nicht nur für einen schnelleren Workflow, sondern auch für mehr musikalischen Ausdruck.

Pads für Drums, Samples und Clip-Launching

Die 8 Pads sind in einem ergonomischen 2×4-Layout angeordnet. Dadurch eignen sie sich besonders gut für Finger-Drumming, das Triggern von Samples oder das Starten von Clips in kompatiblen DAWs. Da zwei Pad-Bänke zur Verfügung stehen, lässt sich der nutzbare Umfang flexibel erweitern.

Gerade für Beatmaker ist das ein großer Vorteil. Kick, Snare, Hi-Hat und Percussion können intuitiv eingespielt werden, während sich Samples oder One-Shots ebenfalls direkt auslösen lassen. Außerdem sorgt die RGB-Beleuchtung für eine gute visuelle Orientierung im Workflow.

Nahtlose Integration in Arturia-Software und gängige DAWs

Ein zentraler Pluspunkt des Arturia MiniLab 37 MIDI-Controllers ist die enge Verbindung zur Arturia-Software. Besonders in Kombination mit Analog Lab Intro wird der Controller zu einer sofort spielbaren Sound-Zentrale. Presets können direkt durchsucht, Sounds ausgewählt und wichtige Klangparameter automatisch zugewiesen werden.

Dadurch eignet sich der Controller besonders für alle, die schnell mit hochwertigen Synthesizer-, Keyboard- und Vintage-Sounds arbeiten möchten. Statt sich lange durch Menüs zu klicken, können Sounds direkt am Gerät gefunden und angepasst werden.

DAW-Presets für schnelle Einrichtung

Zusätzlich bietet der Arturia MiniLab 37 automatische Integrationen für zahlreiche etablierte DAWs. Unterstützt werden unter anderem:

Ableton Live

Logic Pro

Cubase

FL Studio

Bitwig

Reason

Pro Tools

Digital Performer

Dadurch ist der Einstieg besonders unkompliziert. Nach der Einrichtung lassen sich Transportfunktionen, Mixer-Parameter, Instrumente und weitere DAW-Bereiche direkt steuern. Gerade im Homestudio spart das Zeit, denn der Controller fügt sich schnell in bestehende Produktionsumgebungen ein.

Kreative Funktionen für schnelle musikalische Ideen

Neben den klassischen Controller-Funktionen bietet der Arturia MiniLab 37 auch musikalische Kreativwerkzeuge. Dazu gehören ein integrierter Arpeggiator, ein Hold-Modus sowie ein Chord-Modus. Diese Funktionen sind besonders hilfreich, wenn Ideen schnell entstehen und unmittelbar weiterentwickelt werden sollen.

Mit dem Chord-Modus lassen sich Akkorde komfortabel spielen, während der Arpeggiator aus gehaltenen Noten rhythmische Sequenzen erzeugt. In Verbindung mit Software-Synthesizern entstehen so schnell Basslines, Sequenzen, Leads oder harmonische Patterns.

Ideal für Synthesizer-Workflows

Für Synthesizer-Fans ist dieser Ansatz besonders interessant. Denn viele elektronische Musikstile leben von Pattern-basierten Ideen, rhythmischen Modulationen und direkten Klangänderungen. Durch die Kombination aus Tastatur, Reglern, Fadern, Pads und Arpeggiator wird der MiniLab 37 zu einem flexiblen Werkzeug für elektronische Musikproduktion.

Ob Ambient, Techno, Synthwave, Pop, House, Hip-Hop oder Filmmusik: Der Controller unterstützt unterschiedliche Arbeitsweisen und bleibt dennoch übersichtlich.

Flexible Anschlüsse für Studio und mobile Produktion

Der Arturia MiniLab 37 ist über USB-C Class-Compliant anschließbar. Das bedeutet, dass der Controller ohne komplizierte Treiberinstallation mit vielen Systemen genutzt werden kann. Außerdem verfügt er über einen MIDI-DIN-Ausgang, was ihn auch für Setups mit Hardware-Synthesizern interessant macht.

Zusätzlich ist ein Pedal-Eingang vorhanden. Dieser kann für Sustain, Expression oder Footswitch-Funktionen genutzt werden. Dadurch wird der Controller noch vielseitiger, etwa beim Einspielen von Piano-Parts, Pads oder dynamischen Performance-Steuerungen.

Pitchbend und Modulation per Touch-Strips

Für Pitchbend und Modulation stehen zwei kapazitive Touch-Strips bereit. Diese sparen Platz, passen gut zum flachen Design und ermöglichen dennoch ausdrucksstarke Eingriffe in den Sound. Besonders bei Leads, Bässen, Synth-Brass oder experimentellen Klangverläufen sind diese Performance-Elemente nützlich.

Umfangreiches Software-Bundle für den direkten Start

Ein weiterer Vorteil ist das mitgelieferte Software-Paket. Zum Lieferumfang gehören unter anderem Analog Lab Intro, Ableton Live Lite, das Native Instruments Komplete 15 Select Bundle nach Wahl, Loopcloud, Melodics sowie das MIDI Control Center.

Damit ist der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller nicht nur ein Hardware-Controller, sondern ein komplettes Einstiegspaket für Musikproduktion. Vor allem Einsteiger profitieren davon, weil sie direkt nach dem Auspacken mit Sounds, DAW-Funktionen, Samples und Lerninhalten arbeiten können.

Für Einsteiger und erfahrene Produzenten geeignet

Während Anfänger von der einfachen Bedienung und dem Software-Bundle profitieren, erhalten fortgeschrittene Nutzer ein flexibles Werkzeug für schnelle Skizzen, mobile Produktionen und kompakte Studio-Setups. Zudem lassen sich bis zu 5 User-Presets speichern, wodurch individuelle Controller-Mappings für verschiedene Workflows möglich sind.

Kompaktes Design mit robustem Aufbau

Mit seinen kompakten Abmessungen von 503 × 183 × 50 mm und einem Gewicht von 1,165 kg bleibt der MiniLab 37 mobil und platzsparend. Die weiße Farbgebung wirkt modern und fügt sich gut in helle Studio-Setups ein.

Für wen eignet sich der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller?

Der Arturia MiniLab 37 eignet sich für viele unterschiedliche Anwendergruppen. Besonders interessant ist er für:

Produzenten im Homestudio

Beatmaker und Finger-Drummer

Synthesizer-Fans

Songwriter

Live-Performer

Einsteiger in die Musikproduktion

Mobile Producer

Musiker mit wenig Platz auf dem Schreibtisch

Nutzer von Arturia Analog Lab und anderen Software-Instrumenten

Produzenten, die DAW-Steuerung und Keyboard in einem Gerät suchen

Damit positioniert sich der Controller als kompakte All-in-One-Lösung für kreative Musikproduktion.

Fazit: Viel Controller auf wenig Raum

Der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller kombiniert eine erweiterte 37-Tasten-Tastatur mit direkter DAW-Steuerung, kreativen Performance-Funktionen und einem umfangreichen Software-Paket. Deshalb eignet er sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Produzenten, die ein kompaktes und leistungsfähiges Steuerzentrum suchen.

Besonders stark ist die Verbindung aus Portabilität, Spielbarkeit und Software-Integration. Wer mit Software-Synthesizern, DAWs, Samples und kreativen Tools arbeitet, erhält mit dem MiniLab 37 einen vielseitigen Controller, der den Produktionsalltag spürbar beschleunigen kann.

Für moderne Musikproduktion, Synthesizer-Workflows und mobile Setups ist der Arturia MiniLab 37 daher eine überzeugende Lösung mit viel kreativer Kontrolle auf kleinem Raum.

Herstellerlink: Arturia – The Sound Explorers

FAQ zum Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller

Was ist der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller?

Der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller ist ein kompakter USB-MIDI-Controller mit 37 anschlagdynamischen Slim-Tasten, RGB-Pads, Drehreglern, Fadern und DAW-Integration. Er eignet sich für Musikproduktion, Beatmaking, Songwriting, Synthesizer-Steuerung und mobile Setups.

Für wen eignet sich der Arturia MiniLab 37?

Der Arturia MiniLab 37 eignet sich für Einsteiger, Produzenten, Beatmaker, Songwriter, Live-Performer und Synthesizer-Fans. Besonders interessant ist er für Musiker, die einen kompakten Controller mit mehr Tastenumfang als bei klassischen 25-Tasten-Modellen suchen.

Kann ich mit dem Arturia Software-Synthesizer steuern?

Ja, der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller ist ideal zur Steuerung von Software-Synthesizern geeignet. Besonders gut funktioniert er mit Arturia Analog Lab, da Sounds direkt durchsucht, ausgewählt und wichtige Klangparameter automatisch zugewiesen werden können.

Welche DAWs unterstützt der Arturia MiniLab 37?

Der Controller bietet DAW-Presets für Ableton Live, Logic Pro, Cubase, FL Studio, Bitwig, Reason, Pro Tools und Digital Performer. Dadurch lässt sich der Arturia MiniLab 37 schnell in viele gängige Musikproduktionsumgebungen integrieren.

Ist der Arturia MiniLab 37 auch für Ableton Live geeignet?

Ja, der Arturia MiniLab 37 eignet sich sehr gut für Ableton Live. Die Pads können beispielsweise für Clip-Launching, Drum-Racks oder Sample-Triggering genutzt werden. Außerdem ist Ableton Live Lite im Software-Bundle enthalten.

Was ist der Vorteil von 37 Tasten gegenüber 25 Tasten?

Mit 37 Tasten bietet der Arturia MiniLab 37 mehr Spielraum für Akkorde, Melodien, Basslines und zweihändiges Spielen. Dadurch müssen Oktavwechsel seltener vorgenommen werden, während der Controller weiterhin kompakt und mobil bleibt.

Hat der Arturia einen Arpeggiator?

Ja, der MiniLab 37 verfügt über einen integrierten Arpeggiator. Zusätzlich stehen Hold- und Chord-Modi zur Verfügung, wodurch sich schnell kreative Sequenzen, Akkordideen und rhythmische Patterns erzeugen lassen.

Kann der Arturia MiniLab 37 Hardware-Synthesizer ansteuern?

Ja, neben USB-C bietet der Arturia MiniLab 37 auch einen MIDI-DIN-Ausgang. Dadurch kann er nicht nur Software-Instrumente, sondern auch kompatible Hardware-Synthesizer, Drum-Machines oder Expander ansteuern.

Ist der Arturia MiniLab 37 für mobile Musikproduktion geeignet?

Ja, durch sein flaches Gehäuse, das geringe Gewicht und den niedrigen Stromverbrauch eignet sich der Arturia MiniLab 37 sehr gut für mobile Musikproduktion. Er kann sogar mit einem Apple iPad betrieben werden, sofern ein passendes Camera Connection Kit verwendet wird.

Welche Software ist beim Arturia MiniLab 37 enthalten?

Zum Lieferumfang gehören Analog Lab Intro, Ableton Live Lite, ein Native Instruments Komplete 15 Select Bundle nach Wahl, Loopcloud, Melodics und das Arturia MIDI Control Center. Somit bietet der Controller direkt nach dem Auspacken eine solide Grundlage für Musikproduktion und Sounddesign.

Ist der Arturia MiniLab 37 anfängerfreundlich?

Ja, der MiniLab 37 ist sehr anfängerfreundlich. Die Bedienoberfläche ist übersichtlich, die DAW-Integration erleichtert den Einstieg und das enthaltene Software-Bundle ermöglicht es, direkt mit Musikproduktion, Beats und Synthesizer-Sounds zu starten.

Worin unterscheidet sich der Arturia MiniLab 37 von kleineren MIDI-Controllern?

Der wichtigste Unterschied liegt im erweiterten Tastenumfang. Während viele kompakte MIDI-Controller nur 25 Tasten besitzen, bietet der Arturia MiniLab 37 insgesamt 37 Tasten. Dadurch verbindet er Portabilität mit besserer Spielbarkeit und mehr musikalischer Flexibilität.

Kann ich eigene Mappings auf dem Arturia MiniLab 37 speichern?

Ja, der Arturia MiniLab 37 bietet bis zu 5 User-Presets. Dadurch lassen sich eigene Controller-Mappings für verschiedene DAWs, Software-Instrumente oder Live-Setups speichern und schnell abrufen.

Ist der Arturia MiniLab 37 nur für elektronische Musik geeignet?

Nein, der Arturia MiniLab 37 ist nicht nur für elektronische Musik geeignet. Er kann für Pop, Hip-Hop, Filmmusik, Ambient, Synthwave, House, Techno, Rock-Produktionen und viele weitere Genres eingesetzt werden. Besonders stark ist er jedoch in Setups mit Software-Synthesizern und DAWs.

Lohnt sich der Arturia MiniLab 37 für das Homestudio?

Ja, der Arturia MiniLab 37 MIDI-Controller ist eine sehr gute Wahl für das Homestudio. Er benötigt wenig Platz, bietet viele Bedienelemente, unterstützt gängige DAWs und bringt ein umfangreiches Software-Paket mit. Dadurch eignet er sich sowohl als Hauptcontroller für kompakte Setups als auch als Zweitcontroller für größere Studios.



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